Frag t-online Höhere Zinsen: Sollte ich Geld in Dollar anlegen?
Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um die Risiken von Anlagen in US-Dollar.
Wer mit seiner Geldanlage die Inflation schlagen will, muss derzeit mindestens 2,3 Prozent Zinsen pro Jahr erwirtschaften. So hoch war die Teuerungsrate im Oktober. Das schaffen die meisten Tagesgeldangebote aktuell jedoch nicht. Der Grund: Der Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB), der Banken als Referenz dient, steht bei 2 Prozent. Viel mehr als das ist beim Tagesgeld selten drin.
Etwas besser sieht es beim Festgeld aus. Überlassen Sie Ihr Geld 12 Monate einer Bank, erzielen Sie laut dem Geldratgeber "Finanztip" im November gerade so die 2,3 Prozent Zinsen pro Jahr. Wer drei Jahre verzichtet, kann sich bei der schwedischen Bank HoistSpar 2,9 Prozent Zinsen pro Jahr sichern. Doch auch damit lässt sich der Wert Ihres Ersparten kaum nennenswert steigern.
So mancher Anleger mag daher in die USA blicken, wo die Leitzinsen derzeit mit 3,75 bis 4 Prozent deutlich höher stehen als hierzulande – Zinsanlagen wie Anleihen oder Anleihefonds wirken so attraktiver als europäisches Festgeld. Das hat wohl auch der Broker Trade Republic erkannt, der seit wenigen Wochen mit Renditen bis zu 5 Prozent pro Jahr für sogenannte Zinsprodukte unter anderem aus den USA wirbt.
Eine t-online-Leserin wollte in dem Zusammenhang wissen: "Sollte ich jetzt in US-Anleihefonds investieren?"
Gemeint sind die sogenannten iBonds des Anbieters iShares. Diese ETFs bündeln meist Unternehmensanleihen und werden zu einem festen Termin in der Zukunft aufgelöst. Sie heißen daher auch Laufzeit-ETFs. Zum Zeitpunkt des Kaufs kennen Anleger die Rendite pro Jahr, die sie mit dem Fonds erzielen, wenn sie ihn bis zu dieser Fälligkeit halten. Damit könnte man iBonds als Alternative zu einer Festgeldanlage sehen.
Gerade diejenigen iBonds, die in US-Dollar lauten, also US-amerikanische Unternehmensanleihen bündeln, bieten aktuell vergleichsweise hohe Zinsen. Wer im November etwa bis Ende 2028 investiert, könnte beispielsweise 3,91 Prozent Rendite pro Jahr festschreiben – statt der genannten 2,9 Prozent bei einem sehr guten dreijährigen Festgeld in Europa. Wer Geld bis Ende 2029 entbehren kann, bekäme auf dem Papier eine Rendite von über 4 Prozent.
- Frag t-online: Sollte ich Geld bei meiner Hausbank anlegen?
- t-online Zinscheck: Kampf um Kunden – wer jetzt mit den höchsten Zinsen lockt
Achtung: Wechselkursrisiko
Was gut klingt, hat jedoch einen Haken: Denn die angegebenen Renditen gelten für Ihr Geld, notiert in US-Dollar. Niemand kann aber heute genau sagen, wie viel dieser Dollar-Ertrag Ende 2028 oder 2029 in Euro wert sein wird. Selbst Experten halten sich mit Prognosen zum Wechselkurs zurück beziehungsweise liegen häufig falsch – denn das Verhältnis zweier Währungen zueinander hängt von vielen Faktoren ab.
Zuletzt verunsicherten etwa die Einfuhrzölle von US-Präsident Trump und das hohe Staatsdefizit Anleger und Investoren. Seit Jahresbeginn hat der Dollar zum Euro gut 11 Prozent an Wert verloren. Rechnet man nach, zeigt sich, dass eine solche starke Abwertung einen in Dollar erzielten Ertrag schnell verkleinern oder gar in einen Verlust umkehren kann.
Ein Beispiel: Würden Sie im November 10.000 Euro zum aktuellen Wechselkurs von etwa 1,15 Dollar je Euro anlegen – 11.500 US-Dollar –, darauf drei Jahre 3,9 Prozent Zinsen pro Jahr bekommen und das Ersparte (etwa 12.800 US-Dollar) Ende 2028 zu einem 11 Prozent schlechteren Wechselkurs in Euro zurücktauschen, hätten Sie knapp 10.170 Euro auf dem Konto. Das sind 1,7 Prozent über 38 Monate oder rund 0,54 Prozent Rendite pro Jahr – ein schlechtes Geschäft.
Verbraucherschützer warnen
Es ist nicht gesagt, dass der Dollar erneut so stark abwertet. Doch es gab in der Vergangenheit wiederholt Ausschläge des Wechselkurses auch im zweistelligen Bereich – sowohl nach oben als auch nach unten. Ein Dollar-Investment ist in gewisser Hinsicht also eine Wette.
Und so empfiehlt etwa der Geldratgeber "Finanztip": Wer Zinsen einstreichen will, ohne sich mit Währungsrisiken oder Bonitätsnoten herumzuschlagen, solle lieber bei klassischem Festgeld oder Tagesgeld bleiben – und sich regelmäßig nach guten Angeboten umsehen. Auch, wenn er dann die Inflation bisweilen eben nur gerade so schlagen kann.
- Eigene Berechnung
- bundesbank.de: "BBEX3.M.USD.EUR.BB.AC.A02 – Euro/US-Dollar Wechselkurs"
- finanztip.de: "5 % Zinsen bei Trade Republic – wo ist der Haken?"
- finanztip.de: "Tagesgeld – die wichtigsten Infos zu Zinsen, Sicherheit und Konten"