Von Amy Walker 22.09.2025 - 09:32 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Stromrechnung: Die Bundesregierung zahlt einen Zuschuss für die Netzentgelte ab 2026. (Quelle: blickwinkel/imago-images-bilder)

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um die Netzentgelte ab 2026.

Die Bundesregierung bezuschusst ab 1. Januar 2026 die Stromnetzentgelte mit 6,5 Milliarden Euro. Dadurch soll der Strompreis für Verbraucher sinken. Ein t-online-Leser fragte nun, was das konkret für seinen Stromvertrag bedeutet. Die wichtigste Information für Verbraucher ist zunächst: Es steht nicht fest, ob der Strompreis bei Ihnen wirklich sinkt.

Denn die Bundesregierung überweist 6,5 Milliarden Euro an die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), das sind die vier Unternehmen Amprion, 50Hertz, Tennet und TransnetBW. Sie betreiben die großen "Strom-Autobahnen" im Land, die den Strom überregional durch das ganze Land bringen.

Der Strom, der aus der Steckdose im Haus kommt, liegt in der Verantwortung der Verteilnetzbetreiber (VNB), davon gibt es 900 verschiedene in Deutschland. Die ÜNB sind nicht verpflichtet, den Zuschuss der Bundesregierung an die VNB und damit an die Verbraucher weiterzugeben.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat dies zwar ausdrücklich von den vier großen Unternehmen gefordert, verpflichten kann sie die Firmen aber nicht.

München spart weniger als Hamburg

Doch selbst wenn die ÜNB den Zuschuss vollständig an die Verbraucher weitergeben, wird nicht überall der Strompreis in gleichem Maße sinken. Denn nicht alle Verteilnetzbetreiber brauchen gleich viel Strom aus dem überregionalen Netz. In Regionen, in denen viel Strom vor Ort erzeugt wird, weil es etwa viele PV-Anlagen, Windräder oder Kraftwerke gibt, fließt weniger Strom über die Netze zu. Diese Regionen zahlen weniger Entgelte an die ÜNB – und spüren die Entlastung ab 2026 kaum.

Um das zu veranschaulichen, hat die Bundesregierung für fünf typische Netzgebiete den potenziellen Entlastungsbetrag errechnet. So geht man davon aus, dass Haushalte in Hamburg etwa 2,38 Cent pro Kilowattstunde weniger für Strom ausgeben dürften, Haushalte in München zahlen aber wahrscheinlich nur 1,48 Cent/kWh weniger. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern läuft es eher auf 1,27 Cent/kWh Entlastung hinaus.

Ein Haushalt in Hamburg mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden wird also ab 2026 rund 83 Euro im Jahr sparen, ein Münchener Haushalt mit dem gleichen Verbrauch spart hingegen nur rund 52 Euro. Nach einer Auswertung der Beratungsfirma Consentec im Auftrag der Wirtschaftsverbände VKU und ZVEI heißt es, in manchen Gebieten von Verteilnetzbetreibern würden praktisch keine Entlastungen ankommen.

Anbieterwechsel kann sich immer lohnen

All das bedeutet für normale Haushalte: Sie sollten sich nicht darauf verlassen, dass ihre Stromrechnungen wesentlich günstiger werden. Die neuen Netzentgelte für 2026 werden voraussichtlich Mitte Oktober oder Anfang November 2025 bekannt gegeben. Erst dann haben Sie verlässliche Informationen für Ihren Wohnort. Ihr Stromanbieter wird Sie darüber informieren.