Börsen unter Strom Korrektur statt Kursfeuerwerk?
Technologieaktien stürzen ab, der Bitcoin verliert Boden – und auch Gold schwächelt. Was hinter den Turbulenzen steckt.
Die US-Börsen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Der Dow Jones, der die 30 größten US-Industriewerte abbildet, verlor 1,6 Prozent auf 47.457 Punkte. Noch stärker traf es den technologielastigen Nasdaq, der 2,3 Prozent auf 22.870 Zähler einbüßte. Auch der breit gefasste S&P 500 sank um 1,7 Prozent auf 6.737 Punkte.
Bemerkenswert: Selbst die Nachricht vom Ende des drohenden US-Shutdowns konnte die Märkte nicht beruhigen. Präsident Donald Trump hatte ein Gesetz unterzeichnet, das die Finanzierung der Regierung bis zum 30. Januar sicherstellt – doch diese Entscheidung war längst in den Kursen eingepreist.
Zinsfantasie verliert an Kraft
Die wahren Sorgen liegen woanders. "Was die Anleger derzeit wirklich umtreibt, sind Fragen über die wirtschaftliche Entwicklung und die Aussichten auf eine Zinssenkung im Dezember", erklärte Peter Cardillo, Chefökonom bei Spartan Capital Securities.
Der Hintergrund: Die US-Notenbank Fed hatte Zinssenkungen in Aussicht gestellt – ein Hoffnungsschimmer für die Märkte. Doch nun zeigen sich führende Vertreter der US-Notenbank uneinig über die Konjunkturlage. Marktbeobachter sehen die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember nur noch bei rund 47 Prozent, gegenüber 70 Prozent in der Vorwoche.
Zinssenkungen gelten an den Börsen als Treiber für steigende Kurse. Sie machen Kredite günstiger und erhöhen so die Investitionsbereitschaft. Fällt diese Perspektive weg, belastet das die Kurse. Zudem fehlen aufgrund des vorherigen Verwaltungsstillstands in den USA derzeit verlässliche Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt. Entscheidungen der Notenbank erfolgen daher vorerst im Blindflug.
Technologiewerte unter Druck
Besonders stark unter Druck standen Tech-Aktien, darunter auch Schwergewichte aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). "Wir sehen eine Marktrotation und eine kleine Korrektur im KI-Sektor", kommentierte der Analyst Cardillo.
- Zwischen Euphorie und Überhitzung: Droht nach dem KI-Hype der Absturz?
Beispiel Nvidia: Die Aktie des KI-Vorreiters verlor 3,6 Prozent. Tesla büßte sogar 6,6 Prozent ein, Broadcom 4,3 Prozent. Anleger stellten zunehmend die hohen Bewertungen dieser Unternehmen infrage – also das Verhältnis von Börsenkurs zum tatsächlichen Unternehmensgewinn.
Auch Walt Disney wurde in den Strudel hineingezogen: Die Aktie brach um 7,7 Prozent ein, nachdem der Medienkonzern einen möglichen, länger anhaltenden Streit mit YouTube TV signalisiert hatte. Dabei präsentierte das Unternehmen im zweiten Quartal 2025 eigentlich überzeugende Geschäftszahlen: Der operative Gewinn stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 4,4 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 20 Prozent auf 1,45 Dollar zu. Für das Gesamtjahr rechnet Disney mit einem Gewinnwachstum von rund 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Analysten betrachten starke Kursreaktionen nach unten als Ausdruck einer allgemeinen Marktverunsicherung – ein Warnsignal für alle, die auf eine stabile Jahresendrally hoffen. Wenn selbst gute Zahlen mit massiven Kursverlusten quittiert werden, spricht das für eine fragile Stimmung an den Börsen.
Kryptowährungen auf Talfahrt
Selbst der Kryptomarkt konnte sich dem Abwärtssog nicht entziehen. Regulierungsfragen, technologische Risiken und das fragile Vertrauen institutioneller Anleger belasten die Stimmung. Der Krypto-Hype bekommt Risse.
Der Bitcoin fiel um 3,5 Prozent auf 98.433 US-Dollar und rutschte damit unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 Dollar. So niedrig notierte der Kurs zuletzt Anfang Mai. Auch Ether und Ripple verloren deutlich: über sieben beziehungsweise vier Prozent.
Viele Analysten hatten zum Jahresende mit Kurszielen zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar gerechnet. Davon ist der Markt derzeit weit entfernt. Der bekannte Analyst Ali Martinez sieht eine kritische Marke bei 111.937 US-Dollar. Sollte Bitcoin längerfristig darunter bleiben, seien Rückgänge seiner Meinung nach auf bis zu 56.145 oder sogar 37.815 Dollar möglich – das wären massive Verluste.
Gründe für die Abwärtsbewegung sind laut Experten Gewinnmitnahmen, algorithmisch gesteuerte Verkäufe und sogenannte Margin Calls: Anleger, die mit geliehenem Geld spekulieren, müssen ihre Positionen zwangsweise verkaufen, wenn der Kurs fällt. Hinzu kommt eine gestiegene Risikoaversion, ausgelöst durch makroökonomische Unsicherheiten wie den US-Shutdown.
Einzelne Analysten wie Tom Lee von FundStrat Capital bleiben zwar langfristig optimistisch. Doch kurzfristig sind auch seiner Meinung nach die Aussichten trüb. Selbst ETF-Zuflüsse – also Investitionen großer Anleger über börsengehandelte Fonds – können den Trend aktuell nicht umkehren.
Goldpreis fällt – Minenbetreiber profitieren dennoch
Gold, traditionell als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten geschätzt, konnte sich dem Abwärtstrend ebenfalls nicht entziehen. Zwar legte der Preis im frühen Handel zunächst leicht zu, verlor dann jedoch ein halbes Prozent und fiel auf 4.172 Dollar je Feinunze.
Bemerkenswert: Während der Goldpreis sinkt, melden einige Goldminenbetreiber überraschend starke Quartalszahlen.
Sierra Madre Gold and Silver verzeichnete mit 5,5 Millionen Dollar Umsatz und 1,7 Millionen Dollar Bruttogewinn ein solides Wachstum. Für das vierte Quartal wird mit weiteren Produktionssteigerungen gerechnet. Eine Werkserweiterung um über 50 Prozent ist bereits im Gang.
Barrick Mining produzierte im dritten Quartal 829.000 Unzen Gold und erwirtschaftete 4,1 Milliarden Dollar Umsatz. Die operativen Kosten pro Unze sanken im Vergleich zum Vorquartal deutlich, was die Gewinnspanne erhöhte.
Newmont Mining, größter Goldproduzent der Welt, musste zwar einen Produktionsrückgang von vier Prozent hinnehmen, konnte jedoch vom gestiegenen Goldpreis profitieren. Die realisierten Verkaufspreise pro Unze stiegen im Schnitt um 219 Dollar. Das bereinigte Nettoergebnis kletterte auf 1,9 Milliarden Dollar.
Fazit: Vorsicht statt Euphorie
Ob Aktien, Kryptowährungen oder Gold – die Märkte zeigen derzeit ein einheitliches Bild: steigende Unsicherheit, Gewinnmitnahmen und skeptische Ausblicke bestimmen das Geschehen. Statt der erhofften Jahresendrally könnte es in den kommenden Wochen zu weiteren Korrekturen kommen.
Wer investiert ist, sollte Ruhe bewahren, sich aber der Risiken bewusst sein. Und wer auf der Seitenlinie steht, findet womöglich bald günstigere Einstiegsmöglichkeiten – allerdings in einem Markt, der derzeit wenig Stabilität bietet.
