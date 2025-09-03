Frag t-online Treppensturz vor dem Abflug: Welche Reiseversicherung zahlt?

Von t-online , llb 03.09.2025 - 06:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Passagiere beim Boarding: Wann beginnt der Reiseschutz und welche Versicherung greift? (Quelle: izusek)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um wichtige Reiseversicherungen.

Urlaubsreisen werden meist lange im Voraus geplant. Doch nicht immer läuft alles nach Wunsch. Was passiert, wenn kurz vor der Abreise etwas dazwischenkommt? Oder wenn Sie die Reise bereits angetreten haben, dann aber plötzlich abbrechen müssen? Viele Reisende fragen sich: Brauche ich eine Reiserücktrittsversicherung, eine Reiseabbruchversicherung – oder gleich beides?

Loading...

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage * 0 / 200 Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Nächster Schritt zurück absenden Weitere Fragen stellen Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google. * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

Reiserücktritt oder Reiseabbruch? Der Zeitpunkt entscheidet

Für ein Rentnerehepaar aus Deutschland war genau das die entscheidende Frage. Denn beim Boarding zu ihrem Flug von München nach Griechenland stürzte die Ehefrau unglücklich auf der Fluggasttreppe. Die Reise endete, bevor sie richtig begonnen hatte.

Entscheidend ist also der rechtliche Zeitpunkt des Reiseantritts. Eine Reise beginnt laut Versicherungsbedingungen erst dann, wenn die erste gebuchte Reiseleistung in Anspruch genommen wird. Das kann das Einsteigen ins Flugzeug sein, das Einchecken im Hotel oder die Übernahme eines Mietwagens. Nicht als Reiseantritt gelten dagegen das Verlassen der Wohnung, die Fahrt zum Flughafen oder das Warten im Terminal.

Im Fall des Rentnerpaares war genau dieser Übergang beim Einsteigen in das Flugzeug erreicht. Damit greift die Reiserücktrittsversicherung nicht mehr, denn ab diesem Zeitpunkt gilt die Reise als angetreten. Zuständig wäre in diesem Fall die Reiseabbruchversicherung. Denn sie springt ein, wenn während der Reise – also nach dem Reiseantritt – ein unvorhersehbares Ereignis eintritt, das die Fortsetzung unzumutbar macht.

Dazu zählen schwere Unfälle wie ein Treppensturz, aber auch plötzliche Erkrankungen oder Todesfälle im engeren Familienkreis. Die Reiseabbruchversicherung übernimmt dann etwa die Kosten für die Rückreise, bereits gezahlte Hotelübernachtungen oder zusätzliche Transportkosten.

Wäre die Frau hingegen vor dem Boarding gestürzt, also zum Beispiel noch im Terminal oder auf dem Weg zum Flughafen, hätte die Reiserücktrittsversicherung gegriffen. Diese sichert Stornokosten ab, wenn eine Reise noch vor dem Antritt abgesagt werden muss, etwa wegen Krankheit, Unfall oder anderen unerwarteten Ereignissen.

Die Entscheidung, welche Versicherung sich im Falle des Falles eher lohnt, lässt sich deshalb nicht pauschal treffen. Es hängt vom Zeitpunkt und der Art des Ereignisses ab. Sinnvoll ist in den meisten Fällen ein Kombitarif, der sowohl Reiserücktritt als auch Reiseabbruch abdeckt. So sind Sie auf beiden Seiten abgesichert – vor und während der Reise.

Wie Sie sich richtig absichern