Frag t-online So werden aus 200 Euro langfristig ein Vermögen
Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um regelmäßige Geldanlage.
Viele denken, Geldanlage sei nur etwas für Leute, die bereits Geld haben. Doch langfristig wird auch aus kleinen Beträgen ein Vermögen. Wer etwa fürs Alter vorsorgen möchte und nicht schon kurz vor der Rente steht, kann einen Sparbetrag von 200 Euro im Monat in eine beeindruckende Summe verwandeln. Dem Zinseszinseffekt sei Dank.
Wie viel aus den 200 Euro aber tatsächlich werden, kommt natürlich auf den genauen Zins oder die Rendite an, die Ihre Anlage einbringt. Und da gilt bekanntlich: Mehr Rendite gibt es nur mit mehr Risiko. Nehmen wir an, Sie stecken monatlich 200 Euro in einen weltweit ausgerichteten, günstigen Aktien-Indexfonds (ETF). Lesen Sie hier mehr zu ETFs zum Vermögensaufbau.
Wie aus 200 Euro mehr als 200.000 werden
Unserer Rechnung zugrunde legen wir die durchschnittliche Rendite der vergangenen 20 Jahre des Weltaktienfonds MSCI World, der die 1.500 größten Aktien der Welt zusammenfasst: gut 6,5 Prozent pro Jahr. Weitere Annahmen sind, dass der ETF 0,2 Prozent pro Jahr kostet und Sie den Sparplan gratis ausführen können. Mehr zu ETF-Sparplänen finden Sie hier.
Nach 30 Jahren ist Ihr Wertzuwachs mit gut 151.304 Euro mehr als doppelt so hoch wie Ihre Einzahlungen von 72.000 Euro. Zusammen kämen Sie – abzüglich der laufenden Kosten des ETF – auf rund 214.777 Euro, die Sie im Alter zusätzlich zur gesetzlichen Rente nutzen können. Beeindruckend, oder?
Und es wird noch besser: Denn wer sagt, dass Sie sich das Geld sofort auf einen Schlag zu Rentenbeginn auszahlen müssen? Entnehmen Sie jeden Monat immer nur ein paar Hundert Euro, kann der restliche Betrag weiter Rendite einheimsen. Lesen Sie hier mehr zum Entnahmeplan. Die wenigsten Rentner benötigen schon mit Renteneintritt ein größeres Vermögen.
