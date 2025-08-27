Frag t-online Erbschaft erhalten: Verliere ich jetzt mein Bürgergeld?

Von Leon Bensch 27.08.2025 - 06:00 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Seniorin zählt Geld am Tisch: Erbe und Bürgergeld – wie Vermögen Ihre finanzielle Lage verändert. (Quelle: Dobrila Vignjevic)

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um Bürgergeldempfänger, die ein Vermögen erben.

Wer Bürgergeld bezieht, muss oft mit einem knappen Budget auskommen. Da kann eine Erbschaft auf den ersten Blick wie ein Segen wirken: endlich ein finanzielles Polster, etwa zur Schuldentilgung oder für längst überfällige Anschaffungen. Doch es bleibt die Unsicherheit. Ein t-online-Leser, der von einer Erbschaft profitierte, fragt: "Ich beziehe Bürgergeld und habe nun geerbt. Muss ich das dem Jobcenter melden – und verliere ich dadurch meine Leistungen?"

Kann eine Erbschaft den Bürgergeldbezug einschränken?

Grundsätzlich wirkt sich eine Erbschaft auf den Bezug von Bürgergeld aus. Sie sind nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 SGB I verpflichtet, das Jobcenter darüber zu informieren. Ob Sie dadurch Ihr Bürgergeld verlieren, hängt jedoch davon ab, wie hoch das Erbe ist und wann Sie es erhalten haben. Entscheidend sind die geltenden Vermögensfreibeträge und die sogenannte Karenzzeit, die seit der Bürgergeldreform im Juli 2023 neu geregelt wurden.

Grundsätzlich gilt: Erbschaften zählen beim Bürgergeld nicht mehr als Einkommen, sondern als Vermögen. Damit wird Ihr Anspruch nicht sofort gestrichen. Es kommt darauf an, ob das geerbte Vermögen bestimmte Grenzen übersteigt.

Während der Karenzzeit, also im ersten Jahr des Bürgergeldbezugs, liegt der Freibetrag bei 40.000 Euro für die erste Person einer Bedarfsgemeinschaft. Für jede weitere Person kommen 15.000 Euro dazu. Erben Sie innerhalb dieser Zeit beispielsweise 35.000 Euro, bleibt das Bürgergeld in voller Höhe bestehen. Sie dürfen das Geld behalten.

Nach der Karenzzeit sinkt der Freibetrag auf 15.000 Euro pro Person. Erben Sie dann beispielsweise 35.000 Euro, wird der Betrag, der über dem Freibetrag liegt – in diesem Fall 20.000 Euro – als Vermögen angerechnet. Dieses Geld müssen Sie dann zunächst für Ihren Lebensunterhalt einsetzen. Ihr Bürgergeld kann entsprechend gekürzt oder vorübergehend eingestellt werden.

Wichtig: Die Erbschaft muss dem Jobcenter unverzüglich gemeldet werden. Wer den Geldzugang verschweigt, riskiert Sanktionen, Rückforderungen und in schweren Fällen sogar ein Strafverfahren wegen Sozialbetrugs. Bei Versäumnis kann ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro drohen.

Beispiel: Erbschaft und Bürgergeld im Alltag

Frau M., 45 Jahre alt, lebt allein mit ihrer 15-jährigen Tochter und bezieht Bürgergeld. Im Frühjahr 2025 erbt sie von ihrem Vater 50.000 Euro. Sie fragt sich, ob sie das Geld behalten darf und was das für ihre Leistungen bedeutet.

Da Frau M. mit ihrer Tochter eine Bedarfsgemeinschaft bildet, liegt der Vermögensfreibetrag während der Karenzzeit bei 55.000 Euro (40.000 Euro für Frau M. und 15.000 Euro für ihre Tochter). Ihre Erbschaft von 50.000 Euro liegt unterhalb dieses Freibetrags. Sie darf das Geld also in voller Höhe behalten, das Bürgergeld wird nicht gekürzt. Wichtig ist aber, dass Frau M. die Erbschaft dem Jobcenter sofort mitteilt.