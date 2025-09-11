Anlagetrend der Woche USA und Frankreich im Wettlauf der Verlierer
Die deutsche Regierung ist keine 200 Tage im Amt und gibt schon ein trauriges Bild ab. In Frankreich sieht es noch schlimmer aus. Dennoch glänzt der Euro – aber warum?
In einer Welt der Starken und Verlässlichen würde die Regierungskrise 2025 in Frankreich wirklich auffallen. Präsident Macron ist merklich angeschlagen und sein gestürzter Premier Bayrou war schneller mit der Vertrauensfrage bei der Hand, als mancher befürchtet hatte.
Anleger verlieren das Vertrauen
Auch der Aktienmarkt spiegelt das traurige Bild wider, das die Franzosen abgeben. "Seit Jahresbeginn zeigen unsere Daten für Spanien ein Plus von mehr als 25 Prozent und einen Zugewinn bei den Italienern von 22 Prozent. Frankreich liegt mit einem Mini-Plus von vier Prozent weit, weit dahinter", so Lars Reichel von der Börse München. In einem normalen Aktienjahr wären vier Prozent im September kein Desaster. 2025 ist jedoch bisher ein überragendes Aktienjahr in Europa.
Doch Europa wirkt derzeit wie ein Konzertsaal, in dem die Staatsanleihen das Orchester bilden. Nur: Manche Instrumente klingen eben gerade schief. "Anfang September stieg die Rendite der 30-jährigen französischen Anleihe erstmals seit 2011 wieder über 4,5 Prozent", so Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Noch im Juni wurden weniger als vier Prozent verlangt.
Frankreich ist kein existenzielles Problem für Europa
"Gleichzeitig schrumpfte der Abstand zu italienischen Papieren auf ein Niveau wie zuletzt 1999", so der Experte, und das ist eine Überraschung. Denn Italien war eigentlich der europäische Patient – bis die Regierungschefin Giorgia Meloni kam und auffällig unauffällig regierte. Ungewöhnlich ist auch der Spread (deutsch: Handelsspanne), denn eigentlich zahlen Länder mit solider Bonität deutlich weniger Zinsen als Risikoländer. Wenn Frankreich kaum günstiger finanziert wird als Italien, zeigt das: Investoren sehen Paris zunehmend als Wackelkandidaten.
Und dieser Eindruck verstärkt sich durch das Chaos um den nun gestürzten Premierminister François Bayrou. Timothy Graf vom US-Finanzdienstleister State Street analysiert es so: "Wir betrachten die derzeitige Volatilität in der französischen Politik und die Ausweitung der Spreads als ernstes lokales Problem, das jedoch wahrscheinlich keine unmittelbare existenzielle Frage für Europa darstellt. Die Unterstützung institutioneller Anleger für französische Vermögenswerte war in den letzten drei Monaten verhalten, und wir beobachten seit einigen Wochen weiterhin sehr schwache Kapitalflüsse sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen".
Zur Person
Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.
Vor diesem Hintergrund verwundert es aber nicht, dass die Renditen französischer Staatsanleihen (OATs) inzwischen spürbar über den Deutschen liegen. Politische Unsicherheit, verlorene Vertrauensabstimmungen und ein wenig überzeugender Haushaltskurs sind die Treiber. Der Spread zu Deutschland erinnert an den Sommer 2024, als Präsident Emmanuel Macron Neuwahlen ausrief. Noch sind die Abstände kleiner als in der Eurokrise, doch ohne Reformwillen könnte sich die Schere weiter öffnen.
Gerät der Euro unter Druck?
Die Europäische Zentralbank hält zwar mit dem Transmission Protection Instrument ein Sicherheitsnetz bereit, aber wie bei Versicherungen gilt: besser nicht darauf angewiesen sein. Für den Euro ist das bisher nur ein leises Hintergrundrauschen. Erst wenn die Renditeabstände sehr schnell und stark steigen, könnte die Währung unter Druck geraten und Kapital abfließen. "Wir glauben nicht, dass dies zu einer Schwäche des Euro führen wird, da viele andere Währungen mit ähnlichen politischen Herausforderungen wie Frankreich konfrontiert sind", so Timothy Graf.
Dass man die Lage auch wieder in den Griff kriegen kann, zeigt ein Land, das vor gut zehn Jahren komplett abgeschrieben war, und seine Anleihen mit ihm: Griechenland. Das Land, das einst den Euro ins Wanken brachte, gilt plötzlich als Musterknabe. Anleger haben im ersten Halbjahr fast so viel in griechische Papiere gesteckt wie im gesamten Vorjahr. Neue Anleihen waren vielfach überzeichnet, die Zinslast bleibt trotz hoher Gesamtverschuldung erstaunlich niedrig, weil alte Kredite lange Laufzeiten und Minizinsen tragen. Dazu wächst die Wirtschaft mit mehr als zwei Prozent – für Eurozonen-Verhältnisse beachtlich. Ironie des Schicksals: Heute finanziert sich Athen günstiger als Paris oder Rom.
USA ist trotzdem volatiler als alles in Europa
Im europäischen Gesamtbild bleibt Deutschland der ruhige Anker: Zehnjährige Bunds rentieren bei rund 2,8 Prozent, während Frankreich und Italien näher an 3,6 Prozent notieren, so die Daten des Smartbrokers, bei dem sich Anleger immer mehr mit dem Investment in Staatsanleihen auseinandersetzen. Großbritannien sticht mit fast fünf Prozent heraus – politisches Risiko eingepreist.
Für Anleger heißt das: Bunds bleiben solide, Frankreich bietet mehr Rendite bei höherem Risiko, Griechenland überrascht positiv, und britische Gilts sind eine Wette für Mutige. Oder einfacher gesagt: Nicht jeder schiefe Ton bedeutet gleich, dass das Konzert vorbei ist.
Angesichts des jüngsten Renditeanstiegs lohnt sich ein Blick auf den Buxl. Der Buxl ist gewissermaßen der "große Bruder" des bekannten Bund-Futures. Während letzterer Bundesanleihen mit mittleren Laufzeiten von rund 8,5 bis 10,5 Jahren abbildet, bündelt der Buxl Papiere mit sehr langen Laufzeiten zwischen 24 und 35 Jahren. Das macht ihn sensibler für Zinsbewegungen. Schon kleine Änderungen schlagen stärker auf den Kurs durch.
Besonders spannend: Am langen Ende der Zinskurve wollte bislang keine richtige Ruhe einkehren. Genau hier setzt der Buxl an, den aktive Anleger übrigens mit Hebelpapieren handeln können, beispielsweise beim Emittenten Morgan Stanley. Und Stichwort USA: Die Stärke des Euro liegt trotz Frankreich daran, dass das Vertrauen in die Franzosen nicht groß, jenes in die Solidität der Amerikaner aber momentan noch niedriger ist. Macron schlägt Trump irgendwie dann doch.
- Eigene Meinung
- Der Artikel stellt keine Kauf- oder Anlageberatung dar. Auf Finanzanalysen von Dritten hat die t-online-Redaktion keinen Einfluss.