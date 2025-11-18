Medikamente, Chips, Flüssiggas So abhängig ist Deutschland von der Welt
Deutschland ist bei Rohstoffen abhängig von anderen Ländern, insbesondere China. So weit, so bekannt. Doch auch andere Handelspartner machen uns erpressbar. Medizin, Energie, Chips – viele Sektoren sind betroffen.
Es ist gerade drei Jahre her, da musste Deutschland eine neue Lösung für seine Gasversorgung finden: Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine blieb russisches Gas von jetzt auf gleich aus, und Deutschlands Abhängigkeit von Russlands Energie trat ungeschönt zutage. Flüssiggas aus Katar, den USA, aus Norwegen, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten war die schnelle Lösung, um eine Energiekrise zu verhindern. Muss einiges davon jetzt wieder überdacht werden?
Ende Oktober drohte das Emirat Katar Deutschland und der EU, kein Flüssiggas (LNG) mehr zu liefern, wenn die EU nicht ihr geplantes Lieferkettengesetz ändere. Dieses Gesetz sieht vor, dass Unternehmen nachweisen müssen, dass in ihrer gesamten Lieferkette – also auch bei allen Zulieferern – Umweltstandards und Menschenrechte eingehalten werden.
Lieferkettengesetz in der Kritik
An diesem Lieferketten-Thema scheiden sich die Geister auch in Deutschland. Viele Unternehmen sehen sich außerstande, das zu leisten, fürchten Wettbewerbsnachteile. Längst regt sich aber auch massive internationale Kritik. Nun wollen Katar und auch die USA Fakten beim Flüssiggas schaffen. Sie pokern mit LNG-Lieferungen für die EU und drohen mit einem Lieferstopp.
Für Katar und die USA ist der Zeitpunkt günstig: Denn am 13. November hatte das EU-Parlament nochmals über Änderungen des Lieferkettengesetzes abgestimmt und tatsächlich Lockerungen beschlossen. Drei Wochen zuvor war ein Kompromiss im EU-Parlament noch gescheitert. Das war, bevor Katar und die USA ihre Forderungen stellten.
Zweiter Vorteil der beiden Länder: Die EU will ab 2027 kein Gas aus Russland mehr beziehen. Der Druck ist also da, Alternativen aufzubauen. Also eine günstige Gelegenheit, der EU die Bedingungen für LNG zu diktieren. Warum? Weil sie es können. Denn Katar und die USA liefern neben Russland das meiste Flüssiggas nach Deutschland und in die EU. Zusammen ungefähr 40 Prozent. Damit ist LNG ein Spielball für die Wirtschaftspolitik Deutschlands und der EU geworden.
Abhängigkeit von China bleibt
Doch damit nicht genug: Halbleiter, Medikamente, Seltene Erden – auch hier müssen Deutschland und die EU bis dato auf andere Volkswirtschaften setzen. Bei den Seltenen Erden – Rohstoffen, die es hauptsächlich in China gibt, wo sogar 90 Prozent der weltweiten Produktion verarbeitet werden und die unerlässlich sind für Autos, Windräder, Flugzeuge und vieles mehr – hat der US-Präsident einen zeitlich befristeten "Deal" mit China geschlossen, der auch für die EU gilt. Das bringt aber nur vorübergehende Entspannung, genauer: für ein Jahr. Außerdem weiß keiner so genau, ob die Einigung für alle Seltenen Erden gilt oder nur für einige.
Auch bei Halbleitern des Herstellers Nexperia – ein günstiges Standardprodukt für die Industrie – lenkt China ein und liefert wieder. Die Autoindustrie atmet auf: Mehr als 80 Prozent der Unternehmen allein dieser Branche hängen von Nexperia-Chips ab. Viele Hersteller hatten kaum noch Vorräte und mussten sich auf Kurzarbeit vorbereiten.
Seltene Erden, Chips – erst einmal gelöst. Kann Deutschland nun aufatmen? Mitnichten. Das Problem der "Erpressungsstrategie" bleibt. Gerade im konkreten Falle der Seltenen Erden kann sich das Damoklesschwert jederzeit wieder senken. Das heißt: Es kann jederzeit neue Ausfuhrbeschränkungen für Seltene Erden durch China geben. Auch Chip-Lieferungen können jederzeit wieder ausbleiben.
Bis zu 80 Prozent Abhängigkeit bei Antibiotika
In anderen Bereichen ist Deutschland ebenfalls abhängig vom Reich der Mitte – Beispiel Medikamente. Die werden in China günstiger hergestellt. Damit lugt der nächste "Chip-Moment" schon um die Ecke. Das Institut der Deutschen Wirtschaft fand mit Partnern heraus: Bei 20 von 56 Wirkstoffen für Medikamente besteht ein hohes Risiko, dass bei einem Lieferstopp Chinas vorhandene Produktionsmöglichkeiten nicht mehr voll genutzt werden können. Besonders abhängig ist Deutschland bei Schmerzmitteln, bei Antibiotika, bei Diabetes-Mitteln – teilweise bis zu 80 Prozent.
China ist für die Pharmabranche auch Zulieferer von Vorprodukten. Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hat sich hier der Importwert aus China seit 2010 etwa versiebenfacht. China hat sich hier strategisch gut und vor allem langfristig positioniert und setzt diesen Weg unbeirrt fort: Laut IW meldet China viel mehr Patente für Pharmaprodukte an als früher.
Vor 25 Jahren stammte nur eines von 1.000 Patenten im Bereich Pharma aus China – heute ist es fast jedes achte. Das Resümee der Experten: Käme es zu einem längeren Konflikt mit China, wäre die Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten "aktuell gefährdet".
Und nun?
Es bräuchte mehr Produktion in Europa und damit auch in Deutschland. Mehr verschiedene Bezugsquellen von Vorprodukten, mehr eigene Entwicklungen auf dem Gebiet. Doch Europa ist zu langsam, zu bürokratisch und zu teuer. Da hilft es wenig, dass das Problem – einerseits die Abhängigkeit, andererseits die Erpressbarkeit – längst allen bekannt ist.
Pharmaproduktionen in Europa auf- und auszubauen – das würde Jahre dauern. In China ist die Produktion viel günstiger, Umweltauflagen sind niedriger. Europa will mit dem Critical Medicines Act Abhilfe schaffen und so mehr Versorgungssicherheit schaffen. Das soll heißen: die Produktion in der EU steigern, Lieferketten breiter aufstellen, Beschaffung innerhalb der EU koordinieren und Sanktionen verhängen für Unternehmen, die ihre Lieferverpflichtungen nicht erfüllen.
Es gäbe weniger Lieferengpässe, die Versorgung mit Medikamenten wäre stabiler. Das klingt nach der richtigen Richtung. Aber nicht nach einer schnellen Lösung. Heißt aber auch: Was am teureren Standort EU eines Tages produziert wird, wird auch teurer als das China-Pendant.
Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Das ist wie mit Russlands Energie oder Amerikas Militär: Es lief ja alles. Gas aus Russland, Sicherheit durch US-amerikanischen Schutz. Bis es eben nicht mehr lief. Dabei entstanden diese Abhängigkeiten ja nicht erst gestern – viele bestehen seit Jahren und Jahrzehnten. Man hatte sich eingerichtet.
Alternativen tun not
Deutschland muss dringend Alternativen finden, um weniger abhängig und erpressbar zu sein. Das mahnen Ökonomen seit Jahren an. Denn es zeigt sich: Die internationalen Bandagen werden härter. Wer geostrategisch begünstigt ist, nutzt das immer öfter aus: Nicht nur China, Russland, die USA oder Katar: Auch andere Länder suchen ihre politischen und/oder wirtschaftlichen Interessen zu wahren, indem sie Bedingungen stellen.
Nach dem Angriff der USA drohte der Iran im Juni dieses Jahres damit, die Straße von Hormus zu schließen. Das ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt, sie ist für Europas Energieversorgung unerlässlich: Zirka 20 Millionen Barrel Öl werden täglich von Katar, Saudi-Arabien, dem Irak und anderen Anrainern aus über diese Wasserroute transportiert. Also 20 Prozent des weltweiten Verbrauches. Auch und gerade des europäischen und deutschen.
Zugleich müssen sich nicht nur Volkswirtschaften wie Deutschland und ganze Wirtschaftsräume wie die EU, sondern auch Unternehmen fragen, wie sie in diese Abhängigkeiten etwa bei Chips geraten sind. Und was sie dagegen machen. Bequemlichkeit passt nicht mehr in die Zeit. Sie kostet Geld, Reputation und Zukunft.
