News folgen

Täglich verfügbar, aber höhere Zinsen als für das Tagesgeld: Das bieten Geldmarkt- ETFs. Wie sie funktionieren und welche Chancen und Risiken es gibt.

Gehören Sie auch zu denjenigen, die immer auf der Jagd nach den besten Zinsen für das Ersparte oder den Notgroschen sind? Für viele Anleger ist dieses Zinshopping fast schon ein Sport. Sie hüpfen beziehungsweise wechseln von Bank zu Bank, um immer die besten Angebote mitzunehmen. Mir ist das mittlerweile zu aufwendig, und es wird irgendwann auch unübersichtlich mit all den vielen Bankverbindungen. Zumal dieses Zinshopping eigentlich gar nicht mehr nötig wäre, wenn wir fleißigen Sparer eine Anlageklasse nicht ignorieren würden: Geldmarkt-ETFs. Sie bieten eine flexible und sichere Möglichkeit, kurzfristig Kapital anzulegen. Und das oft mit höheren Zinsen als auf Sparkonten. Damit sind sie eine schwankungsarme Alternative zum Tagesgeld.

Doch warum ist die Rendite überhaupt höher, und wie funktionieren diese Papiere? Geldmarkt-ETFs orientieren sich, wie der Name schon sagt, am Geldmarkt. Dieser ist ein wichtiger Bestandteil unseres Finanzsystems, der es Staaten, Banken und großen Unternehmen mit guter Bonität ermöglicht, sich kurzfristig Geld zu leihen oder überschüssiges Kapital kurzfristig anzulegen. Die sehr kurze Laufzeit dieser Kredite und Einlagen von meist nur einem Tag reduziert das Risiko. Der Zinssatz wird von den Zentralbanken des jeweiligen Währungsraumes täglich nach einer festen Regel berechnet und veröffentlicht.

(Quelle: Michel Passin) Zur Person Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Bestsellerautorin und langjährige Beobachterin des weltweiten Börsengeschehens. Die deutsche Aktienkultur ist ihr eine Herzensangelegenheit. Mitte März 2024 ist ihr siebtes Buch "Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien" im Börsenbuchverlag erschienen. Sie erreichen sie auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram. Alle Gastbeiträge von Jessica Schwarzer lesen Sie hier.

Geldmarkt-ETFs lohnen sich meistens

Für den Euro-Raum ist die "Euro Short-Term Rate" (ESTR) der relevante Referenzzins. Dieser Zinssatz bildet die Grundlage für die Renditen der Geldmarkt-ETFs. Aktuell liegt dieser Wert bei gut 1,9 Prozent. Zum Vergleich: Auf Tagesgeld gibt es laut FMH-Finanzberatung im Schnitt nur 1,25 Prozent. Wenn auch Sie also weniger als 1,9 Prozent für Ihr Tagesgeld bekommen, dann wäre ein Geldmarkt-ETF die bessere Wahl.

Geldmarkt-ETFs investieren also in kurzfristige Kredite am Geldmarkt beziehungsweise einen speziell kreierten Index darauf und bieten damit eine risikoarme Anlagemöglichkeit. Da die meisten Banken beim Tagesgeld weniger als die ESTR an ihre Kunden weitergeben, lohnen sich Geldmarkt-ETFs übrigens meistens. Zinshopping ist also eigentlich gar nicht mehr notwendig. Es sei denn, es gibt irgendwo besonders hohe Lockangebote. Aber die sind meistens zeitlich begrenzt, und nach Ablauf gibt es oft Minizinsen – und die Hüpferei geht wieder los. Mir persönlich ist das zu mühsam.

Geringes Risiko, aber nicht so sicher wie Tagesgeld