Börsenspiel Trader 2022: "Fehler machen ist sehr willkommen"

Worauf müssen sonst noch Teilnehmer achten?

Teilnehmer des Börsenspiels sollen sich vor allem ausprobieren. Fehler machen ist im Börsenspiel sehr willkommen. Wer aus diesen Fehlern lernt, der wird sie in der Realität nicht machen und kann damit unter Umständen echtes Geld sparen. Darüber hinaus bieten wir ein umfangreiches Schulungsangebot rund um das Börsenspiel an. In zahlreichen Webinaren erklären wir den Handel an der Börse oder die Funktionsweise von Zertifikaten und Optionsscheinen. Wer wissen möchte, wie die Führenden sich im Börsenspiel schlagen, der sollte bei der Anmeldung das Häkchen für den Newsletter "Spielupdate" setzen. Hier wird, während das Spiel läuft, einmal am Tag eine Zusammenfassung geschrieben und verschickt. So erhält man einen Einblick in die Strategie der Führenden.

Für wen eignet sich das Spiel, muss ich ein bestimmter Anlegertyp sein, um teilzunehmen?

Das Börsenspiel richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Anleger. Neulinge können sich ausprobieren und erfahren, wie eine Order an der Börse platziert werden kann. Erfahrene Investoren können in den acht Wochen dagegen neue Strategien ausprobieren und sich mit anderen messen. Zwar findet das Börsenspiel jedes Jahr zur gleichen Zeit statt aber die Märkte entwickeln sich jedes Jahr anders.

In den vergangenen Jahren haben die Gewinner ihren Einsatz oft vervielfacht. Sind mehrere Hundert Prozent Gewinn mit Zertifikaten eigentlich auch in der Realität möglich?

Alles was im Börsenspiel passiert ist grundsätzlich auch in der Realität möglich. Die Kurse, die im Börsenspiel handelbar sind, sind die gleichen wie an der Börse auch. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied, Teilnehmer können kein echtes Geld verlieren. Das bedeutet, dass die Risiken, die Teilnehmer eingehen, meist höher sind, als in der Realität. Für viele ist aber auch das eine gute Erfahrung. Risiken richtig einschätzen zu lernen, das ist auch in einem Börsenspiel möglich.

Wie gut müssen sich Teilnehmer des Börsenspiels eigentlich mit Zertifikaten auskennen?

Grundsätzlich bedarf es keiner Vorkenntnisse, um beim Börsenspiel mitzumachen. Wer natürlich realistische Chancen auf den Hauptgewinn haben möchte, der sollte sich mit den verschiedenen Möglichkeiten auskennen. Mit Aktien kann man zum Beispiel nur auf steigende Kurse setzen. Zertifikate und Optionsscheine bieten darüber hinaus auch die Möglichkeit von fallenden Notierungen zu profitieren oder auf einen Seitwärtsmarkt zu setzten. Und wer seine Stärken eher bei Rohstoffen oder Edelmetallen sieht, der wird auch hier Möglichkeiten mit Zertifikaten finden.

Haben Mitspieler, die nicht von Anfang an dabei sind, auch noch eine Chance auf den Hauptgewinn?