In-vitro-Fleisch, Rüstung, KI Warum Sie bei Börsentrends vorsichtig sein sollten
Sie erfreuen sich großer Beliebtheit, haben aber durchaus ihre Tücken. Warum Sie bei Themen-ETFs sehr genau hinschauen müssen.
Manche Themen laufen an der Börse richtig gut. In den vergangenen beiden Jahren war das alles, was irgendwie mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu tun hatte, die großen Tech-Giganten an der Wall Street inklusive. Auch die entsprechenden börsennotierten Indexfonds (ETFs) liefen super. Zuletzt ließ die Aufregung aber etwas nach. Die KI-ETFs erreichten noch in etwa die Rendite des Weltaktienindex MSCI World. Doch auch wenn die Rally jüngst ein wenig stockte, haben viele Anleger damit sehr hohe Gewinne erzielt.
Genauso übrigens wie mit Rüstung. Wer nach dem kriegerischen Angriff Russlands auf die Ukraine in Aktien von Rheinmetall, Renk, Hensoldt oder eben die entsprechenden ETFs investierte, hat sehr viel Geld verdient. Von diesen sogenannten Themen-ETFs gibt es jede Menge. Immer neue kommen auf den Markt. Gerade erst hat der Anbieter Xtrackers den "Europe Defence Technology ETF" aufgelegt, also einen ETF, der Aktien der Rüstungstechnologie bündelt.
Ist das nicht ein bisschen spät, könnten Sie sich jetzt fragen? Und genau das ist auch ein Kritikpunkt an Themen-ETFs. Nicht selten werden sie erst aufgelegt, wenn der Wirbel um ein Thema seinen Höhepunkt eigentlich schon erreicht hat. Es besteht also die Gefahr, dass Sie zu spät investieren. Womit ich jetzt nicht prognostizieren will, dass das im Fall der Rüstungsaktien so ist. Fakt ist: Wenn ein Trend läuft, dann wollen die ETF-Anbieter dabei sein und daran verdienen. Also bringen sie die entsprechenden ETFs auf den Markt, mal früher und mal später.
Zur Person
Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Bestsellerautorin und langjährige Beobachterin des weltweiten Börsengeschehens. Die deutsche Aktienkultur ist ihr eine Herzensangelegenheit. Mitte März 2024 ist ihr siebtes Buch "Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien" im Börsenbuchverlag erschienen. Sie erreichen sie auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram. Alle Gastbeiträge von Jessica Schwarzer lesen Sie hier.
Genau hinsehen tut not
Verwerflich ist das erst mal nicht. Im Gegenteil: Mehr Wettbewerb ist gut, denn wir Anlegerinnen und Anleger haben dann die bessere Auswahl. Aber: Bei Themen-ETFs müssen Sie wirklich ganz genau hinschauen. Denn es ist eben kein Dax-ETF, der den etablierten deutschen Leitindex abbildet. Sondern für einzelne Themen gibt es oft mehrere Indizes. Und so kann es sein, dass zwar auf mehreren ETFs "Rüstung" beziehungsweise das englische "Defense" oder eben "KI" beziehungsweise "AI" für das englische Artificial Intelligence steht, dass aber ganz Unterschiedliches in diesen ETFs drin ist.
Mal ist es nur die europäische Rüstungsindustrie, mal die internationale mit hohem US-Anteil, mal wird Cybersicherheit dazu gepackt, mal nicht. Bei KI können es Unternehmen sein, die einen gewissen Umsatz auf diesem Gebiet machen, womit die großen Tech-Giganten ein hohes Gewicht haben. Oder es sind Unternehmen, die überwiegend oder ausschließlich in diesem Thema unterwegs sind. Dann sieht die Zusammensetzung des Indizes ganz anders aus.
Auch für Themen-ETFs gilt grundsätzlich, dass sie im Vergleich zu Einzelaktien risikoärmer sind, weil sie auf eine Vielzahl von Titeln setzen – Stichwort: Risikostreuung. Sie sollten sich Ihren ETF genau anschauen. Denn mitunter hapert es mit der Risikostreuung, wenn das Thema sehr speziell ist. Ich erinnere mich noch an den "Tierfutter-ETF", den es eine Zeit lang gab. Eigentlich ging es um "Tierwohl", aber er hatte schnell seinen Spitznamen weg. Da waren nur einige wenige Titel drin, einer hatte ein extrem hohes Gewicht.
Auch bei Themen wie "Ernährung der Zukunft" – auch ein ziemlicher Trend, aber nur eine Zeit lang – oder eSports und Gaming, gilt es, sehr genau zu schauen. Grundsätzlich gilt: Je spezieller das Thema, desto geringer die Risikostreuung und desto größer das Risiko, aber eben auch die Chance.
Rüstung, Cyber Security und Cloud Computing laufen
Das zeigt auch der Blick auf die Wertentwicklung: Manche Themen-ETFs laufen richtig gut, andere sind leider Rohrkrepierer. Manchmal starten sie auch erst sehr gut, gewinnen dann aber gar nicht mehr oder verlieren sogar stark. Im Augenblick läuft eben Rüstung. Auch Cyber Security, Cloud Computing und Goldminen sind gefragte Themen. Aber vergessen Sie bitte nicht: Trends an der Börse kommen und gehen, Hypes und Themen sowieso. Ketzerisch könnte ich auch sagen, dass regelmäßig eine andere Sau durchs Dorf getrieben wird. Aber das wäre unfair, denn es gibt oft gute Gründe, warum das eine oder andere Thema gut funktioniert. Und auch dafür, warum das irgendwann nicht mehr so ist.
Wasserstoff und Solarenergie interessieren nicht mehr
Erneuerbare Energien, Wasserstoff und Solarenergie waren vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine sehr gefragt – Stichwort: Energiewende. Doch dann kam die Angst vor einer Energiekrise. Plötzlich waren Kohle und Co. wieder im Aufwind, es floss weniger Geld in den Ausbau erneuerbarer Energien. Auch an der Börse. Aber auch schon vorher lief es nicht mehr so sensationell wie noch 2020. Lange Zeit war der größte und beliebteste ETF der "iShares Global Clean Energy Transition". Er war auch einer der erfolgreichsten. 2020 legte der ETF um 120 Prozent zu. Doch 2021 gab es einen Rücksetzer um gut 18 Prozent, und 2022 – im Jahr des Übergriffs Russlands auf die Ukraine – stagnierte der Wert, bevor es 2023 und 2024 jeweils um mehr als 20 Prozent abwärtsging.
Ähnlich sieht es bei Wasserstoff und Solarenergie aus. Einstiege Superstars sind abgestürzt, hinken hinterher. Das muss nicht heißen, dass sie künftig nicht wieder nach oben kommen. Aber es zeigt eben auch, dass es an der Börse durchaus Favoriten-Wechsel gibt. Dass sich bestimmte Themen über begrenzte Zeiträume hinweg besser im Wert entwickeln als der Markt, überrascht wenig. Die Herausforderung ist es, daraus langfristig mehr Gewinne zu erzielen. Und das ist schwierig. Es gibt aber natürlich Themen-ETFs, die eine spannende Beimischung im Depot sind.
Persönliche Strategie entscheidend
Es kommt dabei immer auf Ihre persönliche Strategie an, ob so ein Papier wirklich ins Depot passt. Natürlich kann man über Themen-ETFs persönliche Präferenzen, vielleicht die eigenen Hobbys, abbilden. Ein Muss sind Themen-ETFs aber definitiv nicht. Auch mit "normalen", breit gestreuten ETFs profitieren Sie von Megatrends wie Digitalisierung, Cybersicherheit und Nachhaltigkeit. Und Rüstungskonzerne sind nach der Rally der vergangenen Monate und Jahre mittlerweile in Indizes auch höher gewichtet.
Fazit: Themen-ETFs sollten immer nur eine Beimischung sein. Sie sind sehr spezielle Produkte. Bei mir landen sie übrigens im Spielgeld-Depot. Mitunter sind sie sogar nur eine kurz- bis mittelfristige Beimischung. Diese spezielleren Investments machen so viel mehr Spaß als ein eher langweiliger MSCI World. Trotzdem sollten Sie sich des erhöhten Risikos bewusst sein und genau hinschauen; und zwar regelmäßig. Themen und Trends sind mitunter ganz schön flüchtig.
