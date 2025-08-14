Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Japan wirkt für Europäer weit entfernt, doch Anleger sollten genau hinsehen. Steigende Zinsen könnten weltweit für erhebliche finanzielle Unruhe sorgen.

Im Land der aufgehenden Sonne ist seit Jahrhunderten alles ein wenig anders als in Europa. In diesem Monat begeht Japan beispielsweise die Gedenktage zum Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren im August 1945. Japan hatte sein Reich während des Zweiten Weltkriegs über halb Asien ausgedehnt und kapitulierte erst nach der zweiten Atombombe auf Nagasaki, deutlich später als Deutschland im Mai 1945.

Loading...

Japans Bevölkerung hörte zugleich am Tag der Kapitulation das erste Mal überhaupt die Stimme des Tenno, des Kaisers Hirohito, der anders als die Verantwortlichen in Deutschland oder Italien seine Macht erhalten konnte und noch bis 1989 auf dem Kaiserthron verblieb. An die Besatzung durch die Amerikaner knüpfte sich sehr rasch das Wirtschaftswunder Japans an, das bis zum Platzen der Immobilienblase in den 90er-Jahren Bestand hatte.

Vordergründig läuft es

Seither geht es Japan keinesfalls schlecht, doch eigentlich wird nur der Status quo erhalten. Im Straßenbild Tokios finden sich noch immer etliche Luxusautos japanischer und europäischer Produktion, und noch immer leben in der Hauptstadt rund 300.000 US-Dollar-Millionäre. Im Bankenviertel reiht sich ein Top-Restaurant an das andere, und die ohnehin blitzsauberen Autos in Tokio wirken dort noch brillanter. Aber die Luft wird rauer.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.

Bank of Japan zieht sich zurück

Denn nach Jahren der gemütlichen Dauerverfügbarkeit kündigte die Bank of Japan (BoJ) ihren langsamen Rückzug vom heimischen Anleihenmarkt an – und plötzlich wird’s ungemütlich. Nach Angaben des Finanzdienstleisters Nomura will man künftig Anleihen im Wert von 400 Milliarden Yen (etwa 2,3 Milliarden Euro) pro Quartal weniger kaufen. Vorher waren die Käufe deutlich großzügiger. Eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch die kann dennoch fatal sein, erklären die Experten vom Lynx-Broker.

"Steigende Zinsen erhöhen die Schuldenlast des Staates. Je teurer die Refinanzierung, desto größer das Risiko eines fiskalischen Teufelskreises." Gemeint ist: Fällt die Notenbank als verlässlicher Käufer weg und müssen sich andere Investoren finden, werden diese angesichts der hohen Staatsverschuldung Japans höhere Renditen verlangen. Damit steigen die Zinskosten, was die Verschuldung weiter verschärft – und so setzt der Teufelskreis ein.

Nervöser Anleihemarkt

Japans Staatsanleihen, einst das Symbol für Zen-artige Stabilität und marktübliche Langeweile, zeigen sich auf einmal sehr nervös. Renditen steigen, Auktionen darüber, wer die Anleihen zeichnet, geraten ins Stocken. Und Investoren stehen ratlos da: Wer übernimmt jetzt die Kontrolle?

"Die BoJ steht unter Zugzwang, denn die Kerninflation liegt stabil oberhalb von drei Prozent und damit deutlich über dem Zielwert", sagt Vanyo Walter vom Broker RoboMarkets. Gleichzeitig belastet der Handelskonflikt mit den USA die exportorientierte Industrie, besonders durch Zölle auf japanische Fahrzeuge. "Als bedeutender Handelspartner der USA ist Japan anfällig für externe wirtschaftliche Schocks", so Walter. Die Notenbank steckt in einem Dilemma zwischen Inflationsbekämpfung und Konjunkturstabilisierung.

Wo liegt das Problem?