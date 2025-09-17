Frag t-online So erkennen Sie, ob Ihr Strom-Tarif zu teuer ist

Von Amy Walker Aktualisiert am 17.09.2025 - 11:46 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der Blick auf die Stromrechnung: Ist der monatliche Abschlag zu hoch? (Quelle: Hispanolistic /getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um Ihre Stromrechnung.

Die Deutschen zahlen im Vergleich zu den europäischen Nachbarn recht viel für Strom. Aber auch innerhalb des Landes gibt es gravierende Unterschiede bei den Preisen, die Stromlieferanten verlangen. Viele Menschen haben einen überteuerten Stromvertrag und geben dadurch unnötig viel Geld aus. Ein t-online-Leser hat der Redaktion deshalb geschrieben. Er möchte wissen, was beim Strom eigentlich ein guter Preis ist und wie er erkennen kann, ob er zu viel bezahlt.

Loading...

Um der Frage auf den Grund zu gehen, sollten Sie mehrere Punkte prüfen.

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage * 0 / 200 Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Nächster Schritt zurück absenden Weitere Fragen stellen Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google. * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

1. Wie viel sollte eine Kilowattstunde Strom kosten?

Vielleicht zahlen Sie "zu viel" für Ihren Strom, weil Sie einen schlechten Tarif erwischt haben. Dies gilt es zunächst herauszufinden. Denn: Es gibt Tausende verschiedene Stromtarife in Deutschland. Wer regelmäßig wechselt, kann ordentlich sparen. Nehmen Sie also Ihre Stromrechnung zur Hand und schauen auf den sogenannten Arbeitspreis: Diesen zahlen Sie pro genutzter Kilowattstunde (kWh) Strom.

Im Jahr 2025 sollte der Arbeitspreis, den Sie bezahlen, zwischen 0,27 und 0,35 Cent pro Kilowattstunde liegen. Da die Preise aufgrund der Netzentgelte regional unterschiedlich ausfallen können, kann man nur schwer einen allgemeingültigen Preis nennen. Sehr viel höher als 35 Cent/kWh sollte der Preis aktuell (Stand: September 2025) allerdings nicht ausfallen. Zahlen Sie doch mehr, lohnt es sich, die Tarife zu vergleichen und gegebenenfalls zu wechseln.

Um es handfest zu machen, haben wir hier berechnet, was Sie bei einem Arbeitspreis von 27 Cent und 35 Cent je nach Verbrauch pro Monat für Strom ausgeben würden. Rechnen Sie auf den genannten Preis fünf bis 15 Euro für den Grundpreis obendrauf, um einen angemessenen Abschlag zu erhalten. Der Grundpreis deckt dabei die Fixkosten des Stromanbieters; dieser fällt unabhängig von Ihrem Verbrauch immer an.

Tabelle: Angemessene Stromkosten nach Verbrauch

Verbrauch Monatlicher Strompreis bei 0,27 Cent/kWh Monatlicher Strompreis bei 0,35 Cent/kWh 1.500 kWh/Jahr 33,75 Euro/Monat 43,75 Euro/Monat 1.800 kWh/Jahr 40,50 Euro/Monat 52,50 Euro/Monat 2.000 kWh/Jahr 45 Euro/Monat 58,33 Euro/Monat 2.300 kWh/Jahr 51,75 Euro/Monat 67,08 Euro/Monat 2.500 kWh/Jahr 56,25 Euro/Monat 72,91 Euro/Monat 2.800 kWh/Jahr 63 Euro/Monat 81,66 Euro/Monat 3.000 kWh/Jahr 67,50 Euro/Monat 87,50 Euro/Monat 3.300 kWh/Jahr 74,25 Euro/Monat 96,25 Euro/Monat 3.500 kWh/Jahr 78,75 Euro/Monat 102,08 Euro/Monat 4.000 kWh/Jahr 90 Euro/Monat 116,66 Euro/Monat 4.300 kWh/Jahr 96,75 Euro/Monat 125,41 Euro/Monat 4.500 kWh/Jahr 101,25 Euro/Monat 131,25 Euro/Monat

2. Haben Sie den Abschlag richtig gewählt?

Möglicherweise haben Sie einen angemessenen Tarif, zahlen aber trotzdem monatlich zu viel, einfach, weil der Stromanbieter Ihnen einen zu hohen Abschlag in Rechnung stellt. Dieser Abschlag wird in der Regel bei Abschluss des Stromtarifs vereinbart und basiert auf Ihrem zu erwartenden Stromverbrauch.

Dabei kann es durchaus sein, dass der Stromanbieter etwas mehr verlangt, um sich einen Puffer zu verschaffen, falls Sie doch mehr als angegeben verbrauchen. Abgerechnet wird meist nach einem Jahr: Wenn Sie dann weniger verbraucht haben als bereits gezahlt, bekommen Sie den Überschuss zurück. Andernfalls müssen Sie nachzahlen.

Aber Achtung: Es gibt Stromanbieter, die den Abschlag absichtlich zu hoch "schätzen". Darauf weist die Verbraucherzentrale hin: "Mehrere Anbieter fordern einen deutlich zu hohen Abschlag und nutzen diese Taktik, um sich einen zinslosen Kredit zu verschaffen."