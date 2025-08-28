Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Künstliche Intelligenz ist an der Börse 2025 der Begriff, um in den Modus "schnell reich werden" umzuschalten. Das kann gut gehen – muss es aber nicht.

Acht Prozent. So hoch ist der Anteil der Nvidia-Aktie am S&P 500. Wie der Name schon sagt, sind im großen US-Börsenindex 500 Aktien von Unternehmen enthalten. Nvidia macht mittlerweile ganze acht Prozent des gesamten Werts des S&P 500 aus. Wenn eine Aktie acht Prozent ausmacht und zusammen mit Microsoft der Anteil schon zweistellig wird, dann ist ein gewisses Klumpenrisiko auszumachen.

Loading...

Nun muss man wissen, dass dieser Anteil nie zuvor derart hoch gewesen ist. Sam Altman, CEO vom KI-Schwergewicht OpenAI, warnte jüngst in der "Financial Times" davor, dass der Boden für irrationale Übertreibungen bei KI durchaus bereitet sein könnte. Das erinnert an den Neuen Markt in den 1990er-Jahren, der erst ein rasantes Wachstum hingelegt und 36 Monate später 96 Prozent seines Wertes verloren hatte.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.

Die Deutschen mögen kein Risiko

Für das persönliche Depot vieler Anleger bedeutet dies zugleich, dass man jetzt einen intensiven Check vornehmen sollte, um keine typischen Fehler zu begehen. Denn 2025 heißt es bei deutschen Anlegern: Rheinmetall und Nvidia sind die Basiswerte, und dann kommt ganz lange nichts. Rüstung und KI sind die Themen des Jahres, wobei KI seit dem Frühsommer das Thema Rüstung verdrängt. "Unsere Kunden handeln Nvidia rauf und runter", so Thomas Soltau vom Finanzdienstleister Smartbroker.

Was insbesondere die Deutschen nicht mögen, ist der Anblick fallender Aktienkurse. Viele Anleger sind noch immer gewarnt durch die harten Rückschläge 2000 bis 2003 und vor allem die Lehman-Pleite 2008. Der Corona-Crash 2020 war zu schnell wettgemacht, als dass er hätte wehtun können. Grundsätzlich gehören Verluste dazu, denn Aktieninvestments sind keine linearen Vorgänge, sondern eine volatile Angelegenheit. Dennoch sollte man aus vergangenen Börsenhypes lernen und seine Aktienquote gegebenenfalls anpassen.