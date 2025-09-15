Frag t-online Falsche Nebenkostenabrechnung: Muss ich diese bezahlen?
Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um falsche Nebenkostenabrechnungen.
Jedes Jahr stellt sich dieselbe Frage: Stimmt die Nebenkostenabrechnung wirklich oder hat der Vermieter Fehler gemacht? Genau das beschäftigt auch einen t-online-Leser, der sich über eine hohe Nachforderung wundert. Seine Frage: "Kann ich die Abrechnung einfach ignorieren oder darf ich zumindest den Teilbetrag zurückbehalten, den ich für falsch halte?"
Kurzantwort vorab: Nein, Sie dürfen eine fehlerhafte Nebenkostenabrechnung nicht einfach ignorieren und auch einen Teil der Nachzahlung können Sie nur unter bestimmten Voraussetzungen zurückbehalten.
Denn: Mit Zugang der Abrechnung wird die geforderte Nachzahlung grundsätzlich sofort fällig. Das heißt, auch wenn Sie Zweifel an der Richtigkeit haben, müssen Sie zunächst zahlen – zumindest dann, wenn die Abrechnung formell ordnungsgemäß ist. Das schreibt § 271 BGB vor: Eine Leistung ist "sofort" fällig, also ohne schuldhaftes Zögern.
Formelle Mängel: Rechnung hat keine rechtliche Wirkung
Anders sieht es aus, wenn die Abrechnung formelle Mängel aufweist. Dazu zählen etwa:
- kein klar erkennbarer Abrechnungszeitraum (meist zwölf Monate),
- eine fehlende verständliche Gesamtkostenaufstellung,
- kein erkennbarer Verteilerschlüssel, wie die Kosten auf die Mieter umgelegt wurden (zum Beispiel nach Wohnfläche),
- fehlende übersichtliche Darstellung, die auch ohne Fachwissen nachvollziehbar ist.
In diesen Fällen entfaltet die Abrechnung keine rechtliche Wirkung, es besteht also keine Pflicht zur Zahlung. Dennoch sollten Sie den Vermieter schriftlich darauf hinweisen, dass Sie die Abrechnung für unwirksam halten und eine korrekte Abrechnung verlangen. Wenn Sie die Abrechnung einfach ignorieren, riskieren Sie unnötigen Streit oder Mahnungen, auch wenn diese rechtlich ins Leere laufen würden.
Widerspruch bei inhaltlichen Fehlern
Anders ist die Lage bei inhaltlichen (materiellen) Fehlern. Typische inhaltliche Fehler sind:
- Rechenfehler bei der Gesamtsumme,
- falsche oder nicht umlagefähige Kosten (etwa Verwaltung, Instandhaltung),
- falsche Wohnfläche oder Personenzahl bei der Kostenverteilung,
- nicht vereinbarte Nebenkostenarten wie Kabelanschluss, Wachschutz oder Rauchmelder.
Die Abrechnung ist in diesem Fall zwar formal gültig, kann aber falsche Werte enthalten. In diesem Fall müssen Sie widersprechen, und zwar schriftlich und innerhalb von zwölf Monaten (§ 556 Abs. 3 Satz 5 BGB). Zahlen müssen Sie die Nachforderung trotzdem, allerdings unter Vorbehalt.
So sichern Sie sich das Recht, eine Rückerstattung zu verlangen, falls sich Ihr Widerspruch als berechtigt erweist. Die Nachzahlung einfach zu kürzen, ist in der Regel nicht erlaubt, es sei denn, es handelt sich um offensichtliche, leicht korrigierbare Fehler, bei denen Sie die korrekte Summe selbst eindeutig ermitteln können. In solchen Fällen erkennen Gerichte ein angepasstes Zahlungsrecht an.
Und einen weiteren Sonderfall gibt es: Wenn der Vermieter keine Einsicht in die Belege gewährt, haben Sie das Recht, einen Teil der Nachzahlung zurückzubehalten, bis diese Einsicht erfolgt. Bei Streitigkeiten mit dem Vermieter sollten Sie nicht allein kämpfen, sondern sich fachkundige Hilfe beim Mieterverein, bei der Verbraucherzentrale oder einem Fachanwalt für Mietrecht holen.
So reagieren Sie richtig auf eine falsche Abrechnung
In der Praxis gewähren viele Vermieter eine Prüffrist von rund 30 Tagen, entweder ausdrücklich im Anschreiben oder stillschweigend. Nutzen Sie diese Zeit, um die Abrechnung zu prüfen. Damit Sie Ihre Rechte nicht verspielen oder unbeabsichtigt in Zahlungsverzug geraten, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:
- Nebenkostenabrechnung niemals ignorieren: Auch wenn Sie vermuten, dass die Abrechnung fehlerhaft ist: Reagieren Sie immer schriftlich und rechtzeitig. Wer die Abrechnung einfach liegen lässt, riskiert, dass Ansprüche entstehen oder Fristen ablaufen. Selbst bei formellen Mängeln ist es ratsam, dem Vermieter kurz mitzuteilen, dass man die Abrechnung für unwirksam hält.
- Fehler prüfen und Widerspruch einlegen: Prüfen Sie die Abrechnung inhaltlich und formell und am besten mit einer Checkliste oder mit Unterstützung eines Mietervereins. Widersprechen Sie spätestens zwölf Monate nach Zugang der Abrechnung schriftlich (§ 556 Abs. 3 Satz 5 BGB). Nennen Sie konkret, was falsch ist, und fordern Sie gegebenenfalls Einsicht in die Belege.
- Nachzahlung unter Vorbehalt leisten: Zahlen Sie die verlangte Summe, aber mit einem Hinweis, dass Sie die Zahlung unter Vorbehalt leisten. So sichern Sie sich die Möglichkeit zur Rückforderung, falls sich später ein Fehler bestätigt (§ 812 BGB). Das ist rechtlich sicherer, als einen Betrag einzubehalten.
- Beträge nur in Ausnahmefällen kürzen: Nur bei klaren, leicht nachvollziehbaren Fehlern dürfen Sie die Nachzahlung selbst korrigieren und nur den aus Ihrer Sicht zutreffenden Betrag zahlen. Bleiben Sie in solchen Fällen sachlich, dokumentieren Sie den Fehler und Ihre Berechnung genau.
- Vorsicht bei unbegründetem Einbehalt: Stellt sich später heraus, dass die Abrechnung korrekt war, obwohl Sie nur einen Teilbetrag gezahlt haben, droht Ärger: Sie geraten in Zahlungsverzug (§ 286 BGB). Der Vermieter kann Verzugszinsen verlangen oder bei größeren Rückständen sogar kündigen (§ 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB). Zahlen Sie also besser vollständig und fordern Sie später zu viel gezahltes Geld zurück.
- Keine Einsicht? Teilweise Zahlung zurückhalten: Verweigert der Vermieter die Einsicht in Belege, dürfen Sie einen Teilbetrag der Nachzahlung zurückbehalten, aber nur in Höhe des strittigen Anteils. Dieses sogenannte Zurückbehaltungsrecht endet aber, sobald die Belege vorgelegt werden.
- Verjährung nicht verpassen: Auch bei berechtigten Einwänden verjähren Ihre Ansprüche nach drei Jahren – gerechnet ab dem Ende des Jahres, in dem Sie die Abrechnung erhalten haben (§ 195, 199 BGB). Danach haben Sie kein Recht mehr auf Korrektur oder Rückzahlung.
- mietrecht.org: "Nebenkostenabrechnung: inhaltliche Fehler und die Auswirkungen"
- juraforum.de: "Falsche Nebenkostenabrechnung: Definition & Bedeutung im Mietrecht"
- mietrechtkreuztal.de: "Betriebskostenabrechnung – Keine Vorlage der Abrechnungsbelege – keine Nachzahlung"