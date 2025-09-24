Frag t-online Einspeisevergütung: Warum gibt es so wenig Geld?

24.09.2025

Solaranlage auf dem Dach: Warum ist die Einspeisevergütung eigentlich so niedrig? (Quelle: Halfpoint/t-online)

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um die Einspeisevergütung.

Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat und den erzeugten Strom nicht vollständig verbraucht, kann den Überschuss ins öffentliche Netz einspeisen. Dafür gibt es eine feste Einspeisevergütung. Dabei fällt dem einen oder anderen vielleicht auf: Sie speisen Solarstrom für wenige Cent pro Kilowattstunde ins Netz ein – zahlen aber selbst das Vier- bis Fünffache, wenn Sie Strom aus der Steckdose beziehen. Wie kann das sein? Das hat ein t-online-Leser die Redaktion auch gefragt.

Auf den Haushaltsstrom entfallen viele Zusatzkosten

Wenn Sie Strom ins Netz einspeisen, erhalten Sie eine staatlich festgelegte Einspeisevergütung. Seit August 2025 liegt diese bei 7,86 Cent pro Kilowattstunde (kWh) für Anlagen bis zu 10 Kilowatt (kW). Ende Januar 2026 wird die Vergütung erneut sinken; die genaue Höhe bestimmt im Vorfeld die Bundesnetzagentur. Die Vergütung bleibt ab der Installation der Anlage für 20 Jahre garantiert gleich.

Die Einspeisevergütung ist eine Förderung. Ihre Höhe wurde also politisch bestimmt und orientiert sich nicht an Marktpreisen. In den 2000er-Jahren war diese Förderung bewusst sehr hoch (z. T. über 50 Cent/kWh), um den Kauf der Anlage möglichst attraktiv zu machen und Käufer zu überzeugen, dass sie ihre Anlage durch die Einspeisevergütung refinanzieren könnten. Zu dieser Zeit waren PV-Anlagen deutlich teurer als heute. Das ist auch ein Grund, weshalb die Vergütung heute niedriger ausfällt: Die Anlagen sind günstiger geworden und lassen sich dadurch schneller refinanzieren. Es ist heutzutage fast schon möglich, allein mit den marktüblichen Preisen an der Strombörse eine PV-Anlage zu refinanzieren. Deshalb möchte die Bundesregierung die Subvention schrittweise auslaufen lassen.

Der Strompreis für Haushalte setzt sich aber ganz anders zusammen und wird hauptsächlich durch den Markt bestimmt. Sie bezahlen nicht nur für die Erzeugung und Beschaffung des Stroms, sondern auch Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte. Dabei macht der Einkaufspreis des Stroms nicht einmal annähernd den größten Anteil aus:

Steuern, Abgaben und Umlagen: Sie machen fast 25 Prozent des deutschen Strompreises aus. Zu ihnen gehören die allgemeine Stromsteuer, die Mehrwertsteuer und eine Abgabe ("Konzessionsabgabe") an die Kommunen, weil für die Stromlieferung kommunale Infrastruktur wie die Verteilnetze genutzt wird.

Sie machen fast 25 Prozent des deutschen Strompreises aus. Zu ihnen gehören die allgemeine Stromsteuer, die Mehrwertsteuer und eine Abgabe ("Konzessionsabgabe") an die Kommunen, weil für die Stromlieferung kommunale Infrastruktur wie die Verteilnetze genutzt wird. Netzentgelte : Sie machen fast 32 Prozent des Strompreises aus und sind regional unterschiedlich. Sie sind der Preis, den der regionale Netzbetreiber verlangt, um den Strom zu transportieren und zu verteilen. Netzbetreiber finanzieren auch die Instandsetzung und den Ausbau der Infrastruktur. Mit dem Netzentgelt zahlen Sie auch für das Messen und Ablesen Ihres Stroms.

: Sie machen fast 32 Prozent des Strompreises aus und sind regional unterschiedlich. Sie sind der Preis, den der regionale Netzbetreiber verlangt, um den Strom zu transportieren und zu verteilen. Netzbetreiber finanzieren auch die Instandsetzung und den Ausbau der Infrastruktur. Mit dem Netzentgelt zahlen Sie auch für das Messen und Ablesen Ihres Stroms. Beschaffung, Vertrieb und Marge: Die verbliebenen 43 Prozent des Strompreises entfallen hierauf. Anders als bei den anderen Bestandteilen ist hier etwas mehr Bewegung drin. Die Marge etwa kann der Stromanbieter selbst festlegen, und auch beim Einkaufspreis an der Strombörse gibt es für Anbieter Spielraum, je nachdem, wann und in welchen Mengen sie dort Strom abnehmen.

Das bedeutet: Wenn Sie 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde für den Strom aus der Steckdose zahlen, bleiben beim Energieversorger in der Regel nur 10 bis 12 Cent für Einkauf, Risiko durch Preisschwankungen und Gewinn. Die Differenz zur Einspeisevergütung entsteht also nicht etwa durch eine riesige Marge, sondern durch die vielen zusätzlichen Kosten, die beim Stromverkauf anfallen – welche Sie als einspeisende Partei aber nicht tragen müssen.

"Einspeiser" müssen keine Preisschwankungen beachten