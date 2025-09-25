US-Börsen auf Rekordhoch Wie Anleger jetzt ihr Geld versichern können

Ein Gastbeitrag von Daniel Saurenz 25.09.2025

Alle Augen auf die Kurve: Es verdichten sich die Hinweise, dass die Märkte in den USA eine Kurskorrektur brauchen. Dagegen kann man sich absichern. (Quelle: Daniel Balakov/getty-images-bilder)

In den USA erreichen Technologiewerte neue Höchststände, getragen von sinkenden Zinsen und KI-Trends. Anleger sollten sich jetzt absichern.

Goldpreis auf neuem Rekord

Die US-Tech-Börse Nasdaq lag vor einigen Wochen noch 2.000 Zähler hinter dem Dax, nun hat sie sich fast 1.500 Zähler vor ihn geschoben. Auch der Dow Jones und der S&P 500 erreichten neue Höchststände, getragen von eben jenen Technologie- und Wachstumswerten wie Alphabet, Tesla und Oracle.

Zwar verdichten sich in den USA die Anzeichen für einen abkühlenden Arbeitsmarkt, während gleichzeitig die Inflationszahlen auf erhöhtem Niveau bleiben. Doch stiegen die Erwartungen an mehrere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in den nächsten Monaten. Die Renditen von Staatsanleihen sanken kurzzeitig, der US-Dollar bekam Kratzer ab.

Dafür blinkt es bei Rohstoffen nur so vor Freude. Gold ist als sicherer Hafen und wertstabile Anlage gefragt und erreichte ein Rekordniveau von mehr als 3.700 US-Dollar je Feinunze. Silber zog noch kräftiger an und markierte ein Mehrjahreshoch.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.

Am Aktienmarkt dominieren wenige

Gleichzeitig zeigt sich am Aktienmarkt, dass derzeit vor allem Schwergewichte die Rallye tragen, während ein erheblicher Teil der Nasdaq-Mitglieder nicht an der Aufwärtsbewegung partizipiert. Eine Auswertung des Brokers Robomarkets zeigt, dass Mitte September an zwei Tagen infolge nur rund 35 Prozent der Nasdaq-Aktien aufwärts strebten.

Börsianer sprechen beim dritten Freitag im September auch vom dreifachen Hexensabbat (weil Termingeschäfte verfallen). In der Regel folgen danach immer schwache Börsentage. "Vor allem aber laufen Aktienindizes mittel- bis langfristig gern ihre Durchschnittslinien wieder an", erklärt Thomas Soltau vom Finanzdienstleister Smartbroker eine technische Feinheit.

Das heißt mit anderen Worten: Der Durchschnittskurs des S&P 500 der letzten 125 Tage liegt momentan bei rund 6.000 Zählern. Ende September notiert der S&P 500 aber bei knapp 6.700 Punkten. Somit ist der Index kurzfristig merklich überhitzt und eine Korrektur wäre nötig.