Frag t-online CO2-Steuer auf 100 Prozent Ökostrom: Muss ich zahlen?
Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um den Stromvertrag und Ökostrom.
Auf dem Markt gibt es viele unterschiedliche Stromverträge – und immer mehr Verträge, die mit Ökostrom werben. Trotzdem zahlen Kunden auch mit einem grünen Stromtarif eine CO2-Abgabe. Ein t-online-Leser wollte wissen, warum das so ist.
Die CO2-Abgabe, umgangssprachlich auch CO2-Steuer oder CO2-Preis genannt, ist ein Aufpreis, den Verbraucher auf fossile Brennstoffe zahlen müssen. Eingeführt 2021, steigt er jedes Jahr etwas an. Das soll Verbrauchern bewusst machen, dass das Verbrennen von Öl und Gas klimaschädlich ist und einen Preis hat. Ab 2027 wird es keinen nationalen CO2-Preis mehr geben, sondern einen auf EU-Ebene.
Daher könnte man denken, dass auf reinen grünen Strom keine CO2-Abgaben gezahlt werden muss – schließlich wird kein CO2 ausgestoßen. Das ist aber ein Irrtum: Nur, weil Sie einen Ökostromtarif abgeschlossen haben, heißt das nicht, dass der Strom aus Ihrer Steckdose vollständig aus erneuerbaren Energien erzeugt ist. Denn ein Netz allein für grünen Strom gibt es nicht.
Strommix entscheidend
Entscheidend ist vielmehr der sogenannte Strommix. Er besagt, welchen Anteil Erneuerbare an der Stromerzeugung in Deutschland haben. 2025 sind das etwa 60 Prozent. Der Rest stammt aus fossilen Energiequellen, vor allem Kohle und Erdgas. Diesen Strommix erhalten alle Verbraucher, unabhängig vom Tarif. Und auf den "fossil erzeugten" Strom zahlen alle Stromkunden CO2-Steuer.
Genauer erklärt: Die CO2-Abgabe ist Bestandteil des Preises, zu dem Versorger den Strom an der Börse einkaufen. Je mehr grüner Strom im Strommix vorhanden ist, desto günstiger ist der Strom. Reicht grün erzeugter Strom nicht aus, um die Stromnachfrage zu decken, und kommt Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken dazu, müssen Energieunternehmen darauf die CO2-Abgabe zahlen – und legen diese auf den Strompreis für Verbraucher um.
Das heißt auch: Der Strompreis für alle fällt erst dann, wenn der Anteil erneuerbarer Energien im Strommix steigt.
- Frag t-online: Verbrauchen Sie zu viel Strom?
Ökostrom dennoch sinnvoll
Warum aber sollte man überhaupt einen Ökostromtarif wählen, wenn man am Ende trotzdem auch fossilen Strom abbekommt? Die Antwort: Wer dies tut, fördert mit seinem Geld den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das senkt langfristig den Strompreis für alle und schützt das Klima.
Bei der Wahl eines Tarifs sollten Verbraucher darauf achten, ob der erneuerbare Strom auch aus Deutschland kommt. Es gibt zahlreiche Ökostromtarife, die zwar grünen Strom nachweisen, diesen aber aus dem Ausland beziehen und so dem deutschen Strommix nicht helfen. Oder anders: Man fördert dann den Ökostromausbau in Norwegen und bezahlt doch für Strom aus einem Kohlekraftwerk.
Diesen Anbietern kann man trauen
Deshalb sollte man bei der Wahl eines Ökostromtarifs auf die Zertifizierung achten. Laut dem Geldratgeber "Finanztip" bekommen Sie mit folgenden Ökostrom-Labeln auf jeden Fall erneuerbaren Strom aus Deutschland:
Diese Anbieter haben sich verpflichtet, einen Anteil des Erlöses aus dem verkauften Strom in den Ausbau neuer Solar- oder Windparkanlagen in Deutschland zu stecken. Zu den Anbietern, die diese Zertifizierungen haben, zählen unter anderem:
- Naturstrom
- Polarstern
- MANN Strom
- Fair Trade Power
- Elektrizitätswerke Schönau (EWS)
- Bürgerwerke
- Green Planet Energy
- grün.power
- Naturwerke
Erst wenn sich der Strommix in Deutschland vollständig aus erneuerbaren Energien speist, werden Verbraucher keine CO2-Abgabe mehr auf Strom bezahlen. Das soll laut aktuellem Ziel der Bundesregierung im Jahr 2035 der Fall sein. Bis 2030 soll die Quote an Erneuerbaren im Strommix 80 Prozent betragen.
- vattenfall.de: "CO₂-Steuer auf Strom: Das sollten Sie wissen"
- finanztip.de: "Ökostrom – sinnvoll oder nicht?"
- destatis.de: "Stromerzeugung im 1. Halbjahr 2025"