US-Börsen auf Rekordhoch Wie Anleger jetzt ihr Geld versichern können
In den USA erreichen Technologiewerte neue Höchststände, getragen von sinkenden Zinsen und KI-Trends. Anleger sollten sich jetzt absichern.
In den USA sinken die Zinsen und das Thema Künstliche Intelligenz überlagert alles andere. Firmen wie Oracle, Nvidia oder Alphabet kommen wöchentlich mit guten Nachrichten oder werden wie im Falle Intel von der Regierung angeschoben. US-Präsident Trump will Milliarden Dollar in den Chip-Konzern stecken. Da wundert es kaum, dass im eigentlich als Crash-Monat bekannten September die Kurse Rekord um Rekord hinlegen.
Goldpreis auf neuem Rekord
Die US-Tech-Börse Nasdaq lag vor einigen Wochen noch 2.000 Zähler hinter dem Dax, nun hat sie sich fast 1.500 Zähler vor ihn geschoben. Auch der Dow Jones und der S&P 500 erreichten neue Höchststände, getragen von eben jenen Technologie- und Wachstumswerten wie Alphabet, Tesla und Oracle.
Zwar verdichten sich in den USA die Anzeichen für einen abkühlenden Arbeitsmarkt, während gleichzeitig die Inflationszahlen auf erhöhtem Niveau bleiben. Doch stiegen die Erwartungen an mehrere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in den nächsten Monaten. Die Renditen von Staatsanleihen sanken kurzzeitig, der US-Dollar bekam Kratzer ab.
Dafür blinkt es bei Rohstoffen nur so vor Freude. Gold ist als sicherer Hafen und wertstabile Anlage gefragt und erreichte ein Rekordniveau von mehr als 3.700 US-Dollar je Feinunze. Silber zog noch kräftiger an und markierte ein Mehrjahreshoch.
Zur Person
Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de. Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.
Am Aktienmarkt dominieren wenige
Gleichzeitig zeigt sich am Aktienmarkt, dass derzeit vor allem Schwergewichte die Rallye tragen, während ein erheblicher Teil der Nasdaq-Mitglieder nicht an der Aufwärtsbewegung partizipiert. Eine Auswertung des Brokers Robomarkets zeigt, dass Mitte September an zwei Tagen infolge nur rund 35 Prozent der Nasdaq-Aktien aufwärts strebten.
Börsianer sprechen beim dritten Freitag im September auch vom dreifachen Hexensabbat (weil Termingeschäfte verfallen). In der Regel folgen danach immer schwache Börsentage. "Vor allem aber laufen Aktienindizes mittel- bis langfristig gern ihre Durchschnittslinien wieder an", erklärt Thomas Soltau vom Finanzdienstleister Smartbroker eine technische Feinheit.
Das heißt mit anderen Worten: Der Durchschnittskurs des S&P 500 der letzten 125 Tage liegt momentan bei rund 6.000 Zählern. Ende September notiert der S&P 500 aber bei knapp 6.700 Punkten. Somit ist der Index kurzfristig merklich überhitzt und eine Korrektur wäre nötig.
Anleger können sich absichern
Dafür kann man sich als Börsianer wappnen – man kann sein Portfolio sozusagen versichern. Möglich ist dies via sogenannter Short-Papiere bei Brokern oder klassisch mit Put-Optionsscheinen von Derivate-Emittenten. Beide genannten Finanzprodukte gewinnen an Wert, wenn die Kurse an der Börse sinken.
Dabei sollten Put-Optionsscheine so gesehen werden wie die Versicherung eines Autos oder Hauses. Wer sein Portfolio mit Puts wortwörtlich absichern möchte, der spekuliert nicht in erster Linie, sondern sichert Wertverluste ab. Dass man die Versicherung kaufen sollte, ehe ein möglicher Schaden – Kursrutsch – entsteht, ist nur folgerichtig.
"Für Anleger mit Absicherungsbedarf kann auch ein Blick auf die Volatilität wichtig sein. Mit 16 Punkten liegt der VIX (Volatility Index) Ende September am unteren Rand der Spanne der vergangenen zwölf Monate", so Marcus Landau von der DZ Bank. Als Faustregel gilt bei Optionsscheinen: je höher die Volatilität, desto teurer der Schein.
Gut wären in der aktuellen Börsenlage Puts auf S&P 500 und die Nasdaq. Beim S&P 500 eignet sich beispielsweise der Put mit Wertpapierkennnummer (WKN) VK9VHR und Basis bei 6.500 Punkten und Laufzeit Juni 2026. Dieselbe Laufzeit wäre bei der Nasdaq zielführend bei einer Basis von 24.000 Punkten. Die passende WKN lautet dort JU1486.
- Eigene Meinung
