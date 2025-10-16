Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Börse ist kein Casino. Wer langfristig bestehen will, braucht keine Kristallkugel, sondern klare Spielregeln.

Money Management ist das unscheinbare Rückgrat jedes erfolgreichen Anlegers – so unspektakulär wie ein Sicherheitsgurt im Auto. Man hofft, ihn nie zu brauchen, aber im Ernstfall rettet er das Depot. Dass Aktien auf lange Sicht eine lohnende Anlage sind, ist kein Geheimnis. Doch Durchschnittswerte sind tückisch. Theoretisch sollen Aktien im Schnitt sieben bis acht Prozent Rendite pro Jahr bringen. Praktisch entscheidet aber der Einstiegszeitpunkt.

Loading...

Wer im Frühjahr 2000 in den Dax einstieg, landete bei fünf Prozent jährlich. Wer dagegen im März 2003 mutig kaufte, als niemand Aktien haben wollte, erzielte rund elf Prozent. Das Ergebnis: Aus 50.000 Euro wurden entweder 175.000 Euro – oder satte 490.000 Euro, trotz kürzerer Haltedauer. Und genau hier zeigt sich: Wer langfristig an der Börse überleben will, braucht mehr als Glück. Es geht um Erfahrung, aber vor allem um einen klaren Plan:

1. Teures Lehrgeld vs. günstigen Plan

Auf dem Parkett überleben nur zwei Typen: die Hartgesottenen mit viel Erfahrung und die Disziplinierten mit einem klaren Plan. Erfahrung hat allerdings ihren Preis: Fast jeder erfolgreiche Trader hat schon einmal einen Totalverlust erlitten. Fehler sind kein Makel, sondern Lehrgeld. Mit einer Strategie lassen sich diese Rückschläge zwar nicht verhindern, aber erträglicher gestalten. "Risiken minimieren, Gewinne maximieren" klingt nach abgedroschener Börsenweisheit – ist aber der Kompass, ohne den man im Finanzdschungel schnell verloren geht.

2. One size fits all? Schön wär's

Die größte Illusion: Money Management funktioniere für alle gleich. Lehrbücher predigen gern, nie mehr als ein Prozent pro Trade zu riskieren. Klingt solide, ist aber so pauschal wie der Ratschlag, immer um 22 Uhr ins Bett zu gehen. Der eine schläft trotzdem nicht, der andere gähnt schon vorher vor Langeweile.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research mit 30 Jahren Börsenerfahrung. Sein Fokus liegt auf langfristigem Vermögensaufbau und aktivem Handel an der Börse. Sie erreichen ihn unter https://www.instagram.com/saurenz_invest/

Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.

Entscheidend ist die eigene Risikotoleranz: Will ich sicher Vermögen aufbauen, ein bisschen spekulieren oder schlicht den Nervenkitzel suchen? Für den einen ist ein ETF-Sparplan perfekt, für den anderen nur das hochriskante Hebelzertifikat ein echter Kick. Gerade wer den Nervenkitzel sucht und Hebelpapiere einsetzt, merkt schnell: Ohne klare Regeln ist das Spiel schnell vorbei. Die eigene Risikogrenze zu kennen, ist das eine – Verluste effektiv zu begrenzen, das andere.

3. Kampf gegen den Totalverlust