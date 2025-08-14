Frag t-online Was passiert mit meinem Depot im Erbfall?

Von t-online , llb 14.08.2025 - 06:05 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Mutter und Tochter: Planung des Depots im Erbfall soll einen reibungslosen Vermögensübergang an die Kinder sichern. (Quelle: Inside Creative House)

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um das Vererben von Wertpapieren.

Vor Kurzem erreichte die t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage, die viele Menschen beschäftigt, über die aber nur selten gesprochen wird: Was passiert eigentlich mit einem Wertpapierdepot, wenn der Besitzer stirbt?

Die Vorstellung klingt zunächst nüchtern: Aktien, Fonds, Anleihen oder ETFs wechseln einfach den Besitzer, so wie ein Haus oder ein Auto. Doch in der Praxis tauchen sofort Fragen auf: Wer darf auf das Depot zugreifen? Muss man zuerst ein kompliziertes Verfahren bei der Bank durchlaufen? Wie funktioniert das Ganze, wenn mehrere Erben beteiligt und womöglich nicht einer Meinung sind? Und was bedeutet das alles steuerlich – gerade wenn Kurse schwanken oder das Finanzamt mit im Spiel ist?

Wir erklären, wie ein Depot im Erbfall behandelt wird und was Depotbesitzer schon zu Lebzeiten machen können, damit ihre Erben nicht vor einem bürokratischen Berg stehen.

Wer erbt das Depot?

Ein Wertpapierdepot wird im Erbfall wie jedes andere Vermögen behandelt – es fällt automatisch an die Erben. Juristen nennen das Gesamtrechtsnachfolge. Gemeint ist damit: Alles, was der Verstorbene hinterlässt – also nicht nur Bargeld und Immobilien, sondern auch Aktien, Fonds, ETFs oder Anleihen – geht mit dem Tod auf den oder die Erben über.

Wer konkret erbt, richtet sich in erster Linie nach einem Testament oder einem Erbvertrag. Hat der Verstorbene darin festgelegt, wer das Depot bekommen soll, ist diese Regelung verbindlich. Gibt es keine letztwillige Verfügung, greift die gesetzliche Erbfolge. Dann erben Ehepartner, Kinder oder andere Verwandte nach einer klar festgelegten Reihenfolge und bestimmten Quoten.

Manchmal werden ein Depot oder einzelne Wertpapiere nicht vererbt, sondern vermacht. Das ist ein Unterschied: Bei einem Vermächtnis erhält die begünstigte Person nicht automatisch das Eigentum am Depot. Stattdessen hat sie einen Anspruch an die Erben, dass diese die Wertpapiere an sie übertragen.

Kurz gesagt: Ob Testament, Erbvertrag oder gesetzliche Erbfolge – die Papiere im Depot gehören nach dem Todesfall nicht einfach der Bank oder verfallen, sondern gehen an die Erben über. Entscheidend ist nur, wer laut Nachlassregelung Anspruch darauf hat.

Wie weise ich gegenüber der Bank meine Erbenstellung nach?

Auch wenn Wertpapiere automatisch auf die Erben übergehen, bedeutet das nicht, dass die Bank sofort alles freigibt. Sie muss erst sicherstellen, dass wirklich die richtigen Personen Zugriff auf das Depot erhalten. Ohne einen offiziellen Nachweis blockiert die Bank das Depot – niemand kann Wertpapiere verkaufen oder Geld abheben.

In der Regel verlangen Banken einen Erbschein. Das ist ein amtliches Dokument, das vom Nachlassgericht ausgestellt wird und bestätigt, wer rechtlich Erbe ist. Liegt ein notarielles Testament oder ein Erbvertrag vor, kann dieses Dokument in manchen Fällen ausreichen. Die Bank prüft dann die Eröffnungsniederschrift des Gerichts und gibt das Depot frei.

Kontovollmacht erteilen: Das sollten Sie beachten