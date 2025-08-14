t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenDie Anleger

Japan-Anleihen: Rekord-Renditen gefährden Finanzmärkte weltweit

DAX
24.295,53(+0,45%)
Gold
3.343,31 USD(-0,34%)
Bitcoin
104.236,44 EUR(+2,03%)
Öl Brent
65,74 USD(-0,56%)
Zur Schnellsuche

Anlagetrend der Woche
Japan geht es schlechter als Griechenland

MeinungEin Gastbeitrag von Daniel Saurenz
14.08.2025 - 10:00 UhrLesedauer: 4 Min.
imago images 0829087612Vergrößern des Bildes
Japans Premierminister Shigeru Ishiba: Sein Land steht vor großen finanziellen Herausforderungen. (Quelle: IMAGO/imago)
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextLokalpolitiker stürzt in Österreich in den Tod
TextSänger heizt Trennungsgerüchte an
TextAutozulieferer insolvent – Käufer gesucht
TextMehrere sexuelle Übergriffe in Bädern
TextAnita Kupsch heimlich beigesetzt
News folgen

Japan wirkt für Europäer weit entfernt, doch Anleger sollten genau hinsehen. Steigende Zinsen könnten weltweit für erhebliche finanzielle Unruhe sorgen.

Im Land der aufgehenden Sonne ist seit Jahrhunderten alles ein wenig anders als in Europa. In diesem Monat begeht Japan beispielsweise die Gedenktage zum Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren im August 1945. Japan hatte sein Reich während des Zweiten Weltkriegs über halb Asien ausgedehnt und kapitulierte erst nach der zweiten Atombombe auf Nagasaki, deutlich später als Deutschland im Mai 1945.

Loading...

Japans Bevölkerung hörte zugleich am Tag der Kapitulation das erste Mal überhaupt die Stimme des Tenno, des Kaisers Hirohito, der anders als die Verantwortlichen in Deutschland oder Italien seine Macht erhalten konnte und noch bis 1989 auf dem Kaiserthron verblieb. An die Besatzung durch die Amerikaner knüpfte sich sehr rasch das Wirtschaftswunder Japans an, das bis zum Platzen der Immobilienblase in den 90er-Jahren Bestand hatte.

Vordergründig läuft es

Seither geht es Japan keinesfalls schlecht, doch eigentlich wird nur der Status quo erhalten. Im Straßenbild Tokios finden sich noch immer etliche Luxusautos japanischer und europäischer Produktion, und noch immer leben in der Hauptstadt rund 300.000 US-Dollar-Millionäre. Im Bankenviertel reiht sich ein Top-Restaurant an das andere, und die ohnehin blitzsauberen Autos in Tokio wirken dort noch brillanter. Aber die Luft wird rauer.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen.
Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie)

Zur Person

Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.

Bank of Japan zieht sich zurück

Denn nach Jahren der gemütlichen Dauerverfügbarkeit kündigte die Bank of Japan (BoJ) ihren langsamen Rückzug vom heimischen Anleihenmarkt an – und plötzlich wird’s ungemütlich. Nach Angaben des Finanzdienstleisters Nomura will man künftig Anleihen im Wert von 400 Milliarden Yen (etwa 2,3 Milliarden Euro) pro Quartal weniger kaufen. Vorher waren die Käufe deutlich großzügiger. Eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch die kann dennoch fatal sein, erklären die Experten vom Lynx-Broker.

"Steigende Zinsen erhöhen die Schuldenlast des Staates. Je teurer die Refinanzierung, desto größer das Risiko eines fiskalischen Teufelskreises." Gemeint ist: Fällt die Notenbank als verlässlicher Käufer weg und müssen sich andere Investoren finden, werden diese angesichts der hohen Staatsverschuldung Japans höhere Renditen verlangen. Damit steigen die Zinskosten, was die Verschuldung weiter verschärft – und so setzt der Teufelskreis ein.

Nervöser Anleihemarkt

Japans Staatsanleihen, einst das Symbol für Zen-artige Stabilität und marktübliche Langeweile, zeigen sich auf einmal sehr nervös. Renditen steigen, Auktionen darüber, wer die Anleihen zeichnet, geraten ins Stocken. Und Investoren stehen ratlos da: Wer übernimmt jetzt die Kontrolle?

"Die BoJ steht unter Zugzwang, denn die Kerninflation liegt stabil oberhalb von drei Prozent und damit deutlich über dem Zielwert", sagt Vanyo Walter vom Broker RoboMarkets. Gleichzeitig belastet der Handelskonflikt mit den USA die exportorientierte Industrie, besonders durch Zölle auf japanische Fahrzeuge. "Als bedeutender Handelspartner der USA ist Japan anfällig für externe wirtschaftliche Schocks", so Walter. Die Notenbank steckt in einem Dilemma zwischen Inflationsbekämpfung und Konjunkturstabilisierung.

Wo liegt das Problem?

Japanische Staatsanleihen – kurz JGBs – mutieren auf einmal zum spekulativen Instrument im Portfolio. "Nach einer katastrophalen Auktion von 20-jährigen Anleihen legten die Renditen kräftig zu. Für die 40-jährige-Anleihe wurden zeitweise 3,70 Prozent ausgerufen", weiß Thomas Soltau von Smartbroker. Noch im Frühjahr 2024 waren es weniger als zwei Prozent. Für japanische Verhältnisse ist ein so plötzlicher Renditesprung wie ein Espresso in der traditionellen Teezeremonie – ungewohnt stark, schnell und völlig aus dem gewohnten Rhythmus.

Meistgelesen

In Japan treffen nun schwache Auktionsergebnisse bei JGBs auf institutionelle Anleger, die sich ebenso wie Lebensversicherer zurückhalten, was auch an der nervösen Stimmung am US-Anleihemarkt liegt. Darüber hinaus hat die japanische Regierung vor der Oberhauswahl im Juli einen schuldenfinanzierten Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht – bei einer Staatsverschuldung von über 240 Prozent des BIP, dem höchsten Wert unter den Industrieländern. Premierminister Shigeru Ishiba sprach von einer "extrem schlechten" Finanzlage – schlimmer als die Griechenlands während der Euro-Schuldenkrise.

Anzeige
Zum Artikel passende Produkte
Foto Benjamin FeingoldAusgewählt von unserem Börsenexperten Benjamin Feingold

Indexzertifikat auf den Nikkei 225

DerivatDE000SW26AN9
Zum ProduktProdukt verstehen
Welcher Trend wird beim Börsenspiel Trader 2025 entscheidend für den Gewinn sein? Viele Anleger schauen meist auf Deutschland oder die USA, um von nachhaltigen Trends zu profitieren. Doch vielleicht wird diesmal der im Beitrag beschriebene japanische Aktienmarkt ein entscheidender Faktor sein?
Für wen geeignet?Mittel- bis Langfristanleger
In welcher Marktsituation geeignet?Steigende Notierungen im Nikkei 225
Risikoklasse: mittel
Laufende Gebühren: 0,5 % p.a.

Turbo-Optionsschein auf Toyota

DerivatDE000SY6ZD56
Zum ProduktProdukt verstehen
Japanische Aktien standen in den vergangenen Jahrzehnten oft im Schatten der anderen Börsen, weil das Wachstum meist geringer war als in den USA oder Europa. Doch die Zolleinigung zwischen Japan und den USA hat das Investoreninteresse neu entfacht und bietet auch für den Trader 2025 Chancen.
Für wen geeignet?Kurz- bis Mittelfristanleger
In welcher Marktsituation geeignet?Steigende Kurse in der Toyota-Aktie
Risikoklasse: hoch
Laufende Gebühren: Keine

Hinzu kommt die demografische Realität: Japans Bevölkerung altert rapide, was das Wachstum hemmt, die Steuerbasis verringert und die Finanzierung der Staatsausgaben erschwert.

Japanische Anleihen könnten globale Märkte durchrütteln

Dass gerade der sonst so behäbige JGB-Markt zur globalen Störquelle werden könnte, mag paradox wirken. "Doch mit einem Volumen von rund acht Billionen Dollar spielt der japanische Bondmarkt in der ersten Liga der Finanzmärkte – direkt hinter den amerikanischen Staatsanleihen, den US-Treasuries", so Shinji Okubaro, Analyst in Tokio beim Researchhaus Yokoma. Steigende Erschütterungen wirken also weltweit.

Vor allem der Yen-Carry-Trade – das jahrzehntelange Spiel, billig in Yen zu leihen und in höher verzinste Assets anderswo, etwa in den USA, zu investieren – gerät unter Druck. Höhere JGB-Renditen und ein stärkerer Yen könnten das Geschäft unrentabel machen. Erste Kapitalrückflüsse zeichnen sich ab, mit Auswirkungen auf japanische, US-amerikanische und europäische Märkte. Wenn Investoren ihre Auslandsgelder nach Japan zurückholen, kann das die Kurse von Anleihen und Aktien im Ausland unter Druck setzen und zugleich die Renditen in Japan steigen lassen. In Japan ist eben doch nicht alles anders.

Verwendete Quellen
  • Eigene Meinung
Transparenzhinweis
  • Der Artikel stellt keine Kauf- oder Anlageberatung dar. Auf Finanzanalysen von Dritten hat die t-online-Redaktion keinen Einfluss.

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BankDeutschlandEuropaGriechenlandItalienUSAZinsZweiter Weltkrieg
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom