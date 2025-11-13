t-online - Nachrichten für Deutschland
KI erobert die Börsen: Ob es der Beginn einer neuen Ära ist

Anlagetrend der Woche
Ist künstliche Intelligenz doch eine große Blase?

MeinungEine Kolumne von Daniel Saurenz
13.11.2025 - 07:04 UhrLesedauer: 3 Min.
KI-Aktien steigen und steigen: Droht die Blase zu platzen? (Quelle: Pornpimone Audkamkong/getty-images-bilder)
Auf dem Papier läuft das Börsenjahr 2025 blendend: Die großen Indizes liegen satt im Plus. In der Praxis jedoch dürften selbst Profis kaum ähnlich hohe Gewinne verzeichnet haben.

Anfang April, nach Trumps "Liberation Day", brach die Börsenwelt für einen Moment zusammen: Aktienkurse fielen wie Dominosteine. Seitdem hat der S&P 500 um nahezu 40 Prozent zugelegt – fast ohne nennenswerte Rücksetzer.

Kein Wunder, dass bei vielen Anlegern jetzt die Alarmglocken läuten: Hohe Bewertungen, komplexe Geldströme im KI-Sektor, Erinnerungen an Dotcom-Blasen – das alles sorgt für Nervenkitzel.

Platzt die KI-Blase? Kein Grund zur Panik

Doch Ruhe bewahren: Bewertungskennzahlen allein sind keine Indikatoren für vorschnelles Handeln. Ein hohes KGV macht eine Aktie nicht automatisch riskant, und ein niedriges garantiert noch kein gutes Investment.

Wer beim Hoch einsteigt, muss nicht sofort das Nachsehen haben – statistisch gesehen folgen auf Allzeithochs häufig weitere Gewinne. Starke Märkte bleiben stark, und wer glaubt, dass die Börse sich gerne von der Angst der Investoren treiben lässt, irrt.

Die US-Berichtssaison untermauert diese Stärke. Die Gewinnüberraschungen liegen bei soliden fünf Prozent – ohne Metas Steuer-Sondereffekt sogar noch höher. Das Umsatzwachstum von rund acht Prozent zeigt, dass die Unternehmen nicht nur sparen, sondern tatsächlich liefern. Kurz gesagt: Die Wirtschaft läuft, die Margen stimmen, die Bücher sind prall gefüllt.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen.
Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie)

Zur Person

Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research mit 30 Jahren Börsenerfahrung. Sein Fokus liegt auf langfristigem Vermögensaufbau und aktivem Handel an der Börse. Sie erreichen ihn unter https://www.instagram.com/saurenz_invest/
Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier.

Die "Magnificent 7" bleiben die zentralen Stars: "Ende September wurden rund zehn Prozent Gewinnplus erwartet, inzwischen stehen 23 Prozent zu Buche", so Thomas Soltau vom Smartbroker. Die sieben Tech-Giganten Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia und Tesla investieren 2025 wahrscheinlich über 380 Milliarden US-Dollar in KI – 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Ziel ist der Ausbau der Infrastruktur, um die steigende Nachfrage nach KI-Diensten zu bedienen.

Hohe Investitionen bedeuten hohe Abschreibungen

Doch Wachstum um jeden Preis hat seine Schattenseiten. Immer mehr Projekte werden über Fremdkapital finanziert: Metas 30-Milliarden-Anleihe ist die größte seit drei Jahren, Oracle, Alphabet und andere folgen mit Dutzenden Milliarden. Wer jetzt investiert, sollte wissen: Fortschritte bei Chips und Infrastruktur entwerten bestehende Rechenzentren fast im Wochentakt. Hohe Investitionen erzeugen automatisch hohe Abschreibungen – Kosten, die langfristig gedeckt werden müssen. Wer die Dotcom-Blase erlebte, erinnert sich: Am Ende zählen die Zahlen, nicht die Fantasie.

Die Bewertungen im Tech-Sektor wirken auf den ersten Blick schwindelerregend: "Palantir und Tesla weisen KGVs [Kurs-Gewinn-Verhältnis, Anm. d. Red.] jenseits der 200er-Marke aus", merkt Lars Reichel von gettex an. Klingt nach einem wilden Ritt durch die Dotcom-Zeit, doch die extreme Konzentration auf wenige Schwergewichte relativiert das Bild: "Der gleichgewichtete S&P 500 notiert bei einem KGV von 17 – deutlich moderater und nahe dem historischen Durchschnitt", rechnet Franz-Georg Wenner von Indexradar vor.

"Ohne Tesla liegen die restlichen sechs Tech-Giganten bei rund 32", so Experte Soltau. Dies ist immer noch hoch, aber nachvollziehbar und nicht ungewöhnlich, wenn man die vergangenen zehn Jahre betrachtet.

Nüchtern betrachtet stellt sich daher die Frage, ob die Bewertung der Tech-Branche gerechtfertigt ist. Solange Unternehmen die Erwartungen übertreffen, stehen hohe Bewertungen weiteren Kursgewinnen nicht im Weg. Die jüngste Berichtssaison liefert den Beweis. KI steigert Produktivität und potenziell transformiert diese Technologie die Wirtschaft nachhaltiger als das Internet einst. Ob zwischenzeitlich eine Bewertungsblase entsteht, vermag aber niemand auszuschließen. Auch das Internet hat 2000 seine Blase gebildet, platzen lassen und dann ging es erst richtig weiter.

Verwendete Quellen
  • Eigene Meinung
Transparenzhinweis
  Der Artikel stellt keine Kauf- oder Anlageberatung dar. Auf Finanzanalysen von Dritten hat die t-online-Redaktion keinen Einfluss.

