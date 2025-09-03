t-online - Nachrichten für Deutschland
Reiserücktritt oder Reiseabbruch? Wann welche Versicherung zahlt

Frag t-online
Treppensturz vor dem Abflug: Welche Reiseversicherung zahlt?

03.09.2025
03.09.2025 - 06:00 UhrLesedauer: 3 Min.
Passagiere steigen in ein FlugzeugVergrößern des Bildes
Passagiere beim Boarding: Wann beginnt der Reiseschutz und welche Versicherung greift? (Quelle: izusek)
News folgen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um wichtige Reiseversicherungen.

Inhaltsverzeichnis

Urlaubsreisen werden meist lange im Voraus geplant. Doch nicht immer läuft alles nach Wunsch. Was passiert, wenn kurz vor der Abreise etwas dazwischenkommt? Oder wenn Sie die Reise bereits angetreten haben, dann aber plötzlich abbrechen müssen? Viele Reisende fragen sich: Brauche ich eine Reiserücktrittsversicherung, eine Reiseabbruchversicherung – oder gleich beides?

Reiserücktritt oder Reiseabbruch? Der Zeitpunkt entscheidet

Für ein Rentnerehepaar aus Deutschland war genau das die entscheidende Frage. Denn beim Boarding zu ihrem Flug von München nach Griechenland stürzte die Ehefrau unglücklich auf der Fluggasttreppe. Die Reise endete, bevor sie richtig begonnen hatte.

Entscheidend ist also der rechtliche Zeitpunkt des Reiseantritts. Eine Reise beginnt laut Versicherungsbedingungen erst dann, wenn die erste gebuchte Reiseleistung in Anspruch genommen wird. Das kann das Einsteigen ins Flugzeug sein, das Einchecken im Hotel oder die Übernahme eines Mietwagens. Nicht als Reiseantritt gelten dagegen das Verlassen der Wohnung, die Fahrt zum Flughafen oder das Warten im Terminal.

Im Fall des Rentnerpaares war genau dieser Übergang beim Einsteigen in das Flugzeug erreicht. Damit greift die Reiserücktrittsversicherung nicht mehr, denn ab diesem Zeitpunkt gilt die Reise als angetreten. Zuständig wäre in diesem Fall die Reiseabbruchversicherung. Denn sie springt ein, wenn während der Reise – also nach dem Reiseantritt – ein unvorhersehbares Ereignis eintritt, das die Fortsetzung unzumutbar macht.

Dazu zählen schwere Unfälle wie ein Treppensturz, aber auch plötzliche Erkrankungen oder Todesfälle im engeren Familienkreis. Die Reiseabbruchversicherung übernimmt dann etwa die Kosten für die Rückreise, bereits gezahlte Hotelübernachtungen oder zusätzliche Transportkosten.

Wäre die Frau hingegen vor dem Boarding gestürzt, also zum Beispiel noch im Terminal oder auf dem Weg zum Flughafen, hätte die Reiserücktrittsversicherung gegriffen. Diese sichert Stornokosten ab, wenn eine Reise noch vor dem Antritt abgesagt werden muss, etwa wegen Krankheit, Unfall oder anderen unerwarteten Ereignissen.

Die Entscheidung, welche Versicherung sich im Falle des Falles eher lohnt, lässt sich deshalb nicht pauschal treffen. Es hängt vom Zeitpunkt und der Art des Ereignisses ab. Sinnvoll ist in den meisten Fällen ein Kombitarif, der sowohl Reiserücktritt als auch Reiseabbruch abdeckt. So sind Sie auf beiden Seiten abgesichert – vor und während der Reise.

Wie Sie sich richtig absichern

Tipp: Wer häufiger verreist, sollte nicht nur auf den einmaligen Versicherungsschutz für eine einzelne Reise setzen. Jahresverträge lohnen sich oft schon bei zwei oder mehr Reisen pro Jahr – insbesondere für Paare oder Familien. Dabei sind alle Reisen innerhalb eines Jahres bis zur vereinbarten Versicherungssumme abgesichert. Familienjahresverträge gelten in der Regel auch, wenn ein Familienmitglied allein verreist.

Wichtig bei Vertragsabschluss:

  • Achten Sie darauf, dass die Versicherungssumme mindestens dem Preis der teuersten Reise entspricht.
  • Tarife ohne Selbstbeteiligung sind empfehlenswerter, da Sie im Schadenfall nicht auf einem Teil der Kosten sitzen bleiben.
  • Prüfen Sie, ob auch sogenannte Risikopersonen versichert sind, also etwa pflegebedürftige Angehörige oder betreuende Personen.
  • Bei Onlinebuchungen sollten Sie Kombipakete kritisch prüfen. Oft sind dort Versicherungen enthalten, die Sie gar nicht benötigen – etwa eine separate Reiseunfall- oder Reisehaftpflichtversicherung, wenn entsprechender Schutz bereits über Ihre regulären Verträge besteht.

Corona, Streitfälle und Schlichtung

Viele Versicherer haben pandemiebedingte Ausfälle lange ausgeschlossen oder nur eingeschränkt abgedeckt. Achten Sie bei einem Neuabschluss darauf, dass auch Quarantäne oder eine Covid-Erkrankung abgesichert sind – entweder über den Haupttarif oder eine Zusatzoption.

Zahlt die Versicherung nicht, obwohl Sie denken, dass ein versicherter Fall vorliegt, können Sie sich an den Versicherungsombudsmann wenden. Das kostenlose Schlichtungsverfahren ist oft der erste Schritt, bevor es vor Gericht geht. Bei Streitwerten unter 10.000 Euro ist der Versicherer sogar an die Entscheidung des Ombudsmanns gebunden.



