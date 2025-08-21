t-online - Nachrichten für Deutschland
US-Aktien: Trump sieht USA nach Comeback als Marktführer

Anlagetrend der Woche
Börsen-Nobelpreis für Donald Trump

MeinungEin Gastbeitrag von Daniel Saurenz
21.08.2025 - 09:35 UhrLesedauer: 3 Min.
imago images 0824633231Vergrößern des Bildes
Trump kann sich freuen: Der US-Präsident hat die US-Börsen immer im Blick. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)
CEO stirbt bei Fallschirmsprung in Alpen
Bayerische Privatklinik ist insolvent
Liebesgerüchte: Tennis-Stars begeistern
Minister zieht "erschütternde" neue Bilanz
Felssturz in den Bergen – Pärchen stirbt
Die Glocke an der Wall Street hat Donald Trump bereits öffentlichkeitswirksam geläutet. In Sachen Performance würde er wohl den Börsenpreis erwarten.

Der US-Präsident ist beim Einfordern von Preisen selten verlegen. So soll er bei der norwegischen Politik vorgefühlt haben, wie es denn um die Chancen zum Friedensnobelpreis bestellt sei. Seit dieser Woche und den Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Krieges dürfte er nach seinem Selbstverständnis den Nobelpreis zwingend erwarten.

Nach Börsenturbulenzen sind die USA zurück

Am Aktienmarkt wird es auch nicht mehr lange dauern, bis Trump auf die Überlegenheit der Amerikaner hinweisen wird. Denn die USA sind zurück. Noch im Frühjahr war die große Diskussion, dass man bloß kein US-Übergewicht im Depot haben sollte. "Der MSCI World wurde als zu sehr US-lastig wahrgenommen und viele Experten warnten vor diesem Übergewicht", so Thomas Soltau vom Börsendienstleister Smartbroker. Der MSCI World ist der bekannteste Aktienindex für ETF-Sparer und beinhaltet 1.400 Unternehmen aus 23 Ländern, die meisten befinden sich aber in den USA.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen.
Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie)

Zur Person

Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.

Bis zur Jahresmitte führte Europa das Börsenrennen souverän an – fast wie ein Radprofi, der die Bergetappe dominiert. Doch inzwischen holen die USA auf, und zwar mit kräftigem Tritt. Die US-Börse für Tech-Aktien, der Nasdaq 100, hat mit rund 13 Prozent seit Jahresbeginn den Euro Stoxx 50 bereits überrundet.

Das Duell erinnert an ein Kopf-an-Kopf-Rennen: mal die Europäer vorn, mal die Amerikaner – nur dass am Ende traditionell die Wall Street die Ziellinie zuerst sieht. Doch Vorsicht: Die Zahlen erzählen nicht die ganze Geschichte. Denn nicht alle Aktien profitieren gleichermaßen.

Nvidia und Microsoft führen das Rennen an

Selektion bleibt auf beiden Seiten des Atlantiks das Gebot der Stunde. Sektorrotationen verhindern bislang einen echten Abschwung auf den Aktienmärkten, doch die ganz großen Zugpferde geraten ins Stocken. SAP liegt 16 Prozent unter Rekordhoch, der niederländische Halbleiterriese ASML und der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk drücken auf die europäische Stimmung. In den USA hingegen tragen die Tech-Giganten Nvidia und Microsoft die Rally, als hätten sie ein Monopol auf steigende Kurse.

"Nvidia und Microsoft vereinen zusammen mittlerweile 15 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500", so Vanyo Walter vom Broker Robomarkets. In US-Börsenforen geht seit Tagen der Spruch um, dass "der amerikanische Traum nicht mehr der Besitz eines Hauses mit 30-jähriger Zinsbindung ist, sondern der Besitz einer möglichst großen Aktienposition von Nvidia".

Wenige Große geben gerade den Takt an

Die "Magnificent 7" – das sind die sieben weltweit größten und einflussreichsten Tech-Konzerne an den Aktienmärkten – erreichen inzwischen einen Rekordanteil von mehr als 35 Prozent am Index. Beeindruckend. Ob dies noch gesund ist, steht auf einem anderen Blatt. Denn wenn wenige Giganten den Taktstock schwingen, wird das Orchester anfällig für falsche Töne.

Zumal sich auch innerhalb der glorreichen Sieben die Spreu vom Weizen trennt. "Nvidia und Meta mit gut 30 Prozent sowie Microsoft mit 20 Prozent Kursplus liegen klar in Führung", rechnet Franz-Georg Wenner des Börsenspezialisten IndexRadar vor. Amazon und Alphabet notieren solide bei rund sechs Prozent Plus.

Apple und Tesla im Minus

Thomas Soltau von Smartbroker weist aber darauf hin, dass Apple acht Prozent im Minus liegt, Tesla sogar 17 Prozent. Selbst in der ersten Börsenliga heißt es derzeit: Nur wer vom KI-Boom profitiert, darf mittanzen, und bei Apple sowie Tesla haben Investoren Zweifel an der KI-Tauglichkeit. Auch wenn Apple im August aufholen konnte.

Die Bewertung von US-Aktien ist darüber hinaus im Langfristvergleich üppig. "Mit einem KGV von 22 liegt der S&P 500 sportlich über seinem Fünfjahresschnitt von 20", so Stefan Riße von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Acatis. Mit KGV ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis gemeint, das Anlegern darüber Auskunft gibt, wie teuer eine Aktie oder eine Börse gerade bewertet wird. Ein KGV von 20 gilt als hoch, ein Wert unter 15 ist günstig. Je höher der KGV-Wert, desto eher ist eine Aktie überbewertet.

"Zu teuer", ist selbst in der jüngsten Fondsmanager-Umfrage der Bank of America zu lesen, in der über 90 Prozent der Teilnehmer US-Aktien für überbewertet halten. Rekordwerte seit Beginn der Erhebung 2001.

Verwendete Quellen
  • Eigene Meinung
Transparenzhinweis
  • Der Artikel stellt keine Kauf- oder Anlageberatung dar. Auf Finanzanalysen von Dritten hat die t-online-Redaktion keinen Einfluss.

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

