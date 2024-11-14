t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenFrag t-online | Ihr Geld

Bausparvertrag: So hoch sind die Abschlussgebühren wirklich

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextNach Attentat: Kritik an Behörden
TextStromausfall in Berlin: Neue Störung
TextDeutscher Fernsehpreis: Das sind die Sieger
TextWeltmeister von 2018 beendet Karriere
TextSchwere Boots-Mängel in Urlaubsregion

Frag t-online
Wie hoch ist die Abschlussgebühr bei Bausparverträgen?

  • Christine Holthoff
Von Christine Holthoff
Aktualisiert am 11.09.2025 - 06:00 UhrLesedauer: 2 Min.
Kundengespräch: Bei Abschluss eines Bausparvertrags fallen Gebühren an.Vergrößern des Bildes
Kundengespräch: Bei Abschluss eines Bausparvertrags fallen Gebühren an. (Quelle: LiudmylaSupynska/getty-images-bilder)
News folgen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Redaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um die Abschlussgebühr bei Bausparverträgen.

Einen Bausparvertrag schließen Sie in der Regel ab, um den Kauf oder Bau einer eigenen Immobilie zu finanzieren. Sie können ihn aber auch dafür nutzen, eine Wohnung oder ein Haus zu modernisieren. Das lassen sich die Bausparkassen natürlich etwas kosten.

Loading...

So wird zunächst eine einmalige Abschlussgebühr fällig. Ihre Höhe ist im Vertrag festgelegt und beträgt meist zwischen 1,0 und 1,6 Prozent der Bausparsumme. Beträgt die Bausparsumme beispielsweise 100.000 Euro, werden bei einer Abschlussgebühr von 1,0 Prozent also 1.000 Euro allein für den Abschluss des Bausparvertrags fällig. Bei einer Gebühr von 1,6 Prozent sind es 1.600 Euro.

Die Gebühr kann auf zwei Arten gezahlt werden: Entweder wird sie Ihnen von Ihren ersten Sparraten abgezogen oder Sie zahlen sie separat in einer Summe. Bei Riester-Bausparverträgen ("Wohn-Riester") wird die Abschlussgebühr über die ersten fünf Jahre verteilt.

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten?Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite.
Ihre FrageIhre Daten
0/200
Info Icon
Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google.
* PflichtfeldDatenschutzhinweis

Günstiger wird es, wenn Sie einen Bausparvertrag für Kinder abschließen. Dann gewähren Bausparkassen oft einen Jugendbonus von bis zu 200 Euro. Liegt die Bausparsumme also bei maximal 20.000 Euro, hebt der Bonus die Abschlussgebühr komplett auf.

Welche weiteren Kosten anfallen

Zusätzlich zur einmaligen Gebühr zu Beginn fallen oft jährliche Kontoführungsgebühren an. Auch die Sparphase hat ihren Preis. Denn dafür, dass ein Bausparvertrag Sie gegen künftig steigende Zinsen für Kredite absichert, erhalten Sie beim vorangehenden Sparplan meist geringere Zinserträge, als bei anderen Formen der Geldanlage möglich wären. Wie ein Bausparvertrag genau funktioniert, lesen Sie hier.

Nicht zulässig sind übrigens Jahresentgelte in der Ansparphase eines Bausparvertrags, auch Servicepauschale oder Bearbeitungsgebühr genannt. Haben Sie diese gezahlt, sollten Sie sie von Ihrer Bausparkasse zurückfordern. Ihr Anspruch auf Erstattung verjährt grundsätzlich nach drei Jahren zum Jahresende.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Bausparvertrag: Alle Infos & Ratgeber
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom