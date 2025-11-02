Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kryptowährungen sind für hohe Schwankungen bekannt. Doch auch Gold und Silber liefern spannende Tage.

Doch die Antwort folgte prompt – denn ein Mini-Crash ließ Gold binnen zwei Tagen um fast 10 Prozent korrigieren. Am Goldmarkt ist das ein episches Ereignis, und entsprechend stark handelten Trader etwa am Börsenplatz Gettex mit Hebelpapieren und Finanzprodukten, die entsprechenden Indizes folgten. Doch auch der Bitcoin verlor jüngst innerhalb weniger Stunden rund 12 Prozent, Ether (ETH) sackte fast 20 Prozent ab.

Die gesamte Branche büßte Milliarden an Wert ein, rund 1,6 Millionen Trader mussten ihre Positionen schließen (d. h. ihre Anlagen bzw. Wetten auf steigende Kurse wurden automatisch beendet, meist geht das mit Verlusten einher. Anm. d. Red.). In den Medien erschien das Ereignis als "größter Wipeout in 24 Stunden" – neunmal so stark wie der Crash im Februar 2025.

Schuld war ein ungünstiger Mix: Trumps neue Zolldrohungen senkten kurz vor dem Wochenende die Risikobereitschaft und damit die Liquidität, die Aktienmärkte taumelten, und stark gehebelte Krypto-Positionen mussten aufgelöst werden. (Mit einem Hebel potenzieren Trader ihren Einsatz, Anm. d. Red.). Der Effekt verstärkte sich selbst, und viele Neulinge zahlten erneut schmerzhaft Lehrgeld – ein altes, unumstößliches Gesetz der Märkte bewahrheitete sich: Hohe Gewinnchancen kommen nie ohne Risiko.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research mit 30 Jahren Börsenerfahrung. Sein Fokus liegt auf langfristigem Vermögensaufbau und aktivem Handel an der Börse. Sie erreichen ihn unter https://www.instagram.com/saurenz_invest/

Niedrige Zinsen helfen Kryptomarkt

Prozentual relativiert sich die Panik jedoch deutlich: "Seit dem April-Tief steht Bitcoin rund 50 Prozent höher. Wer vor drei Jahren investierte, freut sich über ein Plus von knapp 600 Prozent – und das ohne Hebel", so Thomas Soltau vom Smartbroker. Viele Bitcoin-Bullen sehen den Rücksetzer an die psychologisch wichtige 100.000er-Marke als Gelegenheit, noch einmal günstig einzusteigen. Die Rahmenbedingungen wirken ohnehin solide: