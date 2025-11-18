Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Deutschland ist bei Rohstoffen abhängig von anderen Ländern, insbesondere China. So weit, so bekannt. Doch auch andere Handelspartner machen uns erpressbar. Medizin, Energie, Chips – viele Sektoren sind betroffen.

Es ist gerade drei Jahre her, da musste Deutschland eine neue Lösung für seine Gasversorgung finden: Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine blieb russisches Gas von jetzt auf gleich aus, und Deutschlands Abhängigkeit von Russlands Energie trat ungeschönt zutage. Flüssiggas aus Katar, den USA, aus Norwegen, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten war die schnelle Lösung, um eine Energiekrise zu verhindern. Muss einiges davon jetzt wieder überdacht werden?

Ende Oktober drohte das Emirat Katar Deutschland und der EU, kein Flüssiggas (LNG) mehr zu liefern, wenn die EU nicht ihr geplantes Lieferkettengesetz ändere. Dieses Gesetz sieht vor, dass Unternehmen nachweisen müssen, dass in ihrer gesamten Lieferkette – also auch bei allen Zulieferern – Umweltstandards und Menschenrechte eingehalten werden.

Lieferkettengesetz in der Kritik

An diesem Lieferketten-Thema scheiden sich die Geister auch in Deutschland. Viele Unternehmen sehen sich außerstande, das zu leisten, fürchten Wettbewerbsnachteile. Längst regt sich aber auch massive internationale Kritik. Nun wollen Katar und auch die USA Fakten beim Flüssiggas schaffen. Sie pokern mit LNG-Lieferungen für die EU und drohen mit einem Lieferstopp.

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Zur Person Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Für Katar und die USA ist der Zeitpunkt günstig: Denn am 13. November hatte das EU-Parlament nochmals über Änderungen des Lieferkettengesetzes abgestimmt und tatsächlich Lockerungen beschlossen. Drei Wochen zuvor war ein Kompromiss im EU-Parlament noch gescheitert. Das war, bevor Katar und die USA ihre Forderungen stellten.

Zweiter Vorteil der beiden Länder: Die EU will ab 2027 kein Gas aus Russland mehr beziehen. Der Druck ist also da, Alternativen aufzubauen. Also eine günstige Gelegenheit, der EU die Bedingungen für LNG zu diktieren. Warum? Weil sie es können. Denn Katar und die USA liefern neben Russland das meiste Flüssiggas nach Deutschland und in die EU. Zusammen ungefähr 40 Prozent. Damit ist LNG ein Spielball für die Wirtschaftspolitik Deutschlands und der EU geworden.

