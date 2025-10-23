Frag t-online Wie bringe ich mein Geld sicher durch kurze Zeiten?

Von Leon Bensch 23.10.2025 - 06:00 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Beratungsgespräch: Kurzfristige Geldanlage erfordert eine kluge Strategie für Sicherheit und Flexibilität. (Quelle: Szepy)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um kurzfristige Geldanlagen.

Wer plötzlich über eine größere Summe Geld verfügt, steht schnell vor der Frage: wohin damit? Auf dem Girokonto verliert es inflationsbedingt an Wert, auf dem Kapitalmarkt drohen Risiken – und irgendwo dazwischen wartet die vermeintlich perfekte Lösung: die kurzfristige Anlage.

Klingt vernünftig, schließlich locken Banken immer mal wieder mit höheren Zinsen als bei der Konkurrenz. Doch wer genauer hinschaut, merkt schnell: Viel zu gewinnen gibt es auf kurze Sicht kaum, aber einiges zu verlieren schon. Die alte Regel gilt also noch immer: Kapitalerhalt vor Renditefantasie. Und damit stellt sich die eigentliche Frage: Lohnt sich der Aufwand überhaupt?

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage * 0 / 200 Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Nächster Schritt zurück absenden Weitere Fragen stellen Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google. * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

Kurzfristige Geldanlage-Strategien

Wer überlegt, eine größere Summe kurzfristig anzulegen, sollte zuerst klären, was "kurzfristig" überhaupt bedeutet. In der Finanzwelt spricht man meist von einem Zeitraum bis zu zwei Jahren. Alles darunter fällt in die Kategorie "Parken" statt Investieren – also: Geld zwischenlagern, nicht vermehren. In dieser Zeitspanne geht es weniger um Renditechancen als um den Schutz des Kapitals. Denn wer nur ein Jahr Zeit hat, könnte mögliche Kursverluste an den Märkten nicht mehr aussitzen.

Sicherheitsorientierte Produkte wie Tagesgeld oder Festgeld stehen deshalb an erster Stelle. Tagesgeldkonten bieten derzeit um die drei Prozent Zinsen, manchmal etwas mehr. Das Geld bleibt jederzeit verfügbar, die Zinsen sind allerdings variabel – sie können sich also jederzeit ändern. Weiterhin gelten solche Aktionszinssätze in der Regel für begrenzte Zeiträume von einem bis sechs Monaten. Danach sinkt der Zinssatz auf den regulären Nominalzins, meist zwischen 0,5 und 1,2 Prozent pro Jahr.

Festgeldkonten hingegen binden das Geld für einen festen Zeitraum, etwa sechs oder zwölf Monate, und bieten dafür leicht höhere Zinsen und Planungssicherheit. Der Nachteil: Wer während der Laufzeit an das Geld muss, hat meist schlechte Karten.

Eine vorzeitige Auflösung ist in der Regel nur aus wichtigem Grund (§ 314 BGB) möglich – etwa im Todesfall des Kontoinhabers. In allen anderen Fällen liegt es im Ermessen der Bank, ob sie einer Kündigung aus Kulanz zustimmt. Wer vorzeitig aus dem Vertrag will, muss meist mit Zinsverlusten oder Strafgebühren rechnen.

Optionen: Geldmarktfonds und Schatzanweisungen

Alternativen wie Geldmarktfonds oder sogenannte Kurzläufer-Staatsanleihen versprechen ebenfalls Stabilität. Geldmarktfonds investieren in sehr kurzfristige Schuldpapiere von Staaten oder Unternehmen, gelten als sicher, sind aber kein Ersatz für ein Sparkonto: Ihr Wert kann leicht schwanken.

Kurzläufer-Staatsanleihen funktionieren ähnlich. Es handelt sich dabei um Schuldverschreibungen, die von einem Staat ausgegeben werden, um kurzfristig Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen. Sie haben eine Laufzeit von weniger als fünf Jahren, häufig sogar nur ein bis zwei Jahre.