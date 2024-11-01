t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenFrag t-online | Ihr Geld

Pflegeheimkosten: Wann Ehepartner zur Kasse gebeten werden

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextTrump wendet sich an Supreme Court
TextSachsen-Anhalt: AfD hängt CDU klar ab
TextNeuer Sportsender im Free-TV
TextUkraine stellt neue Bomber-Drohne vor
TextHape Kerkeling bringt TV-Figur zurück

Frag t-online
Müssen Ehepartner die Kosten fürs Pflegeheim übernehmen?

  • Christine Holthoff
Von Christine Holthoff
Aktualisiert am 04.09.2025 - 09:14 UhrLesedauer: 2 Min.
Umarmung zum Abschied: Wohnt ein Partner im Pflegeheim, ist der andere unter Umständen in der Pflicht, die Kosten zu tragen.Vergrößern des Bildes
Umarmung zum Abschied: Wohnt ein Partner im Pflegeheim, ist der andere unter Umständen in der Pflicht, die Kosten zu tragen. (Quelle: FG Trade/getty-images-bilder)
News folgen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Redaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um die Übernahme von Kosten fürs Pflegeheim.

Steht ein Umzug ins Pflegeheim an, wird es teuer: Denn die soziale Pflegeversicherung übernimmt längst nicht alle Kosten, den Großteil müssen die Pflegebedürftigen selbst zahlen. Wenn sich jemand das nicht leisten kann, weil weder Rente noch Vermögen hoch genug sind, muss mitunter der Ehepartner einspringen.

Loading...
Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten?Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite.
Ihre FrageIhre Daten
0/200
Info Icon
Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google.
* PflichtfeldDatenschutzhinweis

Dabei gibt es allerdings ein Schonvermögen. Laut §90 SGB XII wird bei Ehepaaren ein Betrag von insgesamt 20.000 Euro nicht angerechnet. Leben noch Kinder im Haushalt, die unterhalten werden, erhöht sich der Freibetrag um weitere 500 Euro. Außerdem bleiben verschiedene Vermögensgegenstände unberührt, etwa:

  • eine vom Ehepartner selbst genutzte Immobilie,
  • Kapital und die Erträge aus einer Riester-Rente,
  • Vermögen, das Sie für einen angemessenen Hausrat benötigen,
  • Gegenstände, die Sie benötigen, um eine Erwerbstätigkeit auszuüben,
  • Familien- und Erbstücke, deren Verkauf eine besondere Härte bedeuten würde
  • sowie ein angemessenes Kraftfahrzeug.

Ebenfalls behalten darf der Ehepartner Ersparnisse, die für Beerdigung und Grabpflege eingeplant sind. Allerdings muss der Betrag angemessen und in einer Sterbegeldversicherung oder einem Bestattungsvorsorgevertrag angelegt sein. Um zu wissen, was als angemessen gilt, können Sie sich an dem Betrag orientieren, den das Finanzamt bei Beerdigungskosten als außergewöhnliche Belastung anerkennt: 7.500 Euro.

Erst wenn über all diese Vermögensarten und Ersparnisse hinaus noch Geld übrig ist, wird der Ehepartner an den Kosten fürs Pflegeheim beteiligt. Ist das nicht der Fall, wird zunächst geschaut, ob die Kinder in die Pflicht genommen werden können. Lesen Sie hier, ab welchem Gehalt Sie für die Pflege Ihrer Eltern zahlen müssen. Sind auch die Kinder nicht verpflichtet, die Pflegekosten zu übernehmen, springt das Sozialamt ein.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
PflegeheimRenteRiesterrente
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom