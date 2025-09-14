Deutsche Anleger schichten um Wie Trump die Depots durcheinanderwirbelt
Donald Trump hält die Finanzmärkte in Atem, und Privatanleger schichten ihre Depots um. Aber ist das sinnvoll?
Wohl kaum jemand hält die Finanzmärkte (und nicht nur diese) derart in Atem wie US-Präsident Donald Trump. Er lässt die Kurse regelmäßig Achterbahn fahren, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mal geht es rasant aufwärts, wie nach seinem Wahlsieg im November, mal rasant abwärts, wie nach der Ankündigung der horrenden Handelszölle im April. Trumps erratische Zollpolitik ließ die Kurse um mehr als 20 Prozent in die Tiefe stürzen. Doch schon nach wenigen Wochen ging die rasante Fahrt wieder aufwärts. Aber wie lange noch?
Ich habe keine Glaskugel, aber Themen, die für weitere Kapriolen sorgen könnten, gibt es genug. Neben der Zollpolitik, die sich langsam aber sicher auf das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne durchschlagen wird, wächst die Angst vor einer neuen Schuldenkrise. Schließlich sind die USA extrem hoch verschuldet – Tendenz stark steigend. Dann die Notenbankpolitik, der schwache Dollar und natürlich die Geopolitik. Manch ein Experte erwartet einen heißen Herbst. Allerdings gibt es diese warnenden Stimmen immer – und es gab sie auch für den Sommer, den die Märkte dann aber sehr gut "überstanden" haben – neue Rekorde inklusive.
Der Absturz im April ist fast vergessen
Der S&P 500, der den breiten amerikanischen Aktienmarkt abdeckt, hat erst diese Woche ein neues Allzeithoch markiert. Seit Jahresbeginn hat der Index mehr als zehn Prozent zugelegt. (Wobei wer in Euro investiert ist, wegen des schwachen Dollars noch fünf Prozent im Minus hängt). Der Technologieindex Nasdaq 100 ist sogar um fast 14 Prozent geklettert. Es bleibt aber dabei, dass europäische und vor allem deutsche Aktien seit Jahresbeginn besser laufen als die amerikanischen. Der Dax hat schon fast 20 Prozent zugelegt. Der Absturz im April ist fast vergessen.
Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Bestsellerautorin und langjährige Beobachterin des weltweiten Börsengeschehens.
Viele Anleger jedoch scheinen keine große Lust auf diese Achterbahnfahrt zu haben – und fahren nicht mehr mit, zumindest nicht mehr "Vollgas". Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Direktbrokers tradegate.direct unter 2.000 deutschen Privatanlegern. Stolze 40 Prozent der Befragten haben ihre Anlagestrategie seit Jahresbeginn verändert – und zwar wegen Donald Trump. Damit hätte ich, ehrlich gesagt, nicht gerechnet, nachdem die Rally auch an den US-Börsen seit April wieder Fahrt aufgenommen hat.
Mehr Risikostreuung, mehr sichere Häfen, weniger US-Aktien
Doch anscheinend ist vielen Anlegern das Risiko der unberechenbaren Handelspolitik des US-Präsidenten zu hoch. Ausgestiegen sind sie nicht, haben aber das Risiko in ihren Depots minimiert. Diversifikation ist das Gebot der Stunde, und ein geringer Anteil von US-Aktien. Fast die Hälfte der Befragten (48,2 Prozent) hat seit Jahresbeginn in "sichere Häfen" wie Gold, Anleihen oder Rohstoffe investiert. Ein klares Signal für den Wunsch nach Stabilität in einem unsicheren Marktumfeld.
Viele Anleger verkauften zudem gezielt amerikanische Aktien. So hält zwar mehr als die Hälfte der Befragten (57,2 Prozent) weiterhin US-Aktien – und bei jedem Fünften machen diese den Großteil des Depots aus. Doch haben sich gut 15 Prozent der Befragten von ihnen getrennt. Drei Viertel der Befragten berichten von sinkendem Vertrauen in die Wall Street, bei fast der Hälfte der Befragten ist das Vertrauen sogar "deutlich" gesunken. Eigentlich hätte man da fast erwarten können, dass noch mehr Anleger der Wall Street ganz oder zumindest teilweise den Rücken kehren.
Es war aber eher ein Favoritenwechsel denn eine Abkehr von der US-Börse. Vor allem die Aktie des E-Auto-Bauers Tesla flog aus dem Depot. Dafür landeten andere US-Technologieaktien darin. Außerdem gefragt: europäische Rüstungsaktien. Auch der Blick in die Zukunft bestätigt diesen Wandel: Für das zweite Halbjahr 2025 planen jeweils rund ein Drittel der Befragten, bevorzugt in Technologie und Rüstungsunternehmen zu investieren. Nachhaltigkeit und Gesundheitswesen landen übrigens deutlich abgeschlagen dahinter.
Gold kann nicht schaden
Haben auch Sie Ihr Depot zuletzt angepasst? Ich bin meiner Strategie treu geblieben, zumindest im Depot für den langfristigen Vermögensaufbau. Meine Anleihequote – sehr sichere Staats- und Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum – liegt noch immer bei 20 Prozent. Aktien sind weiterhin mit 80 Prozent gewichtet. Das alles mache ich mit breit streuenden ETFs. Mein US-Anteil ist recht hoch. Als die Wall Street zu Jahresbeginn so schlecht lief, habe ich einmal nachgeschaut, wie hoch genau: Es sind etwas mehr als 40 Prozent US-Anteil – und damit kann ich sehr gut leben.
Die US-Wirtschaft ist und bleibt die größte Volkswirtschaft der Welt, zumindest bis auf Weiteres. Es ist auch der größte Finanzmarkt, und dort sind die wertvollsten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt gelistet. Und die will ich natürlich weiterhin in meinem Depot haben. Für Ruhe sorgen dann hoffentlich weiter die Anleihen. Anders sieht es in meinem Spielgeld-Depot aus, mit dem ich normalerweise deutlich risikoreicher unterwegs bin. Dort ist doch glatt ein klassischer "sicherer Hafen" gelandet.
Seit Frühjahr habe ich eine Gold-Beimischung. Dabei mag ich Gold gar nicht so gerne, zumindest nicht als Anlageklasse. Aber es lohnt sich. Auch Gold hat gerade ein neues Allzeithoch markiert. Auf "sichere Häfen" wie Gold und Staatsanleihen mit guter bis sehr guter Bonität zu setzen, ist in geopolitisch und wirtschaftlich unsicheren Zeiten sicher keine so schlechte Idee. Und irgendwie passt es ja auch. Trump ist bekanntlich ein großer Fan von pompöser Einrichtung mit extra viel Gold – bis hin zu goldenen Golfbällen im New Yorker Trump-Tower.
