Unsere Arbeitskraft sichert unser Einkommen und bildet die Grundlage für den Vermögensaufbau. Doch was passiert, wenn wir unseren Beruf plötzlich nicht mehr ausüben können? Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) kann in diesem Fall Schutz bieten. Erfahren Sie hier, wie sinnvoll eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist.

Gleichzeitig locken Versicherer mit Kombipaketen aus BU plus Lebensversicherung mit der Aussicht auf attraktive Renditen für die Altersvorsorge. Aber ist es sinnvoll, diese beiden Produkte zu kombinieren? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus? Das fragt ein Leser t-online. Ein Experte erklärt, worauf Sie besonders achten sollten.

Kai Fürderer leitet gemeinsam mit seiner Frau Iris die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH mit Sitz in Herrsching am Ammersee. Diese Gesellschaft beschäftigt sich ausschließlich mit der fundierten Qualitätsprüfung auf Basis von anerkannten Qualitätsstandards und Normen.

Was ist eine BU und wie funktioniert sie?

Was ist eine fondsgebundene Lebensversicherung und wie funktioniert sie?

Eine fondsgebundene Lebensversicherung kombiniert den Todesfallschutz einer klassischen Lebensversicherung mit einer Investmentkomponente. Ein Teil Ihrer Beiträge wird in Investmentfonds investiert, wodurch Sie von möglichen Kursgewinnen an der Börse profitieren können. Allerdings tragen Sie auch das Risiko von Kursverlusten. Am Ende der Laufzeit erhalten Sie die angesparte Summe. Sollten Sie vorher versterben, bekommt eine von Ihnen bestimmte Person die vereinbarte Versicherungssumme ausgezahlt.