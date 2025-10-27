Frag t-online Wie sinnvoll sind KI-gestützte Geldanlagen?

Von t-online , llb 27.10.2025 - 06:00 Uhr Lesedauer: 4 Min.

KI-Roboter im Beratungsgespräch (KI-Symbolbild): Revolutioniert KI die Finanzberatung oder bleibt menschliche Expertise unverzichtbar?

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es darum, ob der Einsatz von KI bei der Geldanlage sinnvoll ist.

Aktuell dreht sich an der Börse vieles um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Unternehmen wie Nvidia, AMD oder Microsoft erreichen ein neues Hoch nach dem anderen, da Anleger ihnen eine rosige Zukunft mit hohen Gewinnen voraussagen. KI beflügelt jedoch nicht nur Unternehmen, sondern auch die Entscheidungen von Privatanlegern. Immer mehr Menschen nutzen KI zur Anlageberatung.

Aber welche Risiken birgt der Boom von ChatGPT und Co. beim Geldanlegen? Das wollte ein t-online-Leser wissen. Er fragt: "Sind KI-gestützte Geldanlagen sinnvoll?" Und weiter: "Wird Künstliche Intelligenz bald die traditionelle Beratung bei der Geldanlage ersetzen?"

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage * 0 / 200 Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Nächster Schritt zurück absenden Weitere Fragen stellen Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google. * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

Was KI heute leisten kann – und was nicht

Ob KI-gestützte Geldanlagen sinnvoll sind, lässt sich nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Vielmehr hängt der Nutzen stark davon ab, wie die Systeme eingesetzt werden und was Anleger von ihnen erwarten.

Die Idee, Anlageentscheidungen automatisiert durch Technik zu unterstützen, ist nicht neu. Schon seit 2010 bieten sogenannte Robo-Advisor digitale Vermögensverwaltung an. Dabei erstellt ein Algorithmus auf Basis von Nutzerangaben wie Anlageziel, Risikoneigung und Zeithorizont ein passendes Portfolio und passt es regelmäßig an. Diese Form der Beratung ist standardisiert und weitgehend automatisiert, aber streng reguliert. In Deutschland gibt es seit rund zehn Jahren eine wachsende Zahl solcher Anbieter.

Künstliche Intelligenz wie ChatGPT geht einen Schritt weiter: Sie kann nicht nur Muster in Finanzdaten erkennen, sondern auch Informationen aus Texten, Grafiken und Tabellen verarbeiten und daraus Handlungsempfehlungen ableiten. Damit wird erstmals eine Form von "Beratung" möglich, die sich direkt an Privatanleger richtet – ohne Zwischenstufe, rund um die Uhr und kostenlos.

Doch genau darin liegt auch das Risiko: Die Systeme sind (noch) nicht auf Finanzberatung spezialisiert. Sie können zwar große Mengen öffentlich zugänglicher Daten analysieren, haben aber keinen Zugriff auf Daten hinter Bezahlschranken, Echtzeitkurse oder professionelle Finanzdatenbanken von großen Geldhäusern. Zudem berücksichtigen sie persönliche Ziele, Erfahrungen oder Absicherungen gegen Risiken nur, wenn diese explizit abgefragt und korrekt eingegeben werden. Eine ganzheitliche Beratung, wie sie ein Mensch bieten kann, bleibt daher schwer ersetzbar.

Rasanter Anstieg bei Anlage-KIs

Die Nachfrage nach digitalen Anlagehilfen wächst. Schätzungen zufolge soll der Markt für Robo-Advisory weltweit von rund 62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf fast 471 Milliarden Dollar im Jahr 2029 steigen – ein Wachstum von etwa 600 Prozent. Auch KI-Modelle wie ChatGPT oder Gemini von Google gewinnen an Bedeutung: Laut einer Umfrage des Online-Brokers eToro wäre rund die Hälfte der befragten Privatanleger weltweit bereit, solche Tools für die Aktienauswahl zu nutzen. 13 Prozent tun das bereits.