Wegen Biss in den Po: ZDF-Star vor Gericht

Zwei Deutsche in den USA erschossen

Frag t-online Wie kann ich für meine Enkelkinder sparen?

Von Leon Bensch 30.10.2025 - 06:00 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Oma und Opa mit Enkel: Clever sparen für die Zukunft der Enkelkinder. (Quelle: Goodboy Picture Company)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es ums Sparen für den Nachwuchs.

Wer seine Enkel liebt, denkt über den Moment hinaus und überlegt vielleicht schon heute, wie er dem Nachwuchs später finanziell unter die Arme greifen kann. Worauf sollten Großeltern achten, wenn sie für ihre Enkel sinnvoll und sicher sparen wollen und verhindern möchten, dass das Geld am Ende woanders landet?

Warum das klassische Sparbuch nicht mehr reicht

Viele Großeltern kennen das Sparbuch als sichere und vertraute Form der Geldanlage. Sie war ein fester Bestandteil ihrer eigenen Kindheit. Doch was früher sinnvoll war, lohnt sich heute kaum noch. Die Zinsen auf Sparbücher liegen oft unter 0,5 Prozent, wenn überhaupt. Gleichzeitig liegt die Inflation deutlich darüber – aktuell bei rund 2,4 Prozent (Stand: Oktober 2025). Das bedeutet: Selbst wenn das Sparbuchguthaben langsam wächst, kann man sich davon später weniger kaufen als heute.

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage * 0 / 200 Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Nächster Schritt zurück absenden Weitere Fragen stellen Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google. * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

Welche Alternativen gibt es zum Sparbuch?

Eine Möglichkeit ist, einen Teil des Geldes sicher auf einem Tages- oder Festgeldkonto zu lagern und den anderen Teil wachstumsorientiert in ETFs zu investieren. So schaffen Sie einen Ausgleich zwischen Risiko und Rendite – je nach Anlagehorizont und persönlichem Wunsch.

Das Sparbuch ist zwar nicht völlig verkehrt, aber es bringt Ihr Geld nicht zum Wachsen. Wenn Sie für Ihre Enkel ein finanzielles Polster schaffen möchten, das später auch wirklich hilft, lohnen sich modernere Anlageformen deutlich mehr und sind auch mit kleinen Beträgen machbar.

Wem gehört das Geld und wer bekommt es mit 18?

Viele Großeltern möchten, dass das Geld direkt und ausschließlich den Enkelkindern zugutekommt. Dafür bietet sich ein sogenanntes Juniordepot an, das auf den Namen des Kindes läuft. Aber: Nur die Eltern dürfen ein solches Depot eröffnen.

Volljährig – und jetzt? Was Sie beim Kinderdepot beachten sollten

Wichtig zu wissen: Geld, das im Juniordepot oder auf einem Sparkonto auf den Namen des Enkelkindes angelegt ist, gehört rechtlich dem Kind – unabhängig davon, wer einzahlt. Mit Erreichen der Volljährigkeit kann das Enkelkind frei darüber verfügen. Auch für Zwecke, die vielleicht nicht den Vorstellungen der Großeltern entsprechen.

Beispiel: Sie sparen jahrelang für das Studium. Das Enkelkind entscheidet sich mit 18 aber für ein Auto oder eine Weltreise. Möglich ist das, denn das Geld gehört ihm.

Alternative: Geld im eigenen Namen behalten

Wer mehr Kontrolle behalten möchte, kann das Geld zunächst auf den eigenen Namen anlegen, zum Beispiel auf einem Festgeldkonto oder in einem ETF-Depot. Dann entscheiden Sie selbst, wann und wie Sie es dem Enkel übertragen, beispielsweise zum 18. Geburtstag oder bei Ausbildungsbeginn.

Im Todesfall: Was passiert mit dem angelegten Geld?

Was viele unterschätzen: Wenn Sie als Großeltern ein Sparkonto, Depot oder ETF im eigenen Namen führen, fällt das Guthaben im Todesfall in die Erbmasse. Dann gelten die regulären Regeln der gesetzlichen Erbfolge oder die Vorgaben eines Testaments.