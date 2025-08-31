In-vitro-Fleisch, Rüstung, KI Warum Sie bei Börsentrends vorsichtig sein sollten

Meinung Ein Gastbeitrag von Jessica Schwarzer 31.08.2025 - 10:00 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Fleischzüchtung im Labor: So könnte die Ernährung der Zukunft aussehen. (Quelle: imago)

Sie erfreuen sich großer Beliebtheit, haben aber durchaus ihre Tücken. Warum Sie bei Themen-ETFs sehr genau hinschauen müssen.

Manche Themen laufen an der Börse richtig gut. In den vergangenen beiden Jahren war das alles, was irgendwie mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu tun hatte, die großen Tech-Giganten an der Wall Street inklusive. Auch die entsprechenden börsennotierten Indexfonds (ETFs) liefen super. Zuletzt ließ die Aufregung aber etwas nach. Die KI-ETFs erreichten noch in etwa die Rendite des Weltaktienindex MSCI World. Doch auch wenn die Rally jüngst ein wenig stockte, haben viele Anleger damit sehr hohe Gewinne erzielt.

Genauso übrigens wie mit Rüstung. Wer nach dem kriegerischen Angriff Russlands auf die Ukraine in Aktien von Rheinmetall, Renk, Hensoldt oder eben die entsprechenden ETFs investierte, hat sehr viel Geld verdient. Von diesen sogenannten Themen-ETFs gibt es jede Menge. Immer neue kommen auf den Markt. Gerade erst hat der Anbieter Xtrackers den "Europe Defence Technology ETF" aufgelegt, also einen ETF, der Aktien der Rüstungstechnologie bündelt.

Ist das nicht ein bisschen spät, könnten Sie sich jetzt fragen? Und genau das ist auch ein Kritikpunkt an Themen-ETFs. Nicht selten werden sie erst aufgelegt, wenn der Wirbel um ein Thema seinen Höhepunkt eigentlich schon erreicht hat. Es besteht also die Gefahr, dass Sie zu spät investieren. Womit ich jetzt nicht prognostizieren will, dass das im Fall der Rüstungsaktien so ist. Fakt ist: Wenn ein Trend läuft, dann wollen die ETF-Anbieter dabei sein und daran verdienen. Also bringen sie die entsprechenden ETFs auf den Markt, mal früher und mal später.

(Quelle: Michel Passin) Zur Person Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Bestsellerautorin und langjährige Beobachterin des weltweiten Börsengeschehens. Die deutsche Aktienkultur ist ihr eine Herzensangelegenheit. Mitte März 2024 ist ihr siebtes Buch "Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien" im Börsenbuchverlag erschienen. Sie erreichen sie auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram. Alle Gastbeiträge von Jessica Schwarzer lesen Sie hier.

Genau hinsehen tut not

Verwerflich ist das erst mal nicht. Im Gegenteil: Mehr Wettbewerb ist gut, denn wir Anlegerinnen und Anleger haben dann die bessere Auswahl. Aber: Bei Themen-ETFs müssen Sie wirklich ganz genau hinschauen. Denn es ist eben kein Dax-ETF, der den etablierten deutschen Leitindex abbildet. Sondern für einzelne Themen gibt es oft mehrere Indizes. Und so kann es sein, dass zwar auf mehreren ETFs "Rüstung" beziehungsweise das englische "Defense" oder eben "KI" beziehungsweise "AI" für das englische Artificial Intelligence steht, dass aber ganz Unterschiedliches in diesen ETFs drin ist.