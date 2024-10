Niedrige Rendite

Zudem sind die Gesamtrenditen von Lebensversicherungen in den vergangenen Jahren stark gesunken und liegen oft unter der Inflationsgrenze. Viele Versicherte erhalten am Ende sogar weniger ausgezahlt, als sie eingezahlt haben, kritisiert etwa die Stiftung Warentest. Das liegt vor allem an der Kostenstruktur, die für Verbraucher oft nicht transparent dargestellt wird.