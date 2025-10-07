Frag t-online Wie lange muss ich Aktien besitzen, um keine Steuer zu bezahlen?

Von Sara Zinnecker 07.10.2025 - 07:04 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Steuererklärung für Einkünfte aus Kapitalvermögen: 2009 wurden die Steuerregeln für Aktiengewinne geändert. (Quelle: IMAGO/imago)

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um Steuern auf Aktiengewinne.

Neben Tages- und Festgeld legt so mancher Anleger sein Geld auch an der Börse an, etwa in Aktien von Unternehmen, an die er oder sie glaubt. Ein t-online-Leser wollte nun wissen, wie lange er diese Aktien halten müsste, um bei einem Verkaufsgewinn nichts ans Finanzamt abdrücken zu müssen.

Die Antwort ist so kurz wie einfach: Eine solche Frist gibt es nicht (mehr). 2009 führte der Gesetzgeber neue Steuerregeln für Anleger ein. Seither sind sämtliche Gewinne aus Kapitalanlagen wie Aktien oder Fonds unabhängig von der Haltedauer steuerpflichtig. Der Steuersatz liegt dabei fix bei 25 Prozent – und damit immerhin unter dem Einkommensteuersatz vieler Bürger. Man spricht auch von Abgeltungssteuer ( § 20 EStG ).

Gut zu wissen Zu den 25 Prozent kommt noch der Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent hinzu, das macht dann 26,375 Prozent. Kirchenmitglieder zahlen zusätzlich Kirchensteuer und landen bei einem Steuersatz von knapp 28 Prozent.

Spekulationsfrist für Aktien bis 2009

Vor 2009 war die Besteuerung von Kapitalerträgen noch anders geregelt – und möglicherweise zielte die Frage des Lesers darauf ab. Gewinne aus Aktiengeschäften waren dann steuerfrei, wenn man die Aktien mindestens ein Jahr gehalten hatte. Das Jahr galt dabei als Spekulationsfrist. Die Idee: Spekulanten, die durch aktives Trading Gewinne einfuhren, sollten Steuern zahlen, langfristig ausgerichtete Anleger dagegen nicht.

Seit 2009 zahlen alle, die an der Börse Gewinne erzielen – die Steuerbasis ist damit breiter. Jedoch gibt es für den privaten Langfristanleger eine Erleichterung: Denn 1.000 Euro solcher Kapitalerträge (neben Gewinnen aus Aktien und Fonds gehören dazu auch Zinsen und Dividenden), sind pro Sparer und Jahr steuerfrei. Oft also bewahrt dieser Sparerpauschbetrag Anleger davor, Geld ans Finanzamt zahlen zu müssen.

Freistellungsauftrag: Gewinne bleiben auf dem Konto

Wer einen Freistellungsauftrag bei seiner Bank stellt, bewirkt sogar, dass Steuern erst gar nicht abgeführt werden, sondern der gesamte Gewinn (bis 1.000 Euro) auf dem Bankkonto bleibt. Heutzutage lässt sich der Freistellungsauftrag oft bequem online stellen – alternativ ist auch ein Formular in der Filiale möglich. Er gilt immer für ein Steuerjahr. Wer Depots bei mehreren Banken hat, kann ihn auch aufteilen.

Haben Sie versäumt, den Freistellungsauftrag zu erteilen, lohnt es sich, eine Steuererklärung zu machen und sich zu viel entrichtete Steuer über die Anlage KAP zurückzuholen. Gut zu wissen: Ein Freistellungsauftrag ist auch rückwirkend möglich. Theoretisch können Sie ihn noch im Dezember fürs laufende Jahr stellen und bekommen die Steuern von der Bank zurück.

