Siemens Gamesa ergattert Großauftrag in Brasilien

27.06.2018, 11:54 Uhr | dpa-AFX

ZAMUDIO/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Siemens Gamesa hat seinen bisher größten Auftrag in Brasilien erhalten. Für eine Tochter des spanischen Energieversorgers Iberdrola sollen 136 Windenergieanlagen mit insgesamt 471 Megawatt Leistung geliefert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Anlagen kommen in einem Projekt zum Einsatz, das 15 Windparks im Bundesstaat Paraiba im Nordosten Brasiliens umfasst.

Siemens Gamesa ist für die Inbetriebnahme zuständig und will die Anlagen in seinem brasilianischen Werk an der Ostküste des Landes montieren. Im Auftragseingang des dritten Geschäftsquartals sei das Geschäft noch nicht verbucht. Das erfolge, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben seien, hieß es.