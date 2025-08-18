t-online - Nachrichten für Deutschland
Chronisch krank im Urlaub: So sind Sie trotzdem versichert

Frag t-online
Reisekrankenversicherung bei Vorerkrankung: Geht das?

Von Amy Walker
18.08.2025 - 06:00 UhrLesedauer: 3 Min.
imago images 0822965535Vergrößern des Bildes
Rentnerin im Urlaub: Auch mit einer Vorerkrankung können Sie sich vor einer Auslandsreise krankenversichern. (Quelle: IMAGO/Elena Sapegina/imago)
Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um Reisekrankenversicherungen.

Eine Auslandsreisekrankenversicherung ist vor allem bei größeren Reisen in ferne Länder eine gute Idee. Diese Versicherungen sind einerseits meist nicht sehr teuer und andererseits sehr nützlich, wenn es dann doch mal ernst wird. Denn die hiesige Krankenkasse zahlt oft nur teilweise oder gar nichts, wenn Ihnen dort etwas passiert. Wo man eine gute Police findet, hat die Redaktion bereits Ende Juli aufgeschrieben. Zwei t-online-Leser haben nun gefragt, ob sie denn auch im hohen Alter oder mit einer Vorerkrankung eine private Reiseversicherung bekommen können.

Für Rentner gibt es auch private Reiseversicherungen

Die kurze Antwort ist: Ja, auch Vorerkrankte und ältere Menschen können sich für eine Reise im Ausland versichern lassen. Allerdings muss man bei Abschluss einer privaten Reiseversicherung in diesen Fällen ganz besonders auf die Konditionen achten.

Senioren sollten darauf achten, dass sie eine Versicherung wählen, die keine Altersgrenze hat. Davon gibt es grundsätzlich viele, die Jahresprämie ist allerdings wesentlich höher als bei jüngeren Reisenden.

Laut dem Fachportal reiseversicherung.com haben etwa folgende Angebote ein Gütesiegel für 2025 erhalten:

  • Ergo Direkt Jahresreisekrankenversicherung für 44,90 Euro im Jahr ab 70 Jahren
  • HanseMerkur Reisekrankenversicherung für 95 Euro im Jahr ab 65 Jahren
  • Axa Reisekrankenversicherung für 20,52 Euro/Jahr ab 50 Jahren
  • HallescheKolumbus für 48,00 Euro/Jahr ab 60 Jahren
  • DKV ReiseMed RD für 34,90 Euro/Jahr ab 70 Jahren

Alle Versicherungen haben allerdings gemeinsam, dass sie nur für eine begrenzte Zahl an Reisetagen im Jahr (in der Regel 56 Tage pro Jahr) gelten. Wer vorhat, noch längere Zeit im Ausland zu verbringen, muss auf eine Langzeitreiseversicherung ausweichen.

Eine solche bietet zum Beispiel der ADAC an. Für Senioren ab 66 Jahren beträgt die Prämie für bis zu zwölf Monate 149,40 Euro, ab 76 Jahren steigt sie schon auf 420,50 Euro für sechs Monate.

Chronisch Kranke sind über die gesetzliche Krankenkasse abgesichert

Wer eine Vorerkrankung hat oder chronisch krank ist, muss auf mehr als nur die Altersgrenze achten. Hier sollten Sie die Versicherungsbedingungen der privaten Reiseversicherung genau prüfen und zur Not direkt nachfragen, ob Ihre Erkrankung versichert ist. In der Regel zahlt die Versicherung nicht, wenn schon vor der Reise klar war, dass Sie im Ausland eine Behandlung brauchen werden. Wer zum Beispiel nierenkrank ist und regelmäßig zur Dialyse muss, kann davon ausgehen, dass diese Behandlung im Ausland nicht bezahlt wird.

In diesen Fällen zahlt häufig jedoch die gesetzliche Krankenkasse, auch bei Reisen außerhalb der EU. Laut Paragraf 18 im Fünften Sozialgesetzbuch muss die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für eine Behandlung im Ausland dann übernehmen, wenn der Versicherte aufgrund seiner Vorerkrankung oder seines Alters mit Sicherheit keinen privaten Reiseversicherungsschutz bekommt. Das wäre im Beispiel bei dem Nierenkranken zutreffend.

Vor der Reise ein Attest vom Arzt holen

Aber Achtung: Dass das der Fall ist, muss die Krankenkasse schon vor Antritt der Reise gewusst haben. Wer also chronisch krank in den Urlaub will, sollte sich ein ärztliches Attest ausstellen lassen, das die Krankheit und etwaige Medikamente bestätigt. Diesen Nachweis sollte man auf jeden Fall mit auf die Reise nehmen. Noch besser ist, wenn Sie ihn auch in englischer Sprache dabeihaben.

Sollten Sie das alles gemacht haben und am Ende tatsächlich auf Reisen einen Arzt aufsuchen müssen, stehen die Chancen gut, dass die Krankenkasse die Kosten der Behandlung übernimmt, solange sie im Zusammenhang mit der vom Arzt attestierten Krankheit stehen. Die Behandlungskosten werden nur bis zu der Höhe übernommen, wie sie auch in Deutschland entstanden wären – Betroffene sind also gut beraten, sich im Vorfeld über mögliche Kosten für ihre Behandlung in dem jeweiligen Land zu informieren.

Trotzdem lohnt sich die private Reiseversicherung auch bei Vorerkrankung

Für Behandlungen, die nichts mit der chronischen Erkrankung zu tun haben, würde eine private Reiseversicherung aufkommen. Wenn sich also die nierenkranke Person im außereuropäischen Urlaub den Fuß bricht, kann sie nicht erwarten, dass die gesetzliche Kasse einspringt – hier kommt es also immer noch auf die private Reiseversicherung an.

Bei Reisen innerhalb der EU übernimmt die gesetzliche Krankenkasse übrigens für alle Versicherten die Behandlungskosten bis zu der Höhe, die auch in Deutschland erstattet worden wäre. Die Differenz müssen Versicherte selbst tragen. Die Auslandsreiseversicherung lohnt sich also vor allem bei Reisen in ein Nicht-EU-Land und als Zusatzschutz innerhalb der EU, sollten die Kosten im EU-Reiseland höher ausfallen als hierzulande.

