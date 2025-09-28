Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Sell in May, come back in September Warum diese Strategie längst überholt ist
Eine alte Börsenweisheit rät, im Mai das Depot leerzuräumen und erst Ende September wieder einzusteigen. Warum das Unsinn ist.
Den historisch sehr schwachen Börsenmonat September haben wir gut überstanden, auch der traditionell maue Juni liegt längst hinter uns. Zum Glück ohne größere Kursrücksetzer. Denn es sind die beiden historisch schlechtesten Börsenmonate. Der September machte seinem Ruf auch alle Ehre: Im laufenden Monat schaukelten die Kurse seitwärts, der Dax verlor etwa 2,5 Prozent. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber eben trotzdem ein schlechter Monat.
An der New Yorker Wall Street hingegen ging der S&P 500 etwa zwei Prozent nach oben. Der Index trotzte der Statistik. Und wie geht es jetzt weiter? Würden Sie einer alten Börsenweisheit folgen, dann würden Sie jetzt beherzt einsteigen. Im Mai wären Sie übrigens ausgestiegen.
Zur Person
Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Bestsellerautorin und langjährige Beobachterin des weltweiten Börsengeschehens. Die deutsche Aktienkultur ist ihr eine Herzensangelegenheit. Mitte März 2024 ist ihr siebtes Buch "Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien" im Börsenbuchverlag erschienen. Sie erreichen sie auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram. Alle Gastbeiträge von Jessica Schwarzer lesen Sie hier.
Irreführende Börsenweisheit
"Sell in May and go away, but remember to come back in September" lautet diese Börsenweisheit. Der Gedanke dahinter: Weil es zwischen Mai und September an den Aktienmärkten vergleichsweise schlecht läuft, sollten Anleger bis Ende Mai Gewinne mitnehmen und dann Ende September wieder nachlegen, bevor der Markt wieder Fahrt aufnimmt. Aber ist da wirklich was dran? Sie ahnen es bereits: eher nicht, zumindest nicht in jedem Jahr. 2025 wäre diese Börsenweisheit definitv kein guter Ratschlag gewesen.
Der Dax hat seit Jahresbeginn fast 18 Prozent zugelegt. Nach seinem Einbruch Anfang April auf 20.560 Punkte – damals verkündete US-Präsident Donald Trump seine Zölle – ist Deutschlands Standardwerte-Barometer um fast 20 Prozent gestiegen. Die Rallye lief auch und vor allem im Mai. Wer dann Ende Mai ausgestiegen wäre, also bei knapp 24.000 Punkten, hätte zwar – Stand jetzt – minimale Verluste von knapp 400 Punkten oder gut 1,5 Prozent "vermieden". Aber wäre es das wert gewesen?
Gebühren und Steuern ruinieren die Rendite
Jeder Verkauf löst neben Ordergebühren schließlich auch den Steuerfall aus. Auf Kapitalerträge wie Aktiengewinne werden Abgeltungssteuer, Solidaritätsbeitrag und gegebenenfalls auch Kirchensteuer fällig, wenn Sie Ihren Freibetrag von 1.000 Euro pro Person bereits ausgeschöpft haben. Dabeizubleiben hätte sich daher gelohnt. Auch wenn sich der Dax in den Sommermonaten zwischen 23.000 und 24.000 Punkten gelangweilt seitwärts bewegt hat.
An der Wall Street hätten Sie sogar eine richtig gute Börsenphase verpasst. Der breite amerikanische Aktienmarkt, repräsentiert durch den S&P 500, hat den Jahresauftakt zwar vergeigt – europäische Aktien liefen viel besser und amerikanische fielen sogar zurück. Doch nach dem Zollschock im April zündete die Wall Street eine kleine Rallye. Genau genommen waren es einige wenige Aktien, aber für ETF-Anleger zählt ja die Performance des Indizes. Und die ist sensationell.
"Sell in May ..." hätte an der Wall Street viel Geld gekostet
Oder andersherum, wer getreu "Sell in May" handelte, verpasste am US-Markt das Beste. Wer Anfang Mai bei 5.600 Punkten ausgestiegen wäre, hätte auf einen Zuwachs von 18 Prozent verzichtet. Und wer Ende Mai bei 5.900 Punkten Gewinne mitgenommen hätte, hätte ein Plus von zwölf Prozent verpasst. Heute steht der S&P 500 bei etwa 6.600 Punkten, neue Allzeithochs in den vergangenen Wochen inklusive. Ein ähnliches Bild sehen wir beim Technologieindex Nasdaq 100.
24.761,07
24.503,85
17.090,40
2025 wären Verkäufe im Mai kein guter Ratschlag gewesen. Ich muss gestehen: Ich bin ein großer Fan dieser launigen Sprüche über die Börse. Viele sind Jahrzehnte alt, haben aber an Aktualität nichts verloren. Warren Buffetts "Sei gierig, wenn alle ängstlich sind, und ängstlich, wenn alle gierig sind" beispielsweise ist eine Anleitung zum antizyklischen Investieren.
Oder der alte Spruch "Der größte Feind des Anlegers schaut ihm jeden Morgen aus dem Spiegel entgegen". Mit dieser Börsenweisheit warnte der Wirtschaftsprofessor Benjamin Graham vor allzu emotionalem Handeln. Beide Sprüche sind sehr weise und sehr wahr, wie so viele Börsenweisheiten.
Historisch funktioniert die alte Weisheit
Ob "Sell in May and go away, but remember to come back in September" als saisonale Strategie Substanz hat, wird in zahlreichen Studien immer wieder untersucht. Es stimmt, dass die Sommermonate – vor allem Juni und September – historisch betrachtet die schlechteren Börsenmonate sind. Wir reden aber davon, dass sie je nach Index und Zeitraum im Schnitt ein Minus zwischen null und ein Prozent pro Jahr brachten. Keine große Katastrophe, oder?
Sie könnten mir nun all die Beispiele und Jahre nennen, in denen Sie lieber an der Seitenlinie als auf dem Parkett gestanden hätten. Im Sommer haben viele Katastrophen, Krisen und Kriege begonnen. Da wäre man im Nachhinein nicht gerne investiert gewesen. Die Ölkrise von 1974 ist so ein Beispiel, der irakische Angriff auf Kuwait im Jahr 1990 ein weiteres. Und natürlich die Anschläge vom 11. September 2001 sowie die Rezession im Jahr 2002.
Zwischen Juni und Ende September gab der Weltaktienindex MSCI World jeweils um etwa 20 Prozent nach – und alle anderen Indizes eben auch. Aber hätte man das vorher ahnen können? Nein. Und es gibt noch viel mehr Jahre, in denen die Aktienmärkte im Sommer zulegten, nur eben nicht so stark, wie sie in den schlimmen Jahren verloren. Manchmal legten sie aber auch eine Rallye aufs sommerliche Börsenparkett.
Die Börse ist ein Marathon
Ich bin überzeugt, dass "Sell in May …" keine langfristige Strategie ist. Um "Sell in May …" immer stur durchzuziehen, müsste man außerdem Nerven wie Stahl haben. Ich bleibe lieber langfristig investiert. Die Börse ist ein Marathon und kein Sprint. Ich nutze Kursrücksetzer konsequent für Nachkäufe – egal, ob im Sommer oder Winter. Das ist eine bessere Strategie. Aber das ist meine Meinung.
