J.P. Morgan: Diese Bank ist besser als Nvidia

725 Milliarden Euro Börsenwert
Diese Bank steckt sie alle in die Tasche

MeinungEin Gastbeitrag von Daniel Saurenz
21.09.2025 - 10:59 UhrLesedauer: 2 Min.
Auf Platz 2 der 2000 größten Unternehmen folgt JP Morgan Chase. Die amerikanische Bank mit Sitz in New York machte einen Umsatz von 110,8 Milliarden und hat einen Marktwert von 170,1 Milliarden Dollar. Ihr Kapital von 2265,8 Milliarden Dollar katapultierte das Institut auf den zweiten Rang.Vergrößern des Bildes
Sitz von J.P. Morgan Chase in New York: Voraussichtlich im Frühjahr 2026 startet die Marke mit Girokonto und Tagesgeld auch in Deutschland. (Quelle: dapd)
An der Börse spricht fast jeder über Künstliche Intelligenz (KI) und die Aktienperformance von Nvidia. Eine US-Bank ist mindestens genauso gut.

Spontan gefragt: Kennen Sie den Börsenwert europäischer Banken? Die Deutsche Bank bringt ebenso wie ING 60 Milliarden Euro auf die Beine, BNP Paribas aus Frankreich 85 Milliarden. Aus Spanien dominiert Santander mit 125 Milliarden, und bei den Italienern regiert UniCredit mit 100 Milliarden – und möchte sich über kurz oder lang um die Commerzbank erweitern, die wiederum 35 Milliarden Börsenwert bringt.

"US-Banken spielen jedoch in einer ganz anderen und eigenen Liga", findet Vanyo Walter vom Broker Robomarkets. Unter Anlegern sind im Jahr 2025 zwar KI-Aktien oder Rüstungstitel meistgesucht, doch ein Seitenblick auf US-Banken hätte gutgetan. "Goldman Sachs kommt mittlerweile auf einen Börsenwert von 200 Milliarden Euro", so rechnet Walter vor, "und liegt damit knapp hinter Wells Fargo und Morgan Stanley".

Diese Bank ist eine Bank

Den absoluten Spitzenplatz nimmt aber ein anderes Haus ein, das 2026 über seine Marke Chase auch in Deutschland einem breiteren Publikum bekannt werden könnte – J.P. Morgan. Die US-Bank ist mit 725 Milliarden Euro bewertet und steckt damit fast den gesamten börsengelisteten europäischen Bankenmarkt in die Tasche. Noch eindrucksvoller ist aber die Performance.

Denn der bei Anlegern so beliebte Halbleiterhersteller Nvidia – zugegebenermaßen lange Zeit auch weit volatiler und damit für aktive Anleger spannender – liegt auf 12-Monats-Sicht mit 47 Prozent Kursperformance weit oben im US-Markt. "J.P. Morgan übertrifft dies mit plus 49 Prozent auf ein Jahr und hat damit seinen Firmenwert börslich um rund 250 Milliarden US-Dollar gesteigert", rechnet Thomas Soltau vom Smartbroker vor.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen.
Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie)

Zur Person

Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.

USA dominieren

Selbstredend sind auch europäische Banken sehr gut gelaufen, und hinter vorgehaltener Hand hört man aus Bankenkreisen, dass 2026 kaum besser werden könne als 2025. Viele Banken haben ihre Jahresziele schon im September erreicht, was außergewöhnlich ist. Hilfreich ist dabei die Leistung des US-Aktienmarkts. "Der US-Markt hat einen Großteil seines Rückstands gegenüber den europäischen Märkten aufgeholt – dank einer Berichtssaison, die selbst die optimistischsten Prognosen für die Unternehmensgewinne übertraf", sagt Éric Turjeman, Co-CIO bei Ofi Invest Asset Management.

Während Ende Juni 2025 die Analysten übereinstimmend ein Wachstum des Gewinns pro Aktie um 5 bis 6 Prozent für das kommende Jahr prognostizierten, lieferten die US-Unternehmen am Ende das Doppelte. Die Prognosen waren konservativ, da die Auswirkungen der Zölle auf die Unternehmensgewinne noch nicht absehbar waren. Aber kaum jemand hatte ein Gewinnwachstum von 11 Prozent erwartet, das auf einem Umsatzanstieg von 7 Prozent in einem schwächeren Konjunkturumfeld basierte.

Sinkende Zinsen für Aktienmarkt positiv

Die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank könnte für die Aktienmärkte durchaus förderlich sein. Eine Auswertung der Daten der Münchner Börse ist atemberaubend: Seit 1980 hat die US-Notenbank 25-mal Zinsen gesenkt, als der US-Aktienmarkt auf einem Rekordhoch notierte. In 100 Prozent der Fälle verlief das kommende Börsenjahr dann positiv, mit Renditen zwischen 2,5 und im besten Fall 33 Prozent.

Kleiner Wermutstropfen für alle, die am liebsten sofort Aktien kaufen würden: Der unmittelbare Folgemonat der Zinssenkung, diesmal der Oktober, verlief nur für etwa die Hälfte aller US-Aktien positiv.

Verwendete Quellen
  • Eigene Meinung
Transparenzhinweis
  • Der Artikel stellt keine Kauf- oder Anlageberatung dar. Auf Finanzanalysen von Dritten hat die t-online-Redaktion keinen Einfluss.

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

