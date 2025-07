Anleger, die Wertpapiere wie Aktien verkaufen, zahlen oftmals Ordergebühren an die Bank bzw. den Broker. Bei Neobrokern wie Trade Republic oder Scalable Capital sind das oft kleine Beträge, 1 Euro bzw. 99 Cent pro Auftrag (Order). Banken verlangen in der Regel mehr.

Ein t-online-Leser wollte nun wissen, ob er solche Ordergebühren auch von der Steuer absetzen kann. Konkret fragt er: "Werden die Ordergebühren in der Jahresmeldung der Bank an die Finanzbehörden berücksichtigt, oder muss ich sie selbst ermitteln und zusätzlich in der Steuererklärung eintragen?" Die Antwort lautet: weder noch.