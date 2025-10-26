Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wer mit Aktien-ETFs langfristig investieren will, sollte einige weitverbreitete Fehler vermeiden. Dann klappt es auch mit dem Vermögensaufbau.

Eigentlich sind börsengehandelte Indexfonds das perfekte Instrument für den langfristigen Vermögensaufbau. Denn Exchange Traded Funds (kurz: ETFs) gelten als einfach, günstig und ziemlich rentabel. Auch bieten sie in der Regel eine ziemlich breite Risikostreuung. Doch Sie ahnen es bereits: So einfach ist es dann doch nicht. Die Krux steckt in dem Wörtchen "eigentlich" und in der Formulierung "in der Regel". Sie können nämlich einige Fehler machen, wenn Sie mit ETFs beispielsweise für die Altersvorsorge sparen wollen. Und diese Fehler sollten Sie besser vermeiden, denn Sie kosten Geld.

Verzichten Sie nicht auf breite Risikostreuung

Grundsätzlich sind Aktien und damit auch Aktien-ETFs ein wichtiger Baustein für den langfristigen Vermögensaufbau. Aktien liefern langfristig eine Rendite von durchschnittlich sechs bis acht Prozent pro Jahr. Nur müssen es eben die "richtigen" ETFs sein und nicht die "falschen". Was ich damit meine? Ein großer Fehler ist es, auf zu enge Märkte oder sehr spezielle Themen zu setzen. Denn damit verzichten Sie unweigerlich auf Risikostreuung. Wählen Sie deshalb ETFs, die auf ganze Regionen oder sogar die ganze Welt setzen, wenn Sie langfristig investieren.

(Quelle: Michel Passin) Zur Person Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Bestsellerautorin und langjährige Beobachterin des weltweiten Börsengeschehens. Ihr siebtes Buch "Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien" ist im Börsenbuchverlag erschienen. Bei t-online schreibt sie über Investments und Finanztrends, die eine breit gestreute Basis-Geldanlage ergänzen.



Themen-ETFs sollten immer nur eine Beimischung sein, auch wenn es so spannende Themen wie Künstliche Intelligenz (KI) oder die Mobilität der Zukunft sind. Erinnern Sie sich an den Börsenhype um erneuerbare Energien oder Wasserstoff. Beides mögen wichtige Trends sein und beides wird sicherlich in Zukunft eine große Rolle in unserem Leben spielen. Aber an der Börse wurde die Wasserstoff-Party wohl doch ein bisschen zu rauschend gefeiert und es folgte ein übler Kater.

Erneuerbare Energien waren lange ein Dauerbrenner an der Börse, dann kam der Ukraine-Krieg, gefolgt von einer Energiekrise. Auf einmal waren erneuerbare Energien nicht mehr gefragt – vor allem an der Börse nicht.

Wechseln Sie nicht zu oft die Favoriten

Wenn Sie so speziell investieren und immer wieder auf die neuesten Trends setzen, machen Sie unweigerlich Bekanntschaft mit einer alten Börsenweisheit: Hin und Her macht Taschen leer! Wiederholt auf einen Trend oder sogar Hype zu setzen, ist keine gute Idee. Und ständig die Favoriten zu wechseln, hat mit langfristigem Vermögensaufbau auch wenig zu tun. Vermeiden Sie diesen Fehler also lieber. Zumal solche Depots auch schnell unübersichtlich werden.

Investieren Sie wirklich langfristig