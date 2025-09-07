Klamme Staatshaushalte Hauskäufern droht ein heißer Zinsherbst
Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen übersteigt erstmals seit Langem die Dividendenrendite im Dax. Was das für Anleger und Häuslebauer bedeutet.
Die Nachrichten aus Frankreich im Herbst 2025 sind wenig erbaulich. "Nicolas qui paie" heißt die Losung, die mittlerweile in der Mitte der französischen Gesellschaft angekommen ist. Nicolas – als meistvergebener Name in den 70er-Jahren in Frankreich – zahlt stellvertretend für viele andere die Zeche im Land, von Sozialausgaben bis Renten.
Nach der gelben Warnweste ist ein Allerweltsname das Symbol für den Protest der Mitte geworden. Und das schlägt bis auf den Anleihemarkt und bis nach Deutschland durch. Denn in Frankreich wackelt einmal mehr die Regierung, und Präsident Emmanuel Macron droht zur lahmen Ente zu werden. Ganz zu schweigen davon, dass 2027 das Lager von Marine Le Pen realistische Chancen auf die Präsidentschaft hat.
Zinsen steigen stark
Dieses Umfeld führte dazu, dass die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen in Frankreich zuletzt die Marke von 4,5 Prozent nach oben durchbrach – erstmals seit dem Jahr 2011 und der Eurokrise. Frankreich muss also wieder deutlich höhere Zinsen bieten, wenn es sich am Kapitalmarkt Geld leihen will.
Chris Iggo von Axa gibt sich noch entspannt: "Die neue politische Unsicherheit in Frankreich (aufgrund von Haushaltsproblemen) hat die französischen Staatsanleihenrenditen steigen lassen. Auch der britische Markt steht unter Druck, bis klar ist, was die Regierung zur Sanierung der Staatsfinanzen tun wird. Nach wie vor sehe ich aber keine Anleihenkrise."
Deutlich pessimistischer ist Peter Goves von MFS Investment Management: "Am 12. September besteht ein realistisches Risiko, dass Fitch das derzeitige Rating Frankreichs von AA- weiter herabstufen wird." Dann wäre Frankreich nur noch ein sicherer Schuldner, "sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft beeinträchtigen."
UK zieht mit
Auch in UK kletterten die 30-jährigen Staatsanleihen Anfang September auf ein Level von 5,7 Prozent – Höchststand seit 1998. Die Krise der dominierenden Volkswirtschaften und ihre ausufernden Sozialausgaben schieben den Zinsmarkt massiv an. Das treibt nebenbei die Zinsen für Häuslebauer nach oben. Denn man darf sich nicht blenden lassen:
Zwar senkte die Europäische Zentralbank (EZB) jüngst die Leitzinsen einmal mehr, doch die Zinsen für Immobilien hängen wesentlich an der Entwicklung der lange laufenden Staatsanleihen. "Die Zinsen für zehnjährige Darlehen am Immobilienmarkt kehren auf ein Level von vier Prozent zurück", so Vanyo Walter vom Broker Robomarkets. Daher gerieten Anfang September auch Immobilienaktien unter Druck und waren bei Brokern als Basiswerte rege gehandelt.
Dax gefährlich einseitig
Spannend ist die Verwerfung am Zinsmarkt auch deshalb, weil der Deutsche Leitindex Dax Fallhöhe aufgebaut hat. Das heißt: Steigende Zinsen machen Geldanlagen in Anleihen attraktiver – und genau das kann den Höhenflug der Aktien bremsen.
Seit dem Herbst 2022 hat sich sein Kurs von 12.000 auf 24.000 Zähler verdoppelt. Eine stolze Bilanz, die jedoch nur auf den ersten Blick wie ein kollektiver Triumph wirkt. In Wahrheit ziehen wenige Schwergewichte den Karren, während viele andere Indexmitglieder bestenfalls als Statisten fungieren. Wenn also jetzt eine Korrektur käme, drohten hohe Verluste.
Die großen Treiber lassen sich klar benennen: Infrastruktur, Verteidigung, Finanzen – und als Solist SAP. "Der Walldorfer Softwarekonzern allein steuerte 1.600 Punkte zum Dax-Anstieg bei und verkörpert die Ausnahmeerscheinung eines ansonsten IT-schwachen Landes", rechnet Stefan Riße von Acatis vor.
"Airbus und Rheinmetall reiten auf dem geopolitischen Aufrüstungszyklus, Siemens, Siemens Energy und Telekom stemmen die Infrastrukturwelle, während Allianz, Münchner Rück und Deutsche Bank für den Finanzschub sorgen", so Thomas Soltau vom Smartbroker, der genau jene Aktien auch als Lieblinge der aktiven Anleger identifiziert. Der Rest? Eher Statisten, ausgebremst von Konsum- und Gesundheitswerten.
Bewertung am Limit
Verbunden damit haben sich auch die fundamentalen Rahmenbedingungen in den zurückliegenden Monaten deutlich verändert. So speist sich der Kursanstieg fast ausschließlich aus höheren Bewertungen, nicht aus steigenden Gewinnen. Aktien sind also relativ zur erwirtschafteten Leistung des Unternehmens teurer geworden:
Abzulesen ist das zum Beispiel am Kurs-Gewinn-Verhältnis: Mit 15 liegt es beim Dax deutlich über dem Zehn-Jahres-Durchschnitt von 13. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,8 unterstellt bereits ein robustes weltwirtschaftliches Wachstum. Es kann auch anders laufen.
Und es bleibt die Zinswarnung: "Mit zuletzt 2,7 Prozent liegt die Dax-Dividendenrendite erstmals seit 2008 unter der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen", so Franz-Georg Wenner von Indexradar. Mit anderen Worten: Dividenden waren im Vergleich zu den Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen schon mal weitaus spannender.
