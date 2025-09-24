Frag t-online Einspeisevergütung: Warum gibt es so wenig Geld?
Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um die Einspeisevergütung.
Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat und den erzeugten Strom nicht vollständig verbraucht, kann den Überschuss ins öffentliche Netz einspeisen. Dafür gibt es eine feste Einspeisevergütung. Dabei fällt dem einen oder anderen vielleicht auf: Sie speisen Solarstrom für wenige Cent pro Kilowattstunde ins Netz ein – zahlen aber selbst das Vier- bis Fünffache, wenn Sie Strom aus der Steckdose beziehen. Wie kann das sein? Das hat ein t-online-Leser die Redaktion auch gefragt.
Auf den Haushaltsstrom entfallen viele Zusatzkosten
Wenn Sie Strom ins Netz einspeisen, erhalten Sie eine staatlich festgelegte Einspeisevergütung. Seit August 2025 liegt diese bei 7,86 Cent pro Kilowattstunde (kWh) für Anlagen bis zu 10 Kilowatt (kW). Ende Januar 2026 wird die Vergütung erneut sinken; die genaue Höhe bestimmt im Vorfeld die Bundesnetzagentur. Die Vergütung bleibt ab der Installation der Anlage für 20 Jahre garantiert gleich.
Die Einspeisevergütung ist eine Förderung. Ihre Höhe wurde also politisch bestimmt und orientiert sich nicht an Marktpreisen. In den 2000er-Jahren war diese Förderung bewusst sehr hoch (z. T. über 50 Cent/kWh), um den Kauf der Anlage möglichst attraktiv zu machen und Käufer zu überzeugen, dass sie ihre Anlage durch die Einspeisevergütung refinanzieren könnten. Zu dieser Zeit waren PV-Anlagen deutlich teurer als heute. Das ist auch ein Grund, weshalb die Vergütung heute niedriger ausfällt: Die Anlagen sind günstiger geworden und lassen sich dadurch schneller refinanzieren. Es ist heutzutage fast schon möglich, allein mit den marktüblichen Preisen an der Strombörse eine PV-Anlage zu refinanzieren. Deshalb möchte die Bundesregierung die Subvention schrittweise auslaufen lassen.
Der Strompreis für Haushalte setzt sich aber ganz anders zusammen und wird hauptsächlich durch den Markt bestimmt. Sie bezahlen nicht nur für die Erzeugung und Beschaffung des Stroms, sondern auch Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte. Dabei macht der Einkaufspreis des Stroms nicht einmal annähernd den größten Anteil aus:
- Steuern, Abgaben und Umlagen: Sie machen fast 25 Prozent des deutschen Strompreises aus. Zu ihnen gehören die allgemeine Stromsteuer, die Mehrwertsteuer und eine Abgabe ("Konzessionsabgabe") an die Kommunen, weil für die Stromlieferung kommunale Infrastruktur wie die Verteilnetze genutzt wird.
- Netzentgelte: Sie machen fast 32 Prozent des Strompreises aus und sind regional unterschiedlich. Sie sind der Preis, den der regionale Netzbetreiber verlangt, um den Strom zu transportieren und zu verteilen. Netzbetreiber finanzieren auch die Instandsetzung und den Ausbau der Infrastruktur. Mit dem Netzentgelt zahlen Sie auch für das Messen und Ablesen Ihres Stroms.
- Beschaffung, Vertrieb und Marge: Die verbliebenen 43 Prozent des Strompreises entfallen hierauf. Anders als bei den anderen Bestandteilen ist hier etwas mehr Bewegung drin. Die Marge etwa kann der Stromanbieter selbst festlegen, und auch beim Einkaufspreis an der Strombörse gibt es für Anbieter Spielraum, je nachdem, wann und in welchen Mengen sie dort Strom abnehmen.
Das bedeutet: Wenn Sie 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde für den Strom aus der Steckdose zahlen, bleiben beim Energieversorger in der Regel nur 10 bis 12 Cent für Einkauf, Risiko durch Preisschwankungen und Gewinn. Die Differenz zur Einspeisevergütung entsteht also nicht etwa durch eine riesige Marge, sondern durch die vielen zusätzlichen Kosten, die beim Stromverkauf anfallen – welche Sie als einspeisende Partei aber nicht tragen müssen.
"Einspeiser" müssen keine Preisschwankungen beachten
Außerdem bekommen Besitzer einer Solaranlage die Einspeisevergütung immer, ganz unabhängig davon, ob sie diesen Preis auch an der Strombörse bekommen würden. Die Preise im Großhandel schwanken stattdessen, je nachdem, wie viel Strom gerade zur Verfügung steht und wie teuer es ist, ihn zu erzeugen. Die Erzeugung von erneuerbarem Strom ist günstiger als die Erzeugung von Strom aus Gas oder Kohle.
In den Sommermonaten, wenn viel Solarstrom – unter anderem durch Ihre Solaranlage – produziert werden kann, ist der Preis an der Börse daher niedrig (6-7 Cent/kWh im Schnitt am Tag). Im Winter ist er dafür höher (20-30 Cent/kWh, mehr ist auch möglich). Diese Schwankungen spüren normale Stromkunden aber nicht (außer, sie haben einen dynamischen Stromtarif). Der Stromanbieter errechnet also für den Tarif, den Sie abschließen, einen Preis, der diese Schwankungen beim Einkauf an der Börse abzubilden versucht. Große Stromunternehmen schließen darüber hinaus noch langfristige Beschaffungsverträge, die aber auch teurer sind.
Das kann für Energieunternehmen aber auch bedeuten, dass sie durch unvorhersehbare Entwicklungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das ist in der Energiekrise 2022 und 2023 auch passiert: Einige Stromunternehmen, die Strom zu Dumpingpreisen angeboten haben, konnten die steil ansteigenden Preise an der Börse nicht stemmen, weil sie nicht genug Geld als Reserve zurückgelegt hatten. Mehrere Stromanbieter trieb das in die Insolvenz.
Einspeisevergütung läuft langsam aus
Trotzdem machen die meisten Energieunternehmen natürlich einen Gewinn. Das müssen sie als Unternehmen auch. Der wird auch nicht nur genutzt, um die Mitarbeiter zu bezahlen. Energieunternehmen nutzen dieses Geld zum Beispiel, um ihre Netze auszubauen und in neue Wind- und Solarparks zu investieren.
Als Besitzer einer Solaranlage profitiert man dagegen anders: Zum einen, weil man den selbst erzeugten Strom verbrauchen und so die eigene Stromrechnung reduzieren kann. Und zum anderen, weil man für den überschüssigen Strom die feste Vergütung bekommt – und das 20 Jahre lang.
Die Einspeisevergütung wird aller Voraussicht nach schrittweise auslaufen. Es ist davon auszugehen, dass private Solaranbieter dann ihren Strom zu Marktpreisen an der Börse verkaufen müssen. Beschlossen ist eine solche Umstellung aber noch nicht; sie wird aber schon auf politischer Ebene diskutiert. Wer bereits eine Solaranlage hat, wird von einer Änderung aber nicht betroffen sein, sondern genießt Bestandsschutz.
