t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenFrag t-online | Ihr Geld

Immobilien-Erbe: Kann der Stiefsohn den Hausverkauf erzwingen?

Frag t-online
Ehefrau stirbt: Kann mein Stiefsohn den Hausverkauf erzwingen?

  • Christine Holthoff
Von Christine Holthoff
17.11.2025 - 07:14 UhrLesedauer: 2 Min.
Streit zwischen Vater und Stiefsohn (Symbolbild): Nach einem Todesfall in Patchwork-Familien stellt sich oft die Frage, welche Ansprüche Kinder aus früheren Ehen haben.Vergrößern des Bildes
Streit zwischen Vater und Stiefsohn (Symbolbild): Nach einem Todesfall in Patchworkfamilien stellt sich oft die Frage, welche Ansprüche Kinder aus früheren Ehen haben. (Quelle: Drazen Zigic/getty-images-bilder)
News folgen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um ein Immobilienerbe in Patchworkfamilien.

Stirbt ein Elternteil und hinterlässt sowohl den Ehepartner als auch ein Kind aus erster Ehe, wird es oft kompliziert. Denn Patchwork-Konstellationen bergen rechtlich wie emotional Konfliktpotenzial – besonders, wenn es um das gemeinsame Haus geht. Ein t-online-Leser möchte daher wissen: "Kann mein Stiefsohn nach dem Tod meiner Ehefrau seinen Pflichtteil einfordern und den Hausverkauf erzwingen?"

Grundsätzlich gilt: Ist der Sohn der Verstorbenen im Testament nicht als Erbe eingesetzt, steht ihm sein Pflichtteil zu. Dieser beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.

"Dieser Anspruch richtet sich ausschließlich auf Zahlung eines Geldbetrags. Der Pflichtteilsberechtigte kann also keinen Verkauf von Haus oder Vermögen erzwingen", sagt Jessica Schomaker, Geschäftsführerin der Hamburgischen Notarkammer, auf Anfrage von t-online.

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten?Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite.
Ihre FrageIhre Daten
0/200
Info Icon
Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google.
* PflichtfeldDatenschutzhinweis

Erbe muss notfalls Teile des Nachlasses verkaufen

Allerdings kann es in der Praxis notwendig werden, Nachlassgegenstände zu verkaufen, wenn der Witwer nicht genug Geld zur Verfügung hat, um den Pflichtteil an den Stiefsohn auszuzahlen. In Patchworkfamilien führt das häufig zu Spannungen, etwa wenn der verbliebene Ehepartner im gemeinsamen Haus wohnen bleiben möchte, aber gleichzeitig Pflichtteilsforderungen erfüllen muss. In letzter Konsequenz kann auch der Verkauf des Hauses nötig werden, wenn der Erbe anders nicht an ausreichend Geld kommt, um den Stiefsohn auszuzahlen.

"Hier kann eine rechtzeitige notarielle Gestaltung helfen – etwa durch Nießbrauchsrechte oder Vermächtnisse –, um den Nachlass planbar zu regeln", empfiehlt Schomaker. Solche Lösungen sichern den überlebenden Ehepartner ab und vermeiden Streit im Erbfall.

Wichtig zu wissen: Der Pflichtteilsanspruch entsteht nicht automatisch. Er muss aktiv vom Berechtigten geltend gemacht werden. Wer als Erbe betroffen ist, sollte sich daher frühzeitig beraten lassen, um finanzielle Belastungen besser einschätzen zu können.

Verwendete Quellen
  • Schriftliche Antwort von Jessica Schomaker, Geschäftsführerin der Hamburgischen Notarkammer
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom