14.11.2025

Die Bundesregierung plant, die Mütterrente zu verbessern.

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um die Voraussetzungen für die Mütterrente III.

Millionen Rentnerinnen und Rentner könnten von der geplanten Ausweitung der Mütterrente profitieren. Der Gesetzentwurf sieht eine weitere Aufwertung von Kindererziehungszeiten für Kinder vor, die vor 1992 geboren wurden. Statt 2,5 Jahre sollen künftig drei Jahre pro Kind bei der Rente anerkannt werden – so wie bei Eltern, deren Kinder nach 1992 geboren wurden.

Doch gilt das auch, wenn der Rentenbeginn schon Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegt? Das fragt sich eine t-online-Leserin. Sie möchte wissen: "Bekomme ich die geplante Mütterrente III, auch wenn ich schon länger Rente beziehe?"

Anspruch unabhängig vom Rentenbeginn

Die Antwort fällt eindeutig aus: Ja, auch wer bereits seit längerer Zeit eine Rente bezieht, wird von der Mütterrente III profitieren können. "Wie lange Sie schon eine Rente erhalten, ist bei der Anerkennung der Zeiten nicht von Bedeutung", sagt Silke Pottin von der Deutschen Rentenversicherung Bund t-online.

Wer bereits 2,5 Jahre Kindererziehungszeit in der Rente gutgeschrieben bekommen hat, müsse zudem keinen gesonderten Antrag stellen – die Rentenanpassung erfolgt automatisch. Wie viel Ihnen die Mütterrente an zusätzlichen Euro bringt, lesen Sie hier.

Start frühestens 2027, Auszahlung später

Auch wenn die politische Entscheidung für die Mütterrente III bereits angekündigt wurde, ist sie noch nicht gesetzlich beschlossen. Nach aktuellem Stand soll das Gesetz Anfang 2027 in Kraft treten. Doch mit einer Auszahlung ist nach Angaben der Rentenversicherung erst 2028 zu rechnen.

Denn der Verwaltungsaufwand ist enorm: "Es müssen mehr als 10 Millionen Renten unter Berücksichtigung der individuellen Erwerbsbiografie und aller Rechtsstände der Vergangenheit geprüft werden", so Pottin. Die Rentenversicherung braucht daher Zeit, um die Ansprüche korrekt zu berechnen. Die Auszahlung soll dann nachträglich erfolgen.