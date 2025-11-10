Frag t-online CO2-Preis: Welche Entlastung sieht der Staat für Haushalte vor?
Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um den CO2-Preis und einen Ausgleich für Verbraucher.
Seit 2021 werden fossile Brennstoffe in Deutschland mit einer speziellen Abgabe belegt. Das ist der CO2-Preis, umgangssprachlich auch CO2-Steuer genannt. Im Jahr 2025 liegt der Preis für den Ausstoß von CO2 bei 45 Euro pro Tonne, 2026 soll er auf 55 bis 65 Euro pro Tonne ansteigen. Ab 2028 soll ein EU-weites System den nationalen CO2-Preis ersetzen.
Bei seiner Einführung 2021 sprach die Politik davon, einen Teil der Einnahmen an die Bevölkerung zurückzugeben, um soziale Härten durch steigende Energiepreise abzufedern. Dieses Klimageld kam aber nie. Ein t-online-Leser möchte daher wissen: "Wofür nutzt der Staat die Einnahmen der CO2-Steuer und wann erhalten Bürger die versprochene Rückzahlung?"
CO2-Preis finanziert heute schon viele Projekte
Um den zweiten Teil der Frage zuerst zu beantworten: Das Klimageld soll nach Angaben der aktuellen Bundesregierung nicht kommen. Dennoch profitieren Bürger von den Einnahmen der CO2-Steuer – nur anders, als ursprünglich kommuniziert.
Denn die Einnahmen aus dem CO2-Preis fließen in einen großen Topf, den Klima- und Transformationsfonds (KTF). Der KTF wird nicht nur durch den CO2-Preis befüllt – zum Beispiel sind 100 Milliarden Euro aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen Infrastruktur dort hineingeflossen –, aber es ist seine wichtigste Einnahmequelle.
Das Geld im KTF wird dann für sehr unterschiedliche Maßnahmen und Projekte eingesetzt. Eine Auswahl aus dem Haushaltsplan 2025:
- Die Absenkung der Stromnetzentgelte für 2026
- Übernahme der Kosten, die vormals durch die EEG-Umlage gezahlt wurden
- Maßnahmen zur Weiterentwicklung von E-Autos
- Zuschüsse für den Kauf von E-Autos
- Förderung für den Heizungstausch
- Förderung für den Bau klimaneutraler Wohnungen
- Ausbau und Digitalisierung von Stromnetzen
- Entwicklung neuartiger Kraftstoffe, u. a. für klimaneutrales Fliegen
- Sanierungen kommunaler Einrichtungen
- Dekarbonisierungsprojekte für Wirtschaft und Industrie
- Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur
- Zuschüsse für den Bau von Ladesäulen
- Zuschüsse für den Aufbau von Wärmenetzen
Die Liste zeigt dabei nur eine kleine Auswahl an Projekten, die mit dem Geld aus dem CO2-Preis unterstützt werden sollen. Vieles davon ist für den Verbraucher allerdings nicht direkt spürbar, weshalb die Kritik anhält. Um die Akzeptanz für den steigenden CO2-Preis zu erhöhen, wird daher gefordert, das Klimageld doch einzuführen.
Das spricht gegen ein Klimageld für alle
Dass die Politik bisher davon aber absieht, hat mehrere Gründe. Bis Ende des vergangenen Jahres war es etwa technisch nicht möglich, allen Menschen im Land Geld zu überweisen. Dieses Verfahren hat der ehemalige Finanzminister Christian Lindner (FDP) allerdings vorangetrieben. Seinen Aussagen zufolge wäre es heute also möglich.
Zudem wäre eine Pro-Kopf-Pauschale sehr teuer: Rund 84 Millionen Deutschen ein Klimageld von 100 Euro pro Jahr zu zahlen, würde fast 8,5 Milliarden Euro kosten – das ist knapp die Hälfte der Einnahmen des Jahres 2024. Es bliebe dann weniger Geld für andere Projekte, die heute mit dem Geld aus dem KTF unterstützt werden.
Zugleich wäre ein Klimageld aus Sicht vieler Experten nicht gerecht: Denn die 100 Euro würden alle bekommen, Millionäre genauso wie Azubis. Und auch diejenigen, die bereits ein E-Auto fahren und mit einer Wärmepumpe heizen, obwohl sie durch ihren kleinen CO2-Ausstoß nicht oder kaum finanziell zum KTF beitragen. Sie würden also von etwas profitieren, ohne einzuzahlen.
Im Gespräch ist daher oft ein sozial gestaffeltes Klimageld, dessen Höhe vom Einkommen abhängt. "Reichere" Haushalte würden dann kein Klimageld bekommen. Dafür könnte es für einkommensschwache Haushalte, die sich zum Beispiel kein E-Auto leisten können, mehr Geld geben. Der Nachteil: Dieses Modell würde einen hohen bürokratischen Aufwand bedeuten und es vermutlich teurer machen als die reine Pro-Kopf-Pauschale.
Mehrheit der Deutschen will günstigeren Strom
Beliebter ist einer Umfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) vom Frühjahr 2024 zufolge ohnehin ein anderes Modell: günstigerer Strom. 84 Prozent der fast 5.500 Befragten gaben damals an, diesen Rückzahlungsmechanismus am besten zu finden. Das ursprünglich geplante Klimageld fänden hingegen nur 55 Prozent gut. Beliebter war da eine Senkung der Einkommensteuer, die 64 Prozent der Befragten als gute Option bewerteten.
Immerhin: 2026 sollen die Stromnetzgebühren sinken und die Gasspeicherumlage wird abgeschafft. Beides wird aus dem KTF und damit mit den Einnahmen der CO2-Steuer finanziert. Ursprünglich sollte auch die Stromsteuer durch Subventionen aus dem KTF sinken, dafür reichte das Geld aber offenbar nicht mehr aus. 2026 zumindest bleibt die Stromsteuer für private Haushalte auf demselben Niveau wie bisher.
