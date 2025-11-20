Rückenwind für Dax und europäische Tech-Werte

Die starken Zahlen von Nvidia haben auch in Europa Spuren hinterlassen. Der deutsche Leitindex Dax erholte sich am Donnerstag um 1,2 Prozent auf 23.437 Punkte, nachdem er zuvor drei Tage in Folge Verluste verbucht hatte. "Nvidia gibt dem Markt die KI-Zuversicht zurück und nimmt damit einen Teil der Angst vor einer KI-Blase aus dem Markt", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Auch der europäische Technologiesektor legte deutlich zu. Der Tech-Index stieg um 2,1 Prozent. Aktien von ASML und BE Semiconductor gewannen rund drei Prozent, STMicro und Nordic Semiconductor sogar bis zu 4,4 Prozent. Analysten der HSBC sehen in den positiven Quartalszahlen ein Signal, das Vertrauen in das KI-Thema insgesamt zu stärken.

Milliardenkarussell zwischen Nvidia, OpenAI und AMD

Skepsis bleibt dennoch. Stirnrunzeln bewirkt bei Börsianern vor allem die zunehmende Verflechtung zwischen Investitionen und Chipbestellungen innerhalb der Branche. So beteiligt sich Nvidia mit 100 Milliarden Dollar an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT – der im Gegenzug Zugriff auf Nvidia-Prozessoren erhält. Parallel ordert OpenAI auch bei Konkurrent AMD Chips und erhält dafür eine Beteiligungsoption von bis zu zehn Prozent.

"Was wie ein Geldkarussell aussieht, ist aus unserer Sicht eine Reihe strategischer Partnerschaften", sagte Analyst Yan Taw Boon vom Vermögensverwalter Neuberger Berman. Ziel sei es, die künftige Rechenleistung sicherzustellen – nicht etwa, eine schwächelnde Nachfrage zu verschleiern.

KI-Blase in Sicht? Warnsignale nehmen zu

Nvidia selbst sieht den Boom als ungebrochen. CEO Jensen Huang bekräftigte erneut den enormen Auftragsbestand und verwies auf die starke Auslastung der Produktion. Die Diskussion über eine mögliche Blase rund um KI-Aktien kommentierte er mit den Worten: "Aus unserer Sicht sehen wir etwas ganz anderes. Wir sind in jeder Cloud. Es ist unglaublich."

Zwischen Euphorie und Überhitzung: Droht nach dem KI-Hype der Absturz?

Doch nicht alle Marktteilnehmer teilen diesen Optimismus. Analyst Rubin Roy vom Brokerhaus Stifel, Nicolaus & Co verweist auf zunehmende Zweifel, ob die Ausgaben für KI-Infrastruktur langfristig tragfähig sind. Sorgen bereitet unter anderem, dass Nvidia inzwischen verstärkt Zahlungen an Kunden leistet, um deren überschüssige Rechenkapazitäten anzumieten – ein Hinweis auf mögliche Kapazitätsprobleme. Der Wert solcher Verträge hat sich im letzten Quartal auf 26 Milliarden Dollar verdoppelt. Besonders beachtet wurde eine Vereinbarung mit dem KI-Cloudspezialisten CoreWeave im September.