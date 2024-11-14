Deutscher Fernsehpreis: Das sind die Sieger

Frag t-online Wie hoch ist die Abschlussgebühr bei Bausparverträgen?

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 11.09.2025 - 06:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kundengespräch: Bei Abschluss eines Bausparvertrags fallen Gebühren an. (Quelle: LiudmylaSupynska/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Redaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um die Abschlussgebühr bei Bausparverträgen.

Einen Bausparvertrag schließen Sie in der Regel ab, um den Kauf oder Bau einer eigenen Immobilie zu finanzieren. Sie können ihn aber auch dafür nutzen, eine Wohnung oder ein Haus zu modernisieren. Das lassen sich die Bausparkassen natürlich etwas kosten.

Loading...

So wird zunächst eine einmalige Abschlussgebühr fällig. Ihre Höhe ist im Vertrag festgelegt und beträgt meist zwischen 1,0 und 1,6 Prozent der Bausparsumme. Beträgt die Bausparsumme beispielsweise 100.000 Euro, werden bei einer Abschlussgebühr von 1,0 Prozent also 1.000 Euro allein für den Abschluss des Bausparvertrags fällig. Bei einer Gebühr von 1,6 Prozent sind es 1.600 Euro.

Die Gebühr kann auf zwei Arten gezahlt werden: Entweder wird sie Ihnen von Ihren ersten Sparraten abgezogen oder Sie zahlen sie separat in einer Summe. Bei Riester-Bausparverträgen ("Wohn-Riester") wird die Abschlussgebühr über die ersten fünf Jahre verteilt.

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage * 0 / 200 Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Nächster Schritt zurück absenden Weitere Fragen stellen Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google. * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

Günstiger wird es, wenn Sie einen Bausparvertrag für Kinder abschließen. Dann gewähren Bausparkassen oft einen Jugendbonus von bis zu 200 Euro. Liegt die Bausparsumme also bei maximal 20.000 Euro, hebt der Bonus die Abschlussgebühr komplett auf.

Welche weiteren Kosten anfallen

Zusätzlich zur einmaligen Gebühr zu Beginn fallen oft jährliche Kontoführungsgebühren an. Auch die Sparphase hat ihren Preis. Denn dafür, dass ein Bausparvertrag Sie gegen künftig steigende Zinsen für Kredite absichert, erhalten Sie beim vorangehenden Sparplan meist geringere Zinserträge, als bei anderen Formen der Geldanlage möglich wären. Wie ein Bausparvertrag genau funktioniert, lesen Sie hier.