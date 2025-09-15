AfD kommt in diesen Städten in Stichwahl

Frag t-online Falsche Nebenkostenabrechnung: Muss ich diese bezahlen?

Von Leon Bensch 15.09.2025 - 06:30 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Ein Paar überprüft Abrechnungen: Eine genaue Analyse der Nebenkostenabrechnung schützt vor falschen Forderungen des Vermieters. (Quelle: Anchiy)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um falsche Nebenkostenabrechnungen.

Jedes Jahr stellt sich dieselbe Frage: Stimmt die Nebenkostenabrechnung wirklich oder hat der Vermieter Fehler gemacht? Genau das beschäftigt auch einen t-online-Leser, der sich über eine hohe Nachforderung wundert. Seine Frage: "Kann ich die Abrechnung einfach ignorieren oder darf ich zumindest den Teilbetrag zurückbehalten, den ich für falsch halte?"

Loading...

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage * 0 / 200 Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Nächster Schritt zurück absenden Weitere Fragen stellen Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google. * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

Kurzantwort vorab: Nein, Sie dürfen eine fehlerhafte Nebenkostenabrechnung nicht einfach ignorieren und auch einen Teil der Nachzahlung können Sie nur unter bestimmten Voraussetzungen zurückbehalten.

Denn: Mit Zugang der Abrechnung wird die geforderte Nachzahlung grundsätzlich sofort fällig. Das heißt, auch wenn Sie Zweifel an der Richtigkeit haben, müssen Sie zunächst zahlen – zumindest dann, wenn die Abrechnung formell ordnungsgemäß ist. Das schreibt § 271 BGB vor: Eine Leistung ist "sofort" fällig, also ohne schuldhaftes Zögern.

Formelle Mängel: Rechnung hat keine rechtliche Wirkung

Anders sieht es aus, wenn die Abrechnung formelle Mängel aufweist. Dazu zählen etwa:

kein klar erkennbarer Abrechnungszeitraum (meist zwölf Monate),

eine fehlende verständliche Gesamtkostenaufstellung,

kein erkennbarer Verteilerschlüssel, wie die Kosten auf die Mieter umgelegt wurden (zum Beispiel nach Wohnfläche),

fehlende übersichtliche Darstellung, die auch ohne Fachwissen nachvollziehbar ist.

In diesen Fällen entfaltet die Abrechnung keine rechtliche Wirkung, es besteht also keine Pflicht zur Zahlung. Dennoch sollten Sie den Vermieter schriftlich darauf hinweisen, dass Sie die Abrechnung für unwirksam halten und eine korrekte Abrechnung verlangen. Wenn Sie die Abrechnung einfach ignorieren, riskieren Sie unnötigen Streit oder Mahnungen, auch wenn diese rechtlich ins Leere laufen würden.

Widerspruch bei inhaltlichen Fehlern

Anders ist die Lage bei inhaltlichen (materiellen) Fehlern. Typische inhaltliche Fehler sind:

Rechenfehler bei der Gesamtsumme,

falsche oder nicht umlagefähige Kosten (etwa Verwaltung, Instandhaltung),

falsche Wohnfläche oder Personenzahl bei der Kostenverteilung,

nicht vereinbarte Nebenkostenarten wie Kabelanschluss, Wachschutz oder Rauchmelder.

Die Abrechnung ist in diesem Fall zwar formal gültig, kann aber falsche Werte enthalten. In diesem Fall müssen Sie widersprechen, und zwar schriftlich und innerhalb von zwölf Monaten (§ 556 Abs. 3 Satz 5 BGB). Zahlen müssen Sie die Nachforderung trotzdem, allerdings unter Vorbehalt.

So sichern Sie sich das Recht, eine Rückerstattung zu verlangen, falls sich Ihr Widerspruch als berechtigt erweist. Die Nachzahlung einfach zu kürzen, ist in der Regel nicht erlaubt, es sei denn, es handelt sich um offensichtliche, leicht korrigierbare Fehler, bei denen Sie die korrekte Summe selbst eindeutig ermitteln können. In solchen Fällen erkennen Gerichte ein angepasstes Zahlungsrecht an.

Und einen weiteren Sonderfall gibt es: Wenn der Vermieter keine Einsicht in die Belege gewährt, haben Sie das Recht, einen Teil der Nachzahlung zurückzubehalten, bis diese Einsicht erfolgt. Bei Streitigkeiten mit dem Vermieter sollten Sie nicht allein kämpfen, sondern sich fachkundige Hilfe beim Mieterverein, bei der Verbraucherzentrale oder einem Fachanwalt für Mietrecht holen.

So reagieren Sie richtig auf eine falsche Abrechnung

In der Praxis gewähren viele Vermieter eine Prüffrist von rund 30 Tagen, entweder ausdrücklich im Anschreiben oder stillschweigend. Nutzen Sie diese Zeit, um die Abrechnung zu prüfen. Damit Sie Ihre Rechte nicht verspielen oder unbeabsichtigt in Zahlungsverzug geraten, sollten Sie die folgenden Punkte beachten: