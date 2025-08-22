t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenFrag t-online | Ihr Geld

Rente aus dem Ausland: Muss ich Krankenkassenbeiträge zahlen?

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextAdidas entschuldigt sich für Schuh-Design
TextAuto kracht gegen Bäume – vier Tote
TextNach zehn Jahren: Star verlässt RTL-Show
TextAngler fängt Rekord-Wels in Stausee
TextEmpörung über Restaurant-Rechnung

Frag t-online
Ist eine ausländische Rente in Deutschland beitragspflichtig?

  • Christine Holthoff
Von Christine Holthoff
22.08.2025 - 06:00 UhrLesedauer: 2 Min.
Rentner am Laptop: Wer im Laufe seines Arbeitslebens im Ausland tätig war, hat oft Rentenansprüche aus mehreren Ländern.Vergrößern des Bildes
Rentner am Laptop: Wer im Laufe seines Arbeitslebens im Ausland tätig war, hat oft Rentenansprüche aus mehreren Ländern. (Quelle: mixetto/getty-images-bilder)
News folgen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um Sozialabgaben auf ausländische Rente.

Wer in Deutschland eine gesetzliche Rente bezieht, zahlt darauf auch Krankenversicherungsbeiträge. Doch was gilt, wenn der Rentenanspruch aus dem Ausland stammt? Das fragt sich ein t-online-Leser, für den sogar noch ein Spezialfall gilt: Er zahlt nämlich nicht nur in Deutschland als gesetzlich Pflichtversicherter Krankenkassenbeiträge auf seine ausländische Rente, sondern auch in Frankreich. Ist das richtig?

Loading...

Leider ja. "Seit dem 1. Juli 2011 unterliegen bei versicherungspflichtigen Rentnern nicht mehr nur die Renten der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch vergleichbare ausländische Renten der Beitragspflicht in der Krankenversicherung der Rentner", sagt Gundula Sennewald von der Deutschen Rentenversicherung Bund t-online. "Ihre Krankenkasse prüft, ob Sie pflichtversichert, freiwillig versichert oder familienversichert sind, und ob und in welcher Höhe Beiträge aus Ihrem gesamten Einkommen zu erheben sind."

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten?Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite.
Ihre FrageIhre Daten
0/200
Info Icon
Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google.
* PflichtfeldDatenschutzhinweis

Erhalten Sie beispielsweise eine gesetzliche Rente aus Frankreich, der Schweiz oder Österreich, dann zählt diese als beitragspflichtige Einnahme, und zwar unabhängig davon, ob Sie auf diese Rente im Ausland bereits Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob die ausländische Rente aus einem EU-Mitgliedstaat stammt oder aus einem anderen Land.

Bei Auslandsrenten gilt besonderer Beitragssatz

Da Bezieher einer ausländischen Rente zumindest innerhalb Deutschlands keine höheren Beiträge zahlen sollen als Bezieher einer gleich hohen deutschen Rente, gilt für sie der halbe allgemeine Beitragssatz, also 7,3 Prozent, sowie der halbe Zusatzbeitrag, den die deutsche Krankenkasse eigenständig festsetzt.

"Die sich daraus ergebenden Beiträge sind vom Rentner allein zu tragen und selbst direkt an die jeweilige Krankenkasse zu zahlen", sagt Sennewald. "Der ausländische Rentenversicherungsträger ist an den Beiträgen nicht beteiligt."

Das bedeutet: Anders als bei Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland übernimmt die ausländische Rentenkasse nicht die Hälfte des Krankenversicherungsbeitrags und des kassenindividuellen Zusatzbeitrags. Bezieher ausländischer Renten werden daher von vornherein nur mit dem halben Beitragssatz belegt. Dieser wird nicht direkt bei der Auszahlung einbehalten, sondern muss selbstständig an die Krankenkasse überwiesen werden.

Wichtig: "Renten aus dem Ausland müssen unbedingt bei der Kranken- und Pflegeversicherung angegeben werden. Wer dies vergisst, muss unter Umständen mit hohen Nachzahlungen rechnen", warnt der Sozialverband VdK.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Rente
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom