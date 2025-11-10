Einer der besten Filme läuft heute im TV

Frag t-online CO2-Preis: Welche Entlastung sieht der Staat für Haushalte vor?

Von Amy Walker 10.11.2025 - 11:04 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Hohe Benzinpreise: Beim Tanken zahlen Verbraucher eine CO2-Abgabe. (Quelle: Piero Nigro/imago-images-bilder)

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um den CO2-Preis und einen Ausgleich für Verbraucher.

Seit 2021 werden fossile Brennstoffe in Deutschland mit einer speziellen Abgabe belegt. Das ist der CO2-Preis, umgangssprachlich auch CO2-Steuer genannt. Im Jahr 2025 liegt der Preis für den Ausstoß von CO2 bei 45 Euro pro Tonne, 2026 soll er auf 55 bis 65 Euro pro Tonne ansteigen. Ab 2028 soll ein EU-weites System den nationalen CO2-Preis ersetzen.

Bei seiner Einführung 2021 sprach die Politik davon, einen Teil der Einnahmen an die Bevölkerung zurückzugeben, um soziale Härten durch steigende Energiepreise abzufedern. Dieses Klimageld kam aber nie. Ein t-online-Leser möchte daher wissen: "Wofür nutzt der Staat die Einnahmen der CO2-Steuer und wann erhalten Bürger die versprochene Rückzahlung?"

CO2-Preis finanziert heute schon viele Projekte

Um den zweiten Teil der Frage zuerst zu beantworten: Das Klimageld soll nach Angaben der aktuellen Bundesregierung nicht kommen. Dennoch profitieren Bürger von den Einnahmen der CO2-Steuer – nur anders, als ursprünglich kommuniziert.

Denn die Einnahmen aus dem CO2-Preis fließen in einen großen Topf, den Klima- und Transformationsfonds (KTF). Der KTF wird nicht nur durch den CO2-Preis befüllt – zum Beispiel sind 100 Milliarden Euro aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen Infrastruktur dort hineingeflossen –, aber es ist seine wichtigste Einnahmequelle.

Das Geld im KTF wird dann für sehr unterschiedliche Maßnahmen und Projekte eingesetzt. Eine Auswahl aus dem Haushaltsplan 2025:

Die Absenkung der Stromnetzentgelte für 2026

Übernahme der Kosten, die vormals durch die EEG-Umlage gezahlt wurden

Maßnahmen zur Weiterentwicklung von E-Autos

Zuschüsse für den Kauf von E-Autos

Förderung für den Heizungstausch

Förderung für den Bau klimaneutraler Wohnungen

Ausbau und Digitalisierung von Stromnetzen

Entwicklung neuartiger Kraftstoffe, u. a. für klimaneutrales Fliegen

Sanierungen kommunaler Einrichtungen

Dekarbonisierungsprojekte für Wirtschaft und Industrie

Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur

Zuschüsse für den Bau von Ladesäulen

Zuschüsse für den Aufbau von Wärmenetzen

Die Liste zeigt dabei nur eine kleine Auswahl an Projekten, die mit dem Geld aus dem CO2-Preis unterstützt werden sollen. Vieles davon ist für den Verbraucher allerdings nicht direkt spürbar, weshalb die Kritik anhält. Um die Akzeptanz für den steigenden CO2-Preis zu erhöhen, wird daher gefordert, das Klimageld doch einzuführen.

Das spricht gegen ein Klimageld für alle

Dass die Politik bisher davon aber absieht, hat mehrere Gründe. Bis Ende des vergangenen Jahres war es etwa technisch nicht möglich, allen Menschen im Land Geld zu überweisen. Dieses Verfahren hat der ehemalige Finanzminister Christian Lindner (FDP) allerdings vorangetrieben. Seinen Aussagen zufolge wäre es heute also möglich.

Zudem wäre eine Pro-Kopf-Pauschale sehr teuer: Rund 84 Millionen Deutschen ein Klimageld von 100 Euro pro Jahr zu zahlen, würde fast 8,5 Milliarden Euro kosten – das ist knapp die Hälfte der Einnahmen des Jahres 2024. Es bliebe dann weniger Geld für andere Projekte, die heute mit dem Geld aus dem KTF unterstützt werden.