Frag t-online Was passiert mit meinem Depot im Erbfall?
Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um das Vererben von Wertpapieren.
Vor Kurzem erreichte die t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage, die viele Menschen beschäftigt, über die aber nur selten gesprochen wird: Was passiert eigentlich mit einem Wertpapierdepot, wenn der Besitzer stirbt?
Die Vorstellung klingt zunächst nüchtern: Aktien, Fonds, Anleihen oder ETFs wechseln einfach den Besitzer, so wie ein Haus oder ein Auto. Doch in der Praxis tauchen sofort Fragen auf: Wer darf auf das Depot zugreifen? Muss man zuerst ein kompliziertes Verfahren bei der Bank durchlaufen? Wie funktioniert das Ganze, wenn mehrere Erben beteiligt und womöglich nicht einer Meinung sind? Und was bedeutet das alles steuerlich – gerade wenn Kurse schwanken oder das Finanzamt mit im Spiel ist?
Wir erklären, wie ein Depot im Erbfall behandelt wird und was Depotbesitzer schon zu Lebzeiten machen können, damit ihre Erben nicht vor einem bürokratischen Berg stehen.
Wer erbt das Depot?
Ein Wertpapierdepot wird im Erbfall wie jedes andere Vermögen behandelt – es fällt automatisch an die Erben. Juristen nennen das Gesamtrechtsnachfolge. Gemeint ist damit: Alles, was der Verstorbene hinterlässt – also nicht nur Bargeld und Immobilien, sondern auch Aktien, Fonds, ETFs oder Anleihen – geht mit dem Tod auf den oder die Erben über.
Wer konkret erbt, richtet sich in erster Linie nach einem Testament oder einem Erbvertrag. Hat der Verstorbene darin festgelegt, wer das Depot bekommen soll, ist diese Regelung verbindlich. Gibt es keine letztwillige Verfügung, greift die gesetzliche Erbfolge. Dann erben Ehepartner, Kinder oder andere Verwandte nach einer klar festgelegten Reihenfolge und bestimmten Quoten.
Manchmal werden ein Depot oder einzelne Wertpapiere nicht vererbt, sondern vermacht. Das ist ein Unterschied: Bei einem Vermächtnis erhält die begünstigte Person nicht automatisch das Eigentum am Depot. Stattdessen hat sie einen Anspruch an die Erben, dass diese die Wertpapiere an sie übertragen.
Kurz gesagt: Ob Testament, Erbvertrag oder gesetzliche Erbfolge – die Papiere im Depot gehören nach dem Todesfall nicht einfach der Bank oder verfallen, sondern gehen an die Erben über. Entscheidend ist nur, wer laut Nachlassregelung Anspruch darauf hat.
Wie weise ich gegenüber der Bank meine Erbenstellung nach?
Auch wenn Wertpapiere automatisch auf die Erben übergehen, bedeutet das nicht, dass die Bank sofort alles freigibt. Sie muss erst sicherstellen, dass wirklich die richtigen Personen Zugriff auf das Depot erhalten. Ohne einen offiziellen Nachweis blockiert die Bank das Depot – niemand kann Wertpapiere verkaufen oder Geld abheben.
In der Regel verlangen Banken einen Erbschein. Das ist ein amtliches Dokument, das vom Nachlassgericht ausgestellt wird und bestätigt, wer rechtlich Erbe ist. Liegt ein notarielles Testament oder ein Erbvertrag vor, kann dieses Dokument in manchen Fällen ausreichen. Die Bank prüft dann die Eröffnungsniederschrift des Gerichts und gibt das Depot frei.
Für die Erben bedeutet das oft: Erst müssen sie Unterlagen beschaffen, bevor sie handeln können. Gerade wenn Kurse schwanken oder dringend Geld benötigt wird, kann diese Wartezeit problematisch sein. Wer als Erblasser vorsorgen möchte, kann eine Kontovollmacht über den Tod hinaus erteilen. Damit kann die bevollmächtigte Person sofort auf das Depot zugreifen, ohne den langwierigen Weg über den Erbschein gehen zu müssen.
Erbengemeinschaft: Wenn mehrere Erben ein Depot bekommen
Wenn es mehr als einen Erben gibt, beispielsweise den Ehepartner sowie mehrere Kinder, bilden diese automatisch eine sogenannte Erbengemeinschaft. Das klingt erst einmal nach gemeinschaftlichem Besitz – in der Praxis kann es aber kompliziert werden.
Denn ein Depot mit mehreren Erben gehört ihnen gemeinsam. Das bedeutet: Keiner der Erben darf allein handeln. Bei Verkäufen, Umschichtungen oder der Auflösung des Depots müssen grundsätzlich alle Miterben zustimmen. Schon ein einziger Verweigerer kann den gesamten Prozess blockieren.
Eine Aufteilung der Wertpapiere ist zwar theoretisch möglich, beispielsweise entsprechend der Erbquoten, doch auch hierfür ist die Einigkeit aller erforderlich. Solange keine Einigung erzielt wird, bleibt das Depot faktisch eingefroren. Das führt nicht selten zu Verzögerungen und Streitigkeiten. Im schlimmsten Fall entstehen finanzielle Nachteile, wenn in dieser Zeit die Börsenkurse fallen.
Jeder Miterbe hat zwar das Recht, die sogenannte Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft zu verlangen – also eine Aufteilung des Nachlasses. Doch bis diese durchgesetzt ist, vergeht oft Zeit. Deshalb kann es sinnvoll sein, dass ein Erblasser schon zu Lebzeiten klare Regelungen trifft, damit das Depot im Erbfall nicht handlungsunfähig wird.
Achtung, Erbschaftsteuer – was muss ich beachten?
Neben den Pflichtteilsansprüchen kann auch das Finanzamt schnell mit im Spiel sein. Wertpapierdepots gehören wie Immobilien oder Bargeld zum Nachlass und sind daher grundsätzlich erbschaftsteuerpflichtig, wenn die jeweiligen Freibeträge überschritten werden. Diese Freibeträge hängen vom Verwandtschaftsverhältnis ab – für Ehepartner und Kinder liegen sie deutlich höher als für entferntere Verwandte oder nicht verwandte Erben.
Banken bewerten das Depot eines Verstorbenen nach dem Stichtagsprinzip. Das heißt, es gelten die Kurse am Todestag des Erblassers. Das kann zu Problemen führen, wenn Aktienkurse kurz danach fallen. Denn das Finanzamt hält an den übermittelten, höheren Werten fest – selbst wenn die Erben später weniger Geld aus dem Depot herausholen können.
Wer glaubt, man könne das Depot vor dem Finanzamt verschweigen, irrt: Banken sind gesetzlich verpflichtet, den Tod eines Kunden zu melden und dem zuständigen Erbschaftsteuerfinanzamt den Nachlasswert mitzuteilen. Ein Verschweigen würde also schnell auffliegen.
Um böse Überraschungen zu vermeiden, kann es sinnvoll sein, schon zu Lebzeiten vorzusorgen – zum Beispiel mit Vollmachten, klaren Regelungen im Testament oder einer geplanten Übertragung von Vermögenswerten. So lassen sich sowohl steuerliche Belastungen als auch Verzögerungen bei der Nachlassabwicklung verringern.
Wie Sie Ihr Wertpapierdepot richtig vererben: Tipps und Tricks
Wenn Sie ein Depot besitzen, können Sie schon zu Lebzeiten dafür sorgen, dass die Erben im Ernstfall nicht vor unnötigen Hürden stehen. Mit ein paar klaren Regelungen lassen sich viele Probleme vermeiden.
- Mit einem eindeutigen Testament, das regelt, wer das Depot erbt, und einer über den Tod hinaus geltenden Vollmacht können Sie Verzögerungen vermeiden. So stellen Sie sicher, dass Ihre Erben nicht handlungsunfähig sind, sondern sofort auf das Depot zugreifen können.
- Wichtig: Wenn Zugangsdaten für das Online-Depot nötig sind, sollten diese an einem sicheren Ort hinterlegt werden, damit die Erben Zugriff erhalten.
Ein Depot kann nicht nur der Erbschaftsteuer unterliegen, sondern auch später der Abgeltungssteuer, wenn Ihre Erben Wertpapiere verkaufen und Gewinne erzielen. So kann es zu einer doppelten Steuerbelastung kommen. Um das zu vermeiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Vorzeitiger Verkauf: Sie verkaufen bestimmte Wertpapiere schon zu Lebzeiten und vererben den Geldbetrag. Damit verringert sich der Nachlasswert und damit auch die Erbschaftsteuer.
- Schenkungen mit Nießbrauchsvorbehalt: Sie übertragen das Depot schon zu Lebzeiten auf den zukünftigen Erben, behalten aber das Recht, weiterhin die Erträge (z. B. Dividenden) zu nutzen. Der Vorteil: Die Schenkungsfreibeträge können alle zehn Jahre erneut genutzt werden, was langfristig Steuern spart.