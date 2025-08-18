Frag t-online Reisekrankenversicherung bei Vorerkrankung: Geht das?

18.08.2025

Rentnerin im Urlaub: Auch mit einer Vorerkrankung können Sie sich vor einer Auslandsreise krankenversichern. (Quelle: IMAGO/Elena Sapegina/imago)

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um Reisekrankenversicherungen.

Eine Auslandsreisekrankenversicherung ist vor allem bei größeren Reisen in ferne Länder eine gute Idee. Diese Versicherungen sind einerseits meist nicht sehr teuer und andererseits sehr nützlich, wenn es dann doch mal ernst wird. Denn die hiesige Krankenkasse zahlt oft nur teilweise oder gar nichts, wenn Ihnen dort etwas passiert. Wo man eine gute Police findet, hat die Redaktion bereits Ende Juli aufgeschrieben. Zwei t-online-Leser haben nun gefragt, ob sie denn auch im hohen Alter oder mit einer Vorerkrankung eine private Reiseversicherung bekommen können.

Für Rentner gibt es auch private Reiseversicherungen

Die kurze Antwort ist: Ja, auch Vorerkrankte und ältere Menschen können sich für eine Reise im Ausland versichern lassen. Allerdings muss man bei Abschluss einer privaten Reiseversicherung in diesen Fällen ganz besonders auf die Konditionen achten.

Senioren sollten darauf achten, dass sie eine Versicherung wählen, die keine Altersgrenze hat. Davon gibt es grundsätzlich viele, die Jahresprämie ist allerdings wesentlich höher als bei jüngeren Reisenden.

Laut dem Fachportal reiseversicherung.com haben etwa folgende Angebote ein Gütesiegel für 2025 erhalten:

Ergo Direkt Jahresreisekrankenversicherung für 44,90 Euro im Jahr ab 70 Jahren

HanseMerkur Reisekrankenversicherung für 95 Euro im Jahr ab 65 Jahren

Axa Reisekrankenversicherung für 20,52 Euro/Jahr ab 50 Jahren

HallescheKolumbus für 48,00 Euro/Jahr ab 60 Jahren

DKV ReiseMed RD für 34,90 Euro/Jahr ab 70 Jahren

Alle Versicherungen haben allerdings gemeinsam, dass sie nur für eine begrenzte Zahl an Reisetagen im Jahr (in der Regel 56 Tage pro Jahr) gelten. Wer vorhat, noch längere Zeit im Ausland zu verbringen, muss auf eine Langzeitreiseversicherung ausweichen.

Eine solche bietet zum Beispiel der ADAC an. Für Senioren ab 66 Jahren beträgt die Prämie für bis zu zwölf Monate 149,40 Euro, ab 76 Jahren steigt sie schon auf 420,50 Euro für sechs Monate.

Zusätzliche Absicherung: Wie finde ich eine gute Auslandsreisekrankenversicherung?

Chronisch Kranke sind über die gesetzliche Krankenkasse abgesichert

Wer eine Vorerkrankung hat oder chronisch krank ist, muss auf mehr als nur die Altersgrenze achten. Hier sollten Sie die Versicherungsbedingungen der privaten Reiseversicherung genau prüfen und zur Not direkt nachfragen, ob Ihre Erkrankung versichert ist. In der Regel zahlt die Versicherung nicht, wenn schon vor der Reise klar war, dass Sie im Ausland eine Behandlung brauchen werden. Wer zum Beispiel nierenkrank ist und regelmäßig zur Dialyse muss, kann davon ausgehen, dass diese Behandlung im Ausland nicht bezahlt wird.

In diesen Fällen zahlt häufig jedoch die gesetzliche Krankenkasse, auch bei Reisen außerhalb der EU. Laut Paragraf 18 im Fünften Sozialgesetzbuch muss die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für eine Behandlung im Ausland dann übernehmen, wenn der Versicherte aufgrund seiner Vorerkrankung oder seines Alters mit Sicherheit keinen privaten Reiseversicherungsschutz bekommt. Das wäre im Beispiel bei dem Nierenkranken zutreffend.

Vor der Reise ein Attest vom Arzt holen

Aber Achtung: Dass das der Fall ist, muss die Krankenkasse schon vor Antritt der Reise gewusst haben. Wer also chronisch krank in den Urlaub will, sollte sich ein ärztliches Attest ausstellen lassen, das die Krankheit und etwaige Medikamente bestätigt. Diesen Nachweis sollte man auf jeden Fall mit auf die Reise nehmen. Noch besser ist, wenn Sie ihn auch in englischer Sprache dabeihaben.