Frag t-online Wie viele Zinsen dürfen Rentner steuerfrei einnehmen?

Von Christine Holthoff 04.11.2025 - 06:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rentnerin und Enkelin prüfen Unterlagen: Bleibt man unter dem Grundfreibetrag, sind auch Zinsen über 1.000 Euro steuerfrei. (Quelle: Eva-Katalin/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um Kapitalerträge bei einer niedrigen Rente.

Wer nur eine kleine Rente bezieht, muss oft keine Steuern zahlen, da er mit seinen Einkünften unterhalb des sogenannten Grundfreibetrags liegt. Bis zu dieser Einkommenshöhe kann der Staat nicht darauf zugreifen. Doch was gilt, wenn zusätzlich zu der niedrigen Rente eine größere Summe Kapitalerträge anfällt?

Das fragt sich eine t-online-Leserin, die 540 Euro Rente pro Monat erhält und ansonsten kein weiteres Einkommen hat. Sie möchte wissen: "Wie viele Zinsen darf ich steuerfrei einnehmen?"

Die Antwort hängt davon ab, wie hoch Ihr steuerpflichtiger Teil der Rente ist und ob Sie mit Rente und Zinsen zusammen unter dem Grundfreibetrag bleiben. Dieser beträgt im Jahr 2025 12.096 Euro.

So wird gerechnet

"Nur ein Teil der Rente ist steuerpflichtig", erklärt Udo Reuß, Steuerexperte bei Wiso Steuer. "Nehmen wir an, Sie haben ab Januar 2025 erstmals 540 Euro Rente pro Monat bekommen. Das sind 6.480 Euro im Jahr 2025. Davon sind aber in diesem Fall nur 83,5 Prozent steuerpflichtig, also 5.406,80 Euro."

Damit liegt die Leserin deutlich unterhalb des Grundfreibetrags und kann noch weitere 6.689,20 Euro an steuerpflichtigen Einkünften erzielen, bevor Einkommensteuer anfällt (12.096 Euro minus 5.406,80 Euro). "Hinzu kommt noch 36 Euro Sonderausgabenpauschale, also insgesamt 6.725,20 Euro, die Sie als Rentnerin im Jahr 2025 an steuerfreien Zinsen einnehmen können", sagt Reuß.

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage * 0 / 200 Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Nächster Schritt zurück absenden Weitere Fragen stellen Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google. * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

So holen Sie sich Geld zurück

Grundsätzlich sind Kapitalerträge bis 1.000 Euro durch den Sparerpauschbetrag steuerfrei. Erst auf darüberliegende Erträge werden 25 Prozent Abgeltungssteuer fällig. Doch auch Zinsen oberhalb des Sparerpauschbetrags können – wie im Beispiel – steuerfrei bleiben, wenn die Gesamteinkünfte unter dem Grundfreibetrag liegen. Das gilt übrigens nicht nur für Rentner, sondern für alle Bürger, deren Einkünfte entsprechend niedrig sind.

Hat die Bank bereits Abgeltungssteuer einbehalten, kann sich die Leserin diese über eine Steuererklärung zurückholen. Dafür trägt sie in der Anlage KAP ihre Zinsen ein und kreuzt das Kästchen für die sogenannte Günstigerprüfung an.

Finanzamt erstattet zu viel gezahlte Steuern

"Das Finanzamt prüft dann automatisch, ob die Besteuerung mit dem persönlichen Steuersatz günstiger ist als die Abgeltungsteuer von 25 Prozent. Die für Sie günstigere Variante wird angewendet", erklärt Reuß. Im oben beschriebenen Fall erkennt das Finanzamt jetzt, dass die Rentnerin ihm nicht bloß weniger Steuern schuldet, sondern gar keine. Es erstattet die einbehaltene Abgeltungssteuer vollständig zurück.