Hohe Summen investieren Runter mit dem Geld vom Girokonto!
Geld einfach nur auf dem Konto herumliegen zu lassen, hat wenig mit Vermögensaufbau zu tun. Wie Sie hohe Summen an der Börse investieren können.
Es mag ein Luxusproblem sein, aber es ist ein Problem: Wenn sich größere Summen auf dem Girokonto oder auf Sparkonten angesammelt haben, denken die meisten Menschen unweigerlich irgendwann darüber nach, was sie damit tun sollen. Denn wenn es nur unverzinst herumliegt, dann hat das wenig mit Vermögensaufbau zu tun.
Im Gegenteil. Nach Abzug der Inflation verliert das Geld an Kaufkraft – Stichwort negative Realrendite. Und selbst die Zinsen auf vielen Tages- und Festgeldkonten gleichen kaum die Inflation aus.
Ein wichtiger Baustein für den Vermögensaufbau
Kennen Sie dieses Luxusproblem? Dann sollten Sie es lösen. Egal, ob sich das Geld über Monate und Jahre angesammelt hat, ob Sie vielleicht eine höhere Summe geerbt haben oder eine Lebensversicherung fällig wurde. Kümmern Sie sich um Ihr Geld und machen Sie mehr daraus.
Wenn Sie diese Kolumne öfter lesen, dann wissen Sie bereits, dass ich davon überzeugt bin, dass Aktien ein sehr wichtiger Baustein für den langfristigen Vermögensaufbau sind. Bei breiter Risikostreuung über Fonds und ETFs bringen sie langfristig eine durchschnittliche jährliche Rendite von sechs bis acht Prozent.
Zur Person
Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Bestsellerautorin und langjährige Beobachterin des weltweiten Börsengeschehens. Ihr siebtes Buch "Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien" ist im Börsenbuchverlag erschienen. Bei t-online schreibt sie über Investments und Finanztrends, die eine breit gestreute Basis-Geldanlage ergänzen.
Alle Gastbeiträge von Jessica Schwarzer lesen Sie hier.
Trotz aller Turbulenzen und sogar Crashs stimmt die langfristige Rendite. Kurzfristig kann es aber eben auch sehr schlechte Phasen geben. Genau da liegt das Problem, wenn wir größere Summen investieren wollen.
Wir wissen nicht, wann diese Turbulenzen aufkommen. Wir wissen auch nicht, wann es mal wieder knallt und die Börsenkurse wochen-, vielleicht sogar monatelang abstürzen. Gerade aber, wenn wir eine sehr große Summe investieren möchten, wollen wir unser Geld natürlich keinem Risiko aussetzen. Also warten wir auf einen vermeintlich günstigeren Einstiegszeitpunkt – und verpassen dabei wertvolle Zeit.
Die Börse ist ein Marathon und kein Sprint
Die Börsenkurse steigen eigentlich seit Jahren, auch wenn es immer mal wieder Korrekturen gab. Was es auch immer gab, waren die Crash-Propheten, die gebetsmühlenartig vor dem unmittelbar bevorstehenden, großen Absturz an den Finanzmärkten warnten. Irgendwann werden sie recht haben, denn Crashs gehören an der Börse einfach dazu. So ehrlich muss ich sein.
Wahr ist aber auch, dass es mehr gute als schlechte Börsenjahre gibt, dass die Börsenkurse langfristig steigen und das Risiko mit der Anlagedauer schwindet. Nicht umsonst heißt es, dass die Börse ein Marathon ist und kein Sprint.
Investieren Sie also! Sie könnten Ihre Anlagesumme ja stückeln, wenn Sie dann ein besseres Gefühl haben. Vielleicht investieren Sie vier kleinere Summen über ein paar Monate oder Quartale hinweg. Vielleicht stehen die Kurse dann bei der nächsten Order etwas tiefer, vielleicht aber eben auch höher. Es fällt uns in der Regel leichter, kleinere Summen anzulegen. Statt also 100.000 Euro zu investieren, legen Sie viermal 25.000 Euro an. Oder Sie investieren erst einmal die Hälfte und das weitere Geld dann in kleineren Raten. Das wäre dann so eine Art selbst gebastelter Sparplan.
Apropos Sparplan. Bei einigen Onlinebanken und Brokern können Sie Sparpläne mit Sparraten von bis zu 10.000 Euro abschließen. Auch das könnte eine Variante sein. Denken Sie aber daran, den Sparplan zu kündigen beziehungsweise nicht weiter ausführen zu lassen, wenn Ihre Wunschsumme investiert ist. Die ETF- oder Fondsanteile bleiben dann im Depot, aber es werden eben keine neuen mehr hinzugekauft.
Mit Aktien gegen den Kaufkraftverlust
Verzichten Sie bitte nicht auf den Renditebooster Aktien. Wenn Sie 100.000 Euro zehn Jahre investieren, würden diese bei einer angenommenen jährlichen Rendite von 6 Prozent auf stolze 179.085 Euro anwachsen – vorausgesetzt, Sie wählen einen thesaurierenden Fonds oder ETFs. Dann würden die Dividenden automatisch reinvestiert. Natürlich müssten Sie Ihren Gewinn versteuern, wenn Sie die Fonds und ETFs verkaufen. Es würden 25 Prozent Abgeltungssteuer plus Solidaritätsbeitrag und gegebenenfalls Kirchensteuer fällig. Aber auch nach Abzug der Steuern ist die Rendite noch gut!
Da können weder Tagesgeld noch Festgeld mithalten. Und das Girokonto erst recht nicht. Im Gegenteil. Wenn Sie Ihre 100.000 Euro auf dem Konto liegen lassen, wären es in zehn Jahren immer noch 100.000 Euro. Zumindest nominal. Die Kaufkraft wäre aber deutlich gesunken. Bei einer angenommenen Inflationsrate von zwei Prozent wäre Ihr Geld nur noch 82.035 Euro wert.
Wie heftig es ist, wenn die Kaufkraft unseres Geldes schwindet, haben wir alle in den Monaten der extrem hohen Inflation 2022 erlebt, als plötzlich für dieselbe Summe immer weniger im Einkaufswagen lag. Eine negative Realrendite sollten Sie auf jeden Fall verhindern. Investieren Sie das Geld besser, zur Not eben in mehreren Raten.
