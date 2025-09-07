Klamme Staatshaushalte Hauskäufern droht ein heißer Zinsherbst

Ein Gastbeitrag von Daniel Saurenz 07.09.2025

Hausbau: Viele finanzieren ihr neues Heim über Kredit. Doch die könnten teurer werden. (Quelle: Hersteller-bilder)

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen übersteigt erstmals seit Langem die Dividendenrendite im Dax. Was das für Anleger und Häuslebauer bedeutet.

Die Nachrichten aus Frankreich im Herbst 2025 sind wenig erbaulich. "Nicolas qui paie" heißt die Losung, die mittlerweile in der Mitte der französischen Gesellschaft angekommen ist. Nicolas – als meistvergebener Name in den 70er-Jahren in Frankreich – zahlt stellvertretend für viele andere die Zeche im Land, von Sozialausgaben bis Renten.

Nach der gelben Warnweste ist ein Allerweltsname das Symbol für den Protest der Mitte geworden. Und das schlägt bis auf den Anleihemarkt und bis nach Deutschland durch. Denn in Frankreich wackelt einmal mehr die Regierung, und Präsident Emmanuel Macron droht zur lahmen Ente zu werden. Ganz zu schweigen davon, dass 2027 das Lager von Marine Le Pen realistische Chancen auf die Präsidentschaft hat.

Zinsen steigen stark

Dieses Umfeld führte dazu, dass die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen in Frankreich zuletzt die Marke von 4,5 Prozent nach oben durchbrach – erstmals seit dem Jahr 2011 und der Eurokrise. Frankreich muss also wieder deutlich höhere Zinsen bieten, wenn es sich am Kapitalmarkt Geld leihen will.

Chris Iggo von Axa gibt sich noch entspannt: "Die neue politische Unsicherheit in Frankreich (aufgrund von Haushaltsproblemen) hat die französischen Staatsanleihenrenditen steigen lassen. Auch der britische Markt steht unter Druck, bis klar ist, was die Regierung zur Sanierung der Staatsfinanzen tun wird. Nach wie vor sehe ich aber keine Anleihenkrise."

Deutlich pessimistischer ist Peter Goves von MFS Investment Management: "Am 12. September besteht ein realistisches Risiko, dass Fitch das derzeitige Rating Frankreichs von AA- weiter herabstufen wird." Dann wäre Frankreich nur noch ein sicherer Schuldner, "sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft beeinträchtigen."

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.

UK zieht mit

Auch in UK kletterten die 30-jährigen Staatsanleihen Anfang September auf ein Level von 5,7 Prozent – Höchststand seit 1998. Die Krise der dominierenden Volkswirtschaften und ihre ausufernden Sozialausgaben schieben den Zinsmarkt massiv an. Das treibt nebenbei die Zinsen für Häuslebauer nach oben. Denn man darf sich nicht blenden lassen: