Rheinmetall auf Erfolgskurs: Anleger können nur gewinnen

Anlagetrend der Woche
Die neue große Liebe der Deutschen

MeinungEin Gastbeitrag von Daniel Saurenz
Aktualisiert am 18.09.2025 - 08:26 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0832568667Vergrößern des Bildes
Ein "Leopard 2"-Panzer von Rheinmetall: Die Aktie reitet die Aufrüstungswelle. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)
Keine Aktie ist auf dem Kurszettel in Deutschland im Jahr 2025 so beliebt wie Rheinmetall. Egal, wann man eingestiegen ist – jeder ist ein Gewinner.

2.000 Euro pro Aktie: Weniger als ein Prozent fehlte am Morgen des 16. September bei der Aktie von Rheinmetall, um dieses Kurslevel zu erreichen. Die nackten Zahlen sind aber noch viel eindrucksvoller. "88 Milliarden Unternehmenswert bringt Rheinmetall auf die Waage und beim Kurs-Gewinn-Verhältnis billigen die Investoren dem Konzern aktuell mehr als 100 zu und legen für 2026 die Messlatte mit einem KGV von über 40 hoch", so Thomas Soltau vom Finanzdienstleister Smartbroker, bei dem Rheinmetall auch Tag für Tag auf der Kursliste ganz oben steht.

Rheinmetall1.892,00 EUR+290,83%
Zeitraum 1 Jahr - Xetra
OktNovDezJanFebMärAprMaiJunJulAugSep
  • 1.950,00
  • 1.950,00
  • 1.888,50
  • 1.888,50
  • 468,30
  • 468,30
Chart

Rheinmetall triumphiert im Dax

Vor exakt einem Jahr notierte die Aktie knapp unter 500 Euro und damit bei einem Viertel des gegenwärtigen Niveaus. Selbst damals wurde diskutiert, ob Rheinmetall nicht zu teuer und zu hoch bewertet sei. Spannend ist auch der Vergleich zu anderen Dax-Titeln. Denn vor wenigen Jahren war Rheinmetall ein Winzling in der deutschen Börsenlandschaft mit einem Marktwert unterhalb der 10-Milliarden-Grenze. "Mittlerweile ist der Rüstungskonzern doppelt so teuer wie beispielsweise Mercedes oder BMW und viermal so hoch im Unternehmenswert wie die Porsche AG oder Beiersdorf", ordnet Lars Reichel von der Börse München ein.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen.
Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie)

Zur Person

Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.

Dort zeigt sich das gleiche Bild: Anleger lieben Rheinmetall und handeln sowohl Anlagepapiere als auch Hebelprodukte auf die Aktie. Doch es gibt auch Schattenseiten. Denn Aktien wie Rheinmetall tragen dazu bei, dass der Dax teuer ist. Anfang 2022 stand der Dax knapp unter seinem Allzeithoch von 16.000 Punkten. Zweieinhalb Jahre später sind es 50 Prozent mehr, ein Plus von gut 8.000 Punkten. Eine stolze Bilanz, die jedoch nur auf den ersten Blick wie ein kollektiver Triumph wirkt. In Wahrheit ziehen wenige Schwergewichte den Karren, während viele andere Indexmitglieder bestenfalls als Statisten fungieren.

Die großen Treiber lassen sich klar benennen: Infrastruktur, Verteidigung, Finanzen – und als Solist SAP. Allein der Walldorfer Softwarekonzern steuerte 1.600 Punkte zum Dax-Anstieg bei und verkörpert die Ausnahmeerscheinung eines ansonsten IT-schwachen Landes. Airbus und Rheinmetall reiten auf dem geopolitischen Aufrüstungszyklus, Siemens, Siemens Energy und Telekom stemmen die Infrastrukturwelle, während Allianz, Münchener Rück und Deutsche Bank den Finanzschub sichern.

Meistgelesen
Bei den Autobauern sieht es düster aus

Damit haben sich in den zurückliegenden Monaten auch die fundamentalen Rahmenbedingungen deutlich verändert. So speist sich der Kursanstieg fast ausschließlich aus höheren Bewertungen, nicht aus steigenden Gewinnen. "Das Dax-KGV liegt mit 15 deutlich über dem Zehn-Jahres-Durchschnitt von 13. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,8 signalisiert bereits robustes weltwirtschaftliches Wachstum", so Thomas Soltau.

Am unteren Ende des Dax tummeln sich weiter die Autobauer mit einstelligen KGVs, und daran dürfte sich mit Blick auf die Präsenz der Chinesen im Automarkt und die bei der Automesse IAA in München geäußerten Aussichten wenig ändern. Einst Schnäppchen, heute Ausdruck eines verlorenen Glaubens an nachhaltiges Gewinnwachstum. Einer weiteren Bewertungsexpansion sind somit Grenzen gesetzt. Für steigende Kurse sind höhere Gewinne aber unabdingbar.

Verwendete Quellen
  • Eigene Meinung
Transparenzhinweis
  • Der Artikel stellt keine Kauf- oder Anlageberatung dar. Auf Finanzanalysen von Dritten hat die t-online-Redaktion keinen Einfluss.

Quellen anzeigen

