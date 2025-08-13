Frag t-online Zahlen ohne Paypal – ist Wero eine echte Alternative?

Von Leon Bensch Aktualisiert am 12.08.2025 - 06:05 Uhr

Paypal: Kann Wero die europäische Alternative zu dem US-Unternehmen werden? (Quelle: IMAGO/Markus Mainka)

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um einen europäischen Paypal-Konkurrenten.

Online shoppen, Geld an Freunde senden, im Abo bezahlen – für viele Nutzer führt dabei kaum ein Weg an Paypal vorbei. Der US-Zahlungsdienstleister zählt über 400 Millionen Kunden weltweit und ist in den meisten Online-Shops fest integriert. Europäische Alternativen konnten sich bislang nicht durchsetzen – zu groß ist der Vorsprung, zu bequem der Service.

Aus diesem Grund wollte ein t-online-Leser wissen, wie es mit einem Bezahldienst à la Paypal auf europäischer Ebene aussieht? Gibt es in Europa auf lange Sicht einen Herausforderer, der den etablierten Platzhirsch wirklich unter Druck setzen kann?

Wero: der europäische Herausforderer

Bisher gehört Paypal zu den größten Zahlungsdiensten der Welt. Gegründet im Jahr 1998, ist das Unternehmen heute in über 200 Märkten aktiv und unterstützt mehr als 25 Währungen. Kunden können damit online bezahlen, Geld an Freunde senden oder per App einkaufen – meist ohne zusätzliche Gebühren. Allein in Deutschland nutzen etwa 32 Millionen Menschen Paypal. Lesen Sie hier mehr dazu, wie Paypal funktioniert.

Mit Wero startete im Juli 2024 erstmals ein gemeinsamer europäischer Zahlungsdienst, der langfristig eine Alternative zu US-Anbietern wie Paypal schaffen soll. Hinter dem Projekt steht die "European Payments Initiative" (EPI), getragen von Großbanken wie BNP Paribas, Deutsche Bank und ING sowie zahlreichen Sparkassen und Volksbanken. Ziel ist es, den digitalen Zahlungsverkehr in Europa unabhängiger, sicherer und datenschutzfreundlicher zu gestalten.

Wero setzt auf sogenannte SEPA-Echtzeitüberweisungen. Damit können Nutzer Geld innerhalb von Sekunden direkt von einem Bankkonto zum nächsten senden – per Handynummer, QR-Code oder E-Mail. Ein separates Konto bei Wero ist nicht nötig, die Abwicklung erfolgt über das bestehende Girokonto bei der Hausbank. Zum Start funktioniert Wero vor allem bei Zahlungen zwischen Privatpersonen.

Ab Mitte des Jahres 2025 soll Wero auch im Onlinehandel verfügbar sein. Später ist die Integration in stationäre Kassen, Abo-Zahlungen und Treueprogramme geplant. Technisch und funktional bietet Wero damit ähnliche Möglichkeiten wie Paypal – allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Der Dienst wird über Banken finanziert und politisch gefördert. Die Europäische Union sieht Wero als strategisches Infrastrukturprojekt, nicht als klassisches Wettbewerbsunternehmen.

Paypal-App auf dem Handy (Quelle: IMAGO/Nikos Pekiaridis/imago-images-bilder) Was Paypal kann und Wero nicht Besonders im Onlinehandel ist Paypal verbreitet. Viele Händler binden den Dienst direkt in den Bezahlprozess ein, weil er eine schnelle und sichere Abwicklung ermöglicht. Käufer wiederum profitieren vom sogenannten Käuferschutz: Kommt eine Ware nicht an oder entspricht sie nicht der Beschreibung, erstattet Paypal den Betrag oft vollständig. Neben klassischen Zahlungsfunktionen bietet Paypal auch Ratenzahlungen, Gutscheindienste und eine eigene Digitalwährung, den Paypal USD (PYUSD), einen sogenannten Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Neu ist außerdem: Wer die Paypal-App auf dem Smartphone hat, kann damit jetzt auch direkt an der Supermarktkasse bezahlen – ähnlich wie mit Google Pay, Apple Pay oder einer kontaktlosen EC-Karte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Fairer Wettbewerb oder Marktverzerrung?

So sinnvoll der Aufbau einer europäischen Zahlungsinfrastruktur auch erscheinen mag, wirtschaftlich ist Wero kein gewöhnlicher Marktteilnehmer. Der Dienst wird von Banken, Sparkassen und indirekt auch durch politischen Willen mitfinanziert. Anders als Paypal muss Wero derzeit keine Gewinne erwirtschaften, keine Investoren überzeugen und keine globalen Expansionskosten selbst tragen. Das wirft ordnungspolitische Fragen auf.