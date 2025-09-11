Anlagetrend der Woche USA und Frankreich im Wettlauf der Verlierer

Meinung Ein Gastbeitrag von Daniel Saurenz 11.09.2025 - 08:00 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Macron und Trump: Beide tun mit ihrer Politik den Märkten keine großen Gefallen. (Quelle: IMAGO/Daniel Torok/White House/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die deutsche Regierung ist keine 200 Tage im Amt und gibt schon ein trauriges Bild ab. In Frankreich sieht es noch schlimmer aus. Dennoch glänzt der Euro – aber warum?

In einer Welt der Starken und Verlässlichen würde die Regierungskrise 2025 in Frankreich wirklich auffallen. Präsident Macron ist merklich angeschlagen und sein gestürzter Premier Bayrou war schneller mit der Vertrauensfrage bei der Hand, als mancher befürchtet hatte.

Loading...

Anleger verlieren das Vertrauen

Auch der Aktienmarkt spiegelt das traurige Bild wider, das die Franzosen abgeben. "Seit Jahresbeginn zeigen unsere Daten für Spanien ein Plus von mehr als 25 Prozent und einen Zugewinn bei den Italienern von 22 Prozent. Frankreich liegt mit einem Mini-Plus von vier Prozent weit, weit dahinter", so Lars Reichel von der Börse München. In einem normalen Aktienjahr wären vier Prozent im September kein Desaster. 2025 ist jedoch bisher ein überragendes Aktienjahr in Europa.

Doch Europa wirkt derzeit wie ein Konzertsaal, in dem die Staatsanleihen das Orchester bilden. Nur: Manche Instrumente klingen eben gerade schief. "Anfang September stieg die Rendite der 30-jährigen französischen Anleihe erstmals seit 2011 wieder über 4,5 Prozent", so Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Noch im Juni wurden weniger als vier Prozent verlangt.

Frankreich ist kein existenzielles Problem für Europa

"Gleichzeitig schrumpfte der Abstand zu italienischen Papieren auf ein Niveau wie zuletzt 1999", so der Experte, und das ist eine Überraschung. Denn Italien war eigentlich der europäische Patient – bis die Regierungschefin Giorgia Meloni kam und auffällig unauffällig regierte. Ungewöhnlich ist auch der Spread (deutsch: Handelsspanne), denn eigentlich zahlen Länder mit solider Bonität deutlich weniger Zinsen als Risikoländer. Wenn Frankreich kaum günstiger finanziert wird als Italien, zeigt das: Investoren sehen Paris zunehmend als Wackelkandidaten.

Und dieser Eindruck verstärkt sich durch das Chaos um den nun gestürzten Premierminister François Bayrou. Timothy Graf vom US-Finanzdienstleister State Street analysiert es so: "Wir betrachten die derzeitige Volatilität in der französischen Politik und die Ausweitung der Spreads als ernstes lokales Problem, das jedoch wahrscheinlich keine unmittelbare existenzielle Frage für Europa darstellt. Die Unterstützung institutioneller Anleger für französische Vermögenswerte war in den letzten drei Monaten verhalten, und wir beobachten seit einigen Wochen weiterhin sehr schwache Kapitalflüsse sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen".

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.