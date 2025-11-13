Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Auf dem Papier läuft das Börsenjahr 2025 blendend: Die großen Indizes liegen satt im Plus. In der Praxis jedoch dürften selbst Profis kaum ähnlich hohe Gewinne verzeichnet haben.

Anfang April, nach Trumps "Liberation Day", brach die Börsenwelt für einen Moment zusammen: Aktienkurse fielen wie Dominosteine. Seitdem hat der S&P 500 um nahezu 40 Prozent zugelegt – fast ohne nennenswerte Rücksetzer.

Kein Wunder, dass bei vielen Anlegern jetzt die Alarmglocken läuten: Hohe Bewertungen, komplexe Geldströme im KI-Sektor, Erinnerungen an Dotcom-Blasen – das alles sorgt für Nervenkitzel.

Platzt die KI-Blase? Kein Grund zur Panik

Doch Ruhe bewahren: Bewertungskennzahlen allein sind keine Indikatoren für vorschnelles Handeln. Ein hohes KGV macht eine Aktie nicht automatisch riskant, und ein niedriges garantiert noch kein gutes Investment.

Wer beim Hoch einsteigt, muss nicht sofort das Nachsehen haben – statistisch gesehen folgen auf Allzeithochs häufig weitere Gewinne. Starke Märkte bleiben stark, und wer glaubt, dass die Börse sich gerne von der Angst der Investoren treiben lässt, irrt.

Die US-Berichtssaison untermauert diese Stärke. Die Gewinnüberraschungen liegen bei soliden fünf Prozent – ohne Metas Steuer-Sondereffekt sogar noch höher. Das Umsatzwachstum von rund acht Prozent zeigt, dass die Unternehmen nicht nur sparen, sondern tatsächlich liefern. Kurz gesagt: Die Wirtschaft läuft, die Margen stimmen, die Bücher sind prall gefüllt.

Daniel Saurenz von Feingold Research begleitet Sie als Experte durch das Börsengeschehen. (Quelle: Goldlicht Fotografie) Zur Person Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research mit 30 Jahren Börsenerfahrung. Sein Fokus liegt auf langfristigem Vermögensaufbau und aktivem Handel an der Börse. Sie erreichen ihn unter https://www.instagram.com/saurenz_invest/

Die "Magnificent 7" bleiben die zentralen Stars: "Ende September wurden rund zehn Prozent Gewinnplus erwartet, inzwischen stehen 23 Prozent zu Buche", so Thomas Soltau vom Smartbroker. Die sieben Tech-Giganten Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia und Tesla investieren 2025 wahrscheinlich über 380 Milliarden US-Dollar in KI – 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Ziel ist der Ausbau der Infrastruktur, um die steigende Nachfrage nach KI-Diensten zu bedienen.

Hohe Investitionen bedeuten hohe Abschreibungen

Doch Wachstum um jeden Preis hat seine Schattenseiten. Immer mehr Projekte werden über Fremdkapital finanziert: Metas 30-Milliarden-Anleihe ist die größte seit drei Jahren, Oracle, Alphabet und andere folgen mit Dutzenden Milliarden. Wer jetzt investiert, sollte wissen: Fortschritte bei Chips und Infrastruktur entwerten bestehende Rechenzentren fast im Wochentakt. Hohe Investitionen erzeugen automatisch hohe Abschreibungen – Kosten, die langfristig gedeckt werden müssen. Wer die Dotcom-Blase erlebte, erinnert sich: Am Ende zählen die Zahlen, nicht die Fantasie.