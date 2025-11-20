t-online - Nachrichten für Deutschland
Siemens Energy plant Aktienrückkauf für bis zu 6 Milliarden

Energietechnik
Siemens Energy plant Aktienrückkauf für bis zu 6 Milliarden

Von dpa
Aktualisiert am 20.11.2025 - 12:56 UhrLesedauer: 1 Min.
Siemens EnergyVergrößern des Bildes
Siemens Energy will eigene Aktien für Milliarden erwerben. (Quelle: Britta Pedersen/dpa/dpa-bilder)
Siemens Energy will bis zu 6 Milliarden Euro in eigene Aktien stecken. Der Börsenkurs des Energietechnikkonzerns reagiert prompt.

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will eigene Aktien für bis zu 6 Milliarden Euro zurückkaufen. Dies soll in den kommenden drei Jahren geschehen, wie das Unternehmen mitteilt. Hintergrund ist, dass sich die Lage und Aussichten des Konzerns zuletzt deutlich verbessert hat, nachdem Siemens Energy mehrere Jahre tief in der Krise steckte. Dementsprechend hatte es zuletzt kein größeres Aktienrückkaufprogramm gegeben.

Siemens Energy hat seinen Aktionären zuletzt viel Freude bereitet. Hatte die Aktie im Herbst 2023 noch unter 10 Euro gelegen, sind es inzwischen deutlich mehr als 110 - auf die Ankündigung des Rückkaufprogramms reagierte das Papier mit einem weiteren Sprung um einige Euro. Kurz nach Mittag lag die Aktie im Xetra-Handel über 117 Euro und führte mit einem Plus von gut 8 Prozent die Gewinnerliste im Dax an.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
