Flexibel Vermögen aufbauen für die Altersvorsorge

Der lange Atem zahlt sich aus

Besser lassen Sie den Sparplan aber stur laufen, am besten über viele Jahre und Jahrzehnte. Das zeigt die Sparplan-Statistik des Fondsverbands BVI. Diese Statistik zitiere ich immer mal wieder. Sie motiviert übrigens auch mich, meine ETF-Sparpläne laufen und laufen und laufen zu lassen. Denn es lohnt sich! Wenn Sie in den vergangenen zehn Jahren Monat für Monat 100 Euro in einen global investierenden Aktienfonds gespart hätten, insgesamt also 12.000 Euro, dann hätten diese Anteile per Ende September einen Wert von 17.455 Euro gehabt. Nicht schlecht, oder? Das entspricht übrigens einer durchschnittlichen Rendite von 7,3 Prozent pro Jahr.